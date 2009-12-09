أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم -21


اخر الافلام











المزيد.....

ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم -21


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 23:14
المحور: الادب والفن
    


ديوان لافتات انشداه
ــــــــــــــــــــ
دفتر رقم - 21
ـــــــــــــــــــ


كنا
و ما زلنا نعلق قلائد بأعناقنا
لأحجار كريمة
من عقيق وزمرد
يبهج النظر
في عناقنا
وتلاثمنا
-*/
2
بعض العشاق
يقطرون العطور
في بوتقة نفوسهم
ويتنشقون عبق
حبهم للناس
ومن أفواه الورود
-*/
3
ثمة من يرمي حجراً
في بئر
ليعكر صفو
نفس راكدة
في أعماق سحيقة
وحتى لا نستسيغ مذاقها
-*/
4
الشبع يتنافس
مع البطر
على المآدب العامة
وهو يقوم
بكش قطعان النهم
من طبق
إلى ما سبق
-*/
5
المشاهد التي لا تحصى
والتي سقطت
من على هدبي
نظرات مشوهه
لحدج مجروح النظر
ندت عن إمعانات
كسيرة الطرف
-*/
6
نحن نتواجه
على حلبة النزاع
كالوحوش الكاسرة
وننشب براثننا
ونتصادم بالرمي
بحراب الطعن
وعن بعد
وننهي خلافاتنا
بطرح الآخرين جميعاً
على الأرض
-*/
7
ومازلنا نرى مشاهد
غير مناظرنا
بعيون غيرنا
ونسكن بالخفاء
بأوكار الظل
مع أطياف
وأشباح
لا تتعرف علينا
-*/
8
في مشهد
طبيعة مذهلة
كان الربيع يصغي
إلى ما يقوله العشب
من نضارة
على صفحات الحقول
وهو يكبح مسيرة الذبول
على دروب اليأس
نحو خريف زاحف
من الأكفهرار في وجومنا
-*/
9
مثل كائن انطوائي
يلفني صمت مطبق
وأنتم تمرون على واجهات
التفاعل
كبند معلق
على رغبات فائتة
أمام أمرؤ بائس
يحاول لعق
أصابع الحيرة
من بقايا صدمة الفشل
-*/
10
لقد تخطيت مرحلة
الثمالة المتهاوية
كطفل يحبو
جف حليب ضرعه
أنتظر دفعة من المارة
حتى أكب على وجهي
ولم أضرب بكأسي الفارغ
عرض الحائط
بعد أن خلا خمري
من قعر قارورتي
-*/
11
سأكون ممتناً لكم
لو حشرتموني بينكم
لأتفرج على مشاهدكم
والتي تغرب
عن وجوهكم
لحظة انقشاعها
-*/
12
الحياة
لا تساوي شيئاً
دون نضوج أفكار
ابتكار
-
ترى كيف سيكون مذاق
إمعان تلوكه
وعلى مضض
تأملاتنا المنحرفة
في إطراق
لا يفضي إلى رؤى مقنعة
-*/
13
البعض يقلب الطاولة
على تقلبات نفسه
دون أن ينهي
طبق طعامه
من تناول أذواق
مزاج
وهو يلقى بملاعق
وشوك وسكاكين
تقطع أمعائه
كغصة في جوفه
-*/
14
متى سيتوقف
هذا النزاع المروع الذي
ينشب مع نفسك
على حلبات
الأعتداء على نفس قريرة
لمراعاة أضدادك
وهو يجعل منك
مثل طابة مقذوفة
عن حائط يصدك
وهي ترتد كالصدمة
على صفع وجهك
-*/
15
لندع أسلاب حياتنا
المنزوعة منا
تحت السيطرة
دون أن نلقي بالاً
للدحض المتواري
كوحوش ضارية
تقتات غلها
بفلاة عيل صبرها
من دنو خشيتنا

كمال تاجا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كمال تاجا

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 16
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 20
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 17
- ديوان لا فتات انشداه- دفتر رقم - 18
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 19
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 15
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 14
- جزار الصمت
- ديوان لافتات انشداه- دفتر رقم 13
- ديوان لافتات انشداه- دفتر رقم 12
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 11
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 10
- ديوان لافتات انشداه -دفتر رقم 9
- ديوان لافتات اندهاش -دفتر رقم 8
- ديوان لافتات انشداه - رقم 8
- ضالة نفسه
- يدي معول
- شفق أحمق
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 7
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 6

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- متحف بوشكين يفتتح معرضا لأعمال الرسام جورجو موراندي
- حكومة العثماني تنال ثقة مجلس النواب
- وفاة المخرج الأمريكي جوناثان ديمي عن عمر ناهز 73 عاما
- وفاة المخرج الأمريكي جوناثان ديمي عن عمر ناهز 73 عاما
- توفيق بكار.. أيقونة النقد الأدبي في تونس
- الآلة الايقاعية 808: من الفشل الذريع إلى النجاح الساحق
- البوليساريو والجزائر غاضبان قبيل صدور قرار مجلس الأمن
- فعاليات| ختام «الفنون التراثية».. وافتتاح صالون «ذوي الإعاقة ...
- بن شماش يواصل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
- هل يعتزل رامز جلال برامج المقالب؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,361,094
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم -21