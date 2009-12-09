

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 23:09

المحور: الادب والفن













الأكمة









الان

اطلق سراح

المخبوء بين اغصان واوراق لغتك



................................



تدرجات









الفراشات

لا تفر مذعورة

عندما ترى العصافير

لأنها من نسق الالوان الغضة



................................



شعر









لن المس قوافي

الماضي

بل امد يدي

الى بحار الحاضر

........................





تداعيات











أحيانا

في رمشة عين

اغوص الى سحيق الكلمات

واحصد صورا ضبابية

تحلق

تحلق

حتى حين اغلق عيني



................................



عري









عندما احتسي

نبيذ الفصول

الانثوية

تتعرى الغيوم

حتى ينبلج الصبح

............................



حيوات











اغني بين كنوز الأشياء

حيث تفوح رائحة أنيقة

بين دفقها

والحيوات

التي تشتعل فيها

......................



نشاز











الاستهلال الموزون

معضلة

فكيف سينطلق فتيل الفكرة

اذا كانت الموسيقى

اقل ايقاعا

من المعنى

..............................



أمد







ابتسم

عندما تبتكر أسلوبا

كثيفا

لعباراتك

فأنت ستهب

كريح الشتاء

بلا انتهاء

................................



فروق







العين

تسر بالنقوش المنمنمة

وعمق الوانها

لكن العقل لا تدهشه

الا المعاني الدقيقة

الناتئة

................................



تناوب









اذا ضلت الألوان

عن مجرى التناغم

يصعب تسلق

الفكرة

بالتناوب

.......................................



احترام











لا تنتهك العبارة

بكلمات

ضحلة

وتعابير تخيفها

......................................



قطب









عندما تصادف قطبا مورقا

وانت تعدو

نحو الموضوع

لا تنقح افكارك

حتى تحبو

طفولتها

.................................



جبروت









بعض العبارات

تتردد بأصداء

يرتجف منها

حتى جبل

شامخ

......................................



تباين









اقرن عزفك

بشعور الوحدة

وسوف تعلو ببهاء التناغم

والسماء الكالحة

.....................................



مهارة









لا تنحني

للأذواق المبهرجة

وابق مشدوها

لقيثارة رشيقة

حتى تستحوذ

على قصيدة خاطفة



.............................

فليمال - لييج – بلجيكا

نيسان 2017

.....................................

من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا

La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique

مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة

مواقع المؤسسة على اليوتوب:

https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA

https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg

شعارنا "البديل نحو عالم اشتراكي"

...........................................