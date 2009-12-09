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الشاعر...(من خلف النوافد ..)


عبد الغني سهاد
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 01:26
المحور: الادب والفن
    


هذا الشاعر..
-------

الاصدقاء يتلوون ويبكون من الم الحب.
يغوصون في حزنهم من هجران الحبيب
خطفت مشاعرهم .. تلك المحبوبة
الا هذا هذا الشاعر ..

===
..لا يقاسمهم مشاعرهم
فهو يحكي عن اشياء اخرى
يتكلم عن الخبز
والفقر
والضيق والاقصاء
والدخان
والظلم
والاذلال ..
يريد ان يسبر غور اللحظة التاريخية...؟
اعرف جيدا ان امره صعب ..
تصدر منه هلوسات
.حين يندم على حياة مرت به
و لم يعيشها .....هراء..
يريد اعادة اكتشاف الوعي المخالف..فيه ...هراء
يريد القبض على تفاصيل حياة هاربة منه ...هراء
يريد القبض بكلتا يديه
على الماء ....
هراء...
هراء ...
هراء.....!!!
=======
يريد رسم شخصياته كاشباح. كساعات
قديمة خربة تدور عقاربها بجنون
في كل اتجاه.
..هباء ..
هباء ..
هباء...،!!!
======
والزمن لايشيخ ...الشاعر ..من يشيخ بسرعة ..
ولانه لا يريد العيش على ناصية هذا الزمن.
قرر يوما ما سيكتب قصيدة...!!!
تحت ضوء القمر ..
قصيدة حب عظيم
قصائد الحب
ليست
كلها
سخيفة.....!!!

عبد الغني سهاد..
2009
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عبد الغني سهاد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الغني سهاد - الشاعر...(من خلف النوافد ..)