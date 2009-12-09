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أنْ لا تكونَ هنا .. أنْ لا تكونَ هناك


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 15:06
المحور: الادب والفن
    


أنْ لا تكونَ هنا .. أنْ لا تكونَ هناك



في "إفْتَحْ يا سمسم" ..
كان بدرٌ و أنيس
يتجادلانِ حول معنى "هُنا"
و معنى "هناك" .
بدرٌ كانَ يقولُ لأنيس ..
أنتً الآنَ ، هُنا ، معي ..
اذْهَبْ بعيداً من هنا
سأكونُ ، هنا ، وحدي
و تكونُ أنتَ .. هناك.
لا يطيقُ أنيسُ المكانَ الجديد كثيراً
ويعودُ ليأتي .. قُرْبَ بدرٍ
و يقولُ لهُ ..
أما أزالُ أنا الآنَ
"هُناك" ؟
يُجيبُ بدرٌ
لا بلْ أنتَ ، هُنا ، الآنَ
وأنا ، هنا ، الآنَ
وما مِنْ أحَدٍ سوانا
يعرفُ أنَ لا أحداً
هُناك .
يا إلهي ..
انا الانَ ، هنا ،
لستُ هنا
اوعندما لا أكونُ هنا
لنْ اكونَ
هُناك .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - أنْ لا تكونَ هنا .. أنْ لا تكونَ هناك