

فضيلة مرتضى

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 12:14

المحور: الادب والفن









ليس كل من تصافحه بقلبك يصافحك بالوفاء

{الصداقة من صدق العلاقة والصديق الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لايغدر بصاحبه}

فضيلة مرتضى

تلك التي كنت أعرفها

ظلها ذهب بعيدآ

نظراتها لم تلتفت الى الوراء_

كرهتها

وعودها التي كسرتها_

في جيوب نزواتها ألقتها

على دق طبول أكاذيبها_

جمعت خطواتها وأختفت

غدرت وسرقت_

مابنيته من دمي وعرقي

وما زخرفته فوق جبين

بنائي العالي

من سهر الليالي

أخذت حلمي وفرحي_

سرقت عصارة دمي

وعصا شيخوتي

ذهبت ولم تلتفت الى الوراء_

تلك التي تخفتي بين ستائر المكر والدهاء

×

تذوب الأيام بحرارة الدوران_

الغضب

وينساب في حفر المقابر

أقلام الفصول تكتبت فصولآ_

جديدة

على سفنها أبراج للأحلام

وعلى مواكب الزمن نتعلم بأن_

كواكب تنطفئ وأخرى تولد

وأن البحر في قاعه إمرأة_

تحمل التاريخ

ترمي رماد الحزن في موقد الأيام

وأن النار أحيانآ سلام للروح_

يغسل شوائب التصقت بها

رمادها تتطاير في الهواء

ولن يبقى سوى سدم نستطيع أختراقه

×

غابة نكتبها في عيوننا_

وعلى جذورها صلابة

وفوق أغصانها نوافذ

ونظرنا يحدق للأمام

وتاريخنا نضعته على جبين طفل

ونكتسي قلب الحياة ويكتسنا

وعلى أعتاب الأيام الجديدة_

نزحزح ثقل الغدر بنسيان الخداع

ونشد فوق الرأس

الحذر بصلابة الصخرة الصماء

فليس كل من نصافحه بقلوبنا_

يصافحنا بالوفاء

فأين هي الوفاء؟

عصرنا عصر الكذب

والرياء

أنانية تعشعش فينا

ستائر نخفي خلفها

رغبات وندعي_

الوفاء

أنسان زماننا يحمل أهوائه_

يغدر حتى بأخوانه

ينفض أنسابه

يجنح في الخفاء

كلما وضعت يدك بيده تحسب أنك_

صاحبه

وتحسب أن الوفاء عنده

راسيات الجبال أخلاصه

وفي الحقيقة وهم

فلا تظن أنك تجد الوفاء

حين تصافحه

11/04/2017