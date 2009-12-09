التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,361,321
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - سفر التثنية
|
|
سفر التثنية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
على يمين القلب /نقود أنثوية 36/ربا مسلم -ب
- هيت على قارعة النسيان
- 2ج4على يمين القلب /نقود أنثوية 32/أ.دبشرى البستاني B10
- جسدك خارطتي
- سفر الجامعة
- مداخيل مؤثثات نقد قصيدة النثر المعاصرة-ب
- تهدج
- مدخلات مؤثثات النقد لقصيدة النثر المعاصرة -أ
- قبلات
- مقدمات تأثيث نظري لتمييز الشعر الحر عن قصيدة النثر لاحقا
- انكسار النفس /6
- انكسار النفس /5
- 2ج4على يمين القلب /نقود أنثوية 32/أ.دبشرى البستاني B9
- انكسار النفس /4
- انكسار النفس /3
- على يمين القلب /نقود أنثوية 36/ربا مسلم-أ
- انكسار النفس /2
- 2ج4على يمين القلب /نقود أنثوية 32/أ.دبشرى البستاني B8
- خطوط الهوامش للمشروع الكوني
- انكسار النفس/1
المزيد.....
- وفاة جوناثان ديمي، مخرج فيلم صمت الحملان، عن 73 عاما
- محمد حسن علوان يوقع رواية -موت صغير- الحائزة على جائزة البوك ...
- صدر مؤخرا رواية «القبلة المسمومة» لأمنية عزت
- وأخيرا ألكسندر بوشكين في القاهرة
- صدر حديثًا كتاب “سيمفونية البشر والحجر”
- المخرج الروسي أندريه كونتشالوفسكي يفوز بجائزة فيليني
- «مقهى لينين» نص للكاتب المغربي «عبد الكريم ساورة»
- أحلام أولاد أحمد الضائعة!
- مخلص الصغير مدير دار الشعر بتطوان لـ (الزمان): مهرجان الشع ...
- بوسعيد يقدم مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان الخميس
المزيد.....
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - سفر التثنية