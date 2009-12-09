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سفر التثنية


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 09:49
المحور: الادب والفن
    


بل حوض الندم
نفق الحياء
فهاجني أستعبار
الرمس بلى صوانه
ما أنتم بعيونها رخام
وجيب القلب
المستهام
كفن خفرها
لنومها بأحضاني
-خميلة نرجس-
أستار
جفني لجفونها الخمار
أدرك ضوع الفراغ
خطته أناملي
ثرى ، صلصال
يرتضع النقاب
حلي
أزار الباب
مسك الفهم جاحظ
المقل
ذريني سكرت
رقي
وارني أديم
أحضانك
إحصاني
ثريا
اﻷرض سريرها
أحملي عني نفسي
بيننا
غزل الزمان
عشق خضرمته
حصرمات النفس
زقت لنا إفطار
سدرة تغفوعصافيرها
ألا يفي النون
سهاده
خيوط هلام
عتمة يونس
مات الغباش
لديه
يساكنني ظلي
الميت
رائحتها قرنفل
يقطينتي
ليس ثمة لحدا
يلفض
لم يبق ظل
هشمت مشكاة
فوانيسنا
وردمت كوة
التكايا
يحتويني برزخ
أنت فيه
يلازمني نحس ظلي
أعبق السقم لوث أنفي ؟
أيها الصالح
طقت كل خوارق
السكون
لا أعي ما تبغي
العشق
محنتي
سفري ، نصبي ،نصيبي
أيها الصالح
ما حجبت
لما تذكرتها
وقد هاجني اﻹستعبار
أبتل رمسها
سحت كلي
سح دمع
سجم
العيون سماء





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سعد محمد مهدي غلام

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