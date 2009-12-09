

نورة طاع الله

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 17:02

المحور: الادب والفن









كفاك إسرائيل

كفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط كفاك استبداد

كفاك سلب كفاك استعباد

تصنتي إسرائيل أنا بنت الجزائر

غزة الفرع من فلسطين الأصل

وما أدراك ما الفرع والشهداء

فلسطين وما أدراك ما فلسطين

غزة حرة قولي رغم الاعتداء

غزة تمحكي إسرائيل بالاستخذاء

وتنقى الحبيبة من الدغل

كفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط وكفاك استبداد

كفاك سلب وكفاك استعباد

سنودعك إسرائيل البرذوق والداء

نودع الهجين فغزة البيذق والفرزق

فغزة الفرع من فلسطين الأصل

وما أدراك ما الفرع والشهداء

فلسطين وما أدراك ما فلسطين

لعنة الشهداء وما أدراك ما لعنة الشهداء

تصنتي إسرائيل أنا بنت الجزائر

فلسطين ستصر ليس بها قلبة

فالروح من سبع سنابل لم تقل

إسرائيل ستتذكرين غزة المريج

فالأرض أرضهم أرض مسبعة

فالشعب يعملات وقوة وخيد

فكفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط وكفاك استبداد

كفاك سلب وكفاك استعباد

ففلسطين فلسكينهم وبيدهم الاقليد

لعنك الشهداء وما أدراك ما لعنة الشهداء

فأرواح الكرامة إذا ثارت سفت

سيقطعونك يا...من الوريد إلى الوريد

ونهدى حتى تتخللي بالعبا

بالرمس نرميك ونرسم العهد الجديد

فكفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط وكفاك استبداد

كفاك سلب وكفاك استعباد

فغزة فرع من فلسطين الأصل

فما أدراك ما الفرع والشهداء

فلسطين وما أدراك ما فلسطين

فللنصر فلسطين الجمز وبالباضعة يفزنا

إسرائيل شامة الشيطان تصنتي

إسرائيل فلسطين صلب الحديد

إسرائيل سترمين وتبدوا الأطمار

تصنتي إسرائيل أنا بنت الجزائر

خلع الفلسطيني التحرر المديد

لعنك الشهداء وما أدراك ما لعنة الشهداء

فكفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط كفاك استبداد

كفاك سلب وكفاك استعباد

سينبضع جلدك وغزة تنقبض أعنة

فللغضب حد والفائز الشهيد

فغزة فرع من فلسطين الأصل

وما أدراك ما الفرع والشهيد

فلسطين وما أدراك ما فلسطين

غزة هملج ببروج عزائمها

بالباطية سيسكبون سمك المبيد

فكفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط وكفاك استبداد

كفاك سلب كفاك استعباد

تصنتي إسرائيل أنا بنت الجزائر

بالذهن نعلق شروش المعرفة

إسرائيل المخيض غزة ليست العبيد

نصر فلسطين يا إسرائيل سينشر بزا

بالباطية سيسكبون سمك المبيد

فكفاك إسرائيل ظلما ودمار

كفاك تسلط كفاك استبداد

كفاك سلب كفاك استعباد

فغزة فرع فلسطين الأصل

فما أدراك ما الفرع والشهداء

فلسطين وما أدراك ما فلسطين

لعنك الشهداء وما أدراك ما لعنة الشهداء

فلسطين ستمسح غبار الذل

فلسطين الأبطال الأحرار سيقبرونك

يقبرون وجود اليهود اللا مفيد

فالصمت الفلسطيني فك من أكفانه

كفاك إذن يا...ظلما ودمارا

كفاك تسلط كفاك استبداد

كفاك سلب كفاك استعباد







بقلم : نورة طاع الله