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مجموعة الرحيل ( 3 ).


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 08:10
المحور: الادب والفن
    


5 – 6 – 2016
برد
- اتشعر بالبرد .
- اشعر ببردك .
ملاك .
سالت الطفلة اباها وهي تموت .
- هل ساصبح ملاكا .
- الملائكة ليسوا بشرا .

اختفاء .
- كيف اختفيت .
- كانت الغرفة تتسع وانا اتضأل .

ياس .
- هل تشعر بالياس .
- كلا ... لاني فقدت احساسي بك .

شعور .
- بم تشعر حين تراني .
- اشعر باخواء .

عزرائيل
- لم تلعن عزرائيل .
- لان ياخذ الروح لانه الموت .
- انه ساع فقط لم لاتلعن من يعمل لديه .





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سعد سوسه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد سوسه - مجموعة الرحيل ( 3 ).