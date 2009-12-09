

هدى عثمان أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:29

المحور: الادب والفن









هدى عثمان أبو غوش:

"قلبي هناك"واختلاف الثّقافات

"قلبي هناك" رواية للكاتب المقدسي مهند الصباح ، دار الجندي للنشر والتوزيع 2017 في 218 صفحة وهي باكورة أعماله الروائية .

قسم الكاتب الرواية إلى عدة مراحل ما بين ألتنشأة، ألغربة ،العودة ،والزواج وختاما ذاكرة النكبة .

برزت الناحية العاطفية في الرواية بشكل مؤثر أثناء جولة قام بها بطل الرواية ابن المخيم إبراهيم إلى القرى المهجرة عام 1948 في غربي القدس حيث انفعل المشاركون وعبروا عن مشاعرهم وذكرياتهم ، وقد نجح في توثيقه للقرى من خلال سرده الدقيق لمعالم القرى والعقبات التي واجهوها خلال زيارتهم للقرى من قبل المستوطنين والشرطة.

بينما جاءت علاقته العاطفية نحو حبيبته صوفيا النرويجية بشكل مقيد حيث سيطر عليها الحوار الثقافي والفكري.

الرواية خالية من المشاهد العاطفية أو الجنسية، بل يحيطها صورة الشاب المحافظ الذي لا يتأثر بمغريات وحرية الغرب. بعكس صديقه محمود المنفتح الذي يرى بأن الحرام هو شيء نسبي في علاقته مع حبيبته إنغريد .

أُسلوب الكاتب جميل، سلس، بسيط ، غير معقد ، بلسان الأنا . نمط الرواية هادئ فعاصفة الأرض والعاطفة لا تهب إلا قليلا من خلال ردة فعل لبعض الشخصيات وسرعان ما تخمد .

تفوح رائحة الماضي والذكريات من خلال الحوار العامي وبعض من أغاني التراث القديم والمونولوج، إستشهد الكاتب على لسان إبراهيم بقصيدة للشاعر هارون هاشم رشيد في ذكرى النكبة ليعبر عن مدى الحنين والشوق للعودة لقراهم. انتقد الكاتب على لسان إبراهيم الخطابات والشعارات الطويلة التي يستبعد تحقيقها على أرض الواقع .

تأثر بطل الرواية من أقوال جدّه التي ذكرها لنا من خلال سرده، "الشر سياج لأهله " " لا فهم ولا إرادة.

بعض الملاحظات التي لفتت انتباهي في الرواية وهي:

لم تكن أي إشارة لإنجاب طفل لإبراهيم حيث قام الكاتب بمفاجأتنا به خلال ذكره بعدم مقدرته أن يحتضنه. صفحة185.

أشار الكاتب لأُصول قرية أبوغوش بشكل خاطئ حيث نسب أُصولهم للشيشان ولم يعتمد على مصادر موثقة صحيحة .