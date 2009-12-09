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ميادة المبارك
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:31
المحور: الادب والفن
    


_ إشارة _
هديلكَ الضارب على وترِ الوردِ
حمامٌ أسمر
يتراقصُ زهواً
فوقَ وشاح حلمي الأزرق
يلّوحُ لأستار الغيوم
هاا أنا ذا ...
أختبىء خلف نجيماتكِ الصابرة
أُُتعقّبُ رزم سحبكِ الراكضة
وأينما
اتجهت





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ميادة المبارك

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