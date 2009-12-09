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كتابة ليست من الكتابة .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 23:08
المحور: الادب والفن
    


كتابة ليست من الكتابة .!
رائد عمر العيدروسي
زخمُ وزِحام الأحداث والحوادث ما قبل الحديثة والحاليّة, والمستحدثة والتي يجري تحديثها " سلباً ودموياَ ومافوياً – سياسياً " تحت اية ستائرٍ شفافة او دينية او سياسية تجمع ما بين كلّ ذلك ! , او ايضاً ستائر أخرياتٍ غيرِ مستورةٍ ولا تستر! , كلّ ذلك وسواه ممّا يعيشه الشعب من الآه والآهات ومرادفاتها , فأنه افضل واشهى مادةٍ مقوّية وغذائيةٍ للإعلام " مع المقبّلات ذات العلاقة " , مّما يشكل مواداً غزيرةً للكتابة في مختلف فنونها , ويكاد المرء يكتبُ مقالاتٍ تلو مقالاتٍ متتالية ومتعاقبة , لكنه ايضاً ومن زاويةٍ ضيّقة فأنّ مرارة الأحداث وما تحملة من نكهةٍ شديدة المرارة , فأنها ايضا تصيب الكتابة بكآبة وتسدّ شهية الكتابة وتفقدها الرغبة على هذه الممارسة , ويكاد الكاتب الصحفي يغدو وكأنه مصابٌ بشلل نصفي في الأصابع كلّما أمسك القلم او الماوس , انما نرى ذلك حديثاً مَرَضياً وغير مُرضٍ ولا يحظى برضا الله والسادة المتلقين .





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - كتابة ليست من الكتابة .!!