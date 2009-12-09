

بلقيس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:28

المحور: الادب والفن









باب الحكايا ....

بلقيس خالد





ورقة رئيسة منتدى أديبات البصرة في الأمسية القصصية التي أقيمت في 26/ 4/ 2017 في مبنى اتحاد الأدباء والكتّاب في البصرة..

لاخيارَ لها أما أن تحكي أو يحّولهَا مسرور الجلادُ حكاية ً ذبيحة ً..فأختارت أمنا شهرزاد : بساط الريح وقد نسجته ُ مِن لسانِها الرشيق والمغوي بحكاياته ِ ..وكلَ ليلة ٍ تستعملُ بساط الحكايا وتطيرُ بالملك شهريار ..وكل ليلة ٍ يسقط مخلبٌ من مخالبِ شهريار

وكل ليلة ٍ تزداد شهرزاد يقظة ً ويتكور الملكُ شهريار قطة ً جوار حكياتها ..

هل الليل وحدهُ حبرِ الحكايا ..؟ أكادُ أقولُ نعم ..لكنني قبل سنتين قرأت كتابا عنوانهُ :(ألفُ نهارٍ ونهار) ..وهو مترجمٍ عن الهندية ..وقبل سنواتِ قرأت ُحكايات الحكيم ايسوبوس ،وأنا اتوغلُ في غابة الحكايا تذكرني صوتُ جدتي وهي تحكي لنا هذه الحكايات نفسها ..فتمنيتُ لنا عمراُ كعمر الحكايات وهي تتنقل بين البلاد والعباد..

اليوم منتدى أديباتِ البصرة ِ بفخر ٍ يقدم حفدة شهرزاد وأيسوبوس والنهار الألف ..

لنصغِ للكلام المكتوب فهو قبل هذا القفص ا لورقي ..ربما كان الكلام ُ بسمة ً ..أو دمعة ً ..أو اغنية ً أو قدما خضراء تسعى لتتحول يدا تطرق بابا لحكايا ٍلا تتوقف عن الركض بيننا ..