

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 08:10

المحور: الادب والفن









5 – 6 – 2016

برد

- اتشعر بالبرد .

- اشعر ببردك .

ملاك .

سالت الطفلة اباها وهي تموت .

- هل ساصبح ملاكا .

- الملائكة ليسوا بشرا .



اختفاء .

- كيف اختفيت .

- كانت الغرفة تتسع وانا اتضأل .



ياس .

- هل تشعر بالياس .

- كلا ... لاني فقدت احساسي بك .



شعور .

- بم تشعر حين تراني .

- اشعر باخواء .



عزرائيل

- لم تلعن عزرائيل .

- لان ياخذ الروح لانه الموت .

- انه ساع فقط لم لاتلعن من يعمل لديه .