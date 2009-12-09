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دعوة للابتسامة (20) حرف الفاء


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:29
المحور: الادب والفن
    


(20)

هات لي بسمة حبٍّ
=من قبيلات الصدَفْ

وأزحْ عن كلِّ دُرٍّ
=ما تناهت من صدَفْ

إنها بلسمُ عشقٍ
=من تخاريف التلَفْ

وهي مدعاةُ هيامٍ
=وهي مرآة الشغفْ

نحو تحقيق الأماني
=بصمةٌ تزكي الملَفْ

كم دنا الخِلُّ بها من
=قلبِ خلٍّ وازدلَفْ

هي دفء وأمانٌ
=هاتها أبهى اللّحَفْ





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - دعوة للابتسامة (20) حرف الفاء