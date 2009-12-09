

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:29

المحور: الادب والفن









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هات لي بسمة حبٍّ

=من قبيلات الصدَفْ



وأزحْ عن كلِّ دُرٍّ

=ما تناهت من صدَفْ



إنها بلسمُ عشقٍ

=من تخاريف التلَفْ



وهي مدعاةُ هيامٍ

=وهي مرآة الشغفْ



نحو تحقيق الأماني

=بصمةٌ تزكي الملَفْ



كم دنا الخِلُّ بها من

=قلبِ خلٍّ وازدلَفْ



هي دفء وأمانٌ

=هاتها أبهى اللّحَفْ