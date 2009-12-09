

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 15:06

المحور: الادب والفن









أنْ لا تكونَ هنا .. أنْ لا تكونَ هناك







في "إفْتَحْ يا سمسم" ..

كان بدرٌ و أنيس

يتجادلانِ حول معنى "هُنا"

و معنى "هناك" .

بدرٌ كانَ يقولُ لأنيس ..

أنتً الآنَ ، هُنا ، معي ..

اذْهَبْ بعيداً من هنا

سأكونُ ، هنا ، وحدي

و تكونُ أنتَ .. هناك.

لا يطيقُ أنيسُ المكانَ الجديد كثيراً

ويعودُ ليأتي .. قُرْبَ بدرٍ

و يقولُ لهُ ..

أما أزالُ أنا الآنَ

"هُناك" ؟

يُجيبُ بدرٌ

لا بلْ أنتَ ، هُنا ، الآنَ

وأنا ، هنا ، الآنَ

وما مِنْ أحَدٍ سوانا

يعرفُ أنَ لا أحداً

هُناك .

يا إلهي ..

انا الانَ ، هنا ،

لستُ هنا

اوعندما لا أكونُ هنا

لنْ اكونَ

هُناك .