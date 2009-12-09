أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - ابنادم والوكت


اخر الافلام











المزيد.....

ابنادم والوكت


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 08:09
المحور: الادب والفن
    


إعذرني من تقرا الالم
وتحس ..!
انا خلاني الوكت ..
أشوف البشر
مو ذيج البشر
ذيج العرفناها ابزغرنا
أشوفنها .. خُثي
والوكت ..
ياحيف ..
انكس ..!
26 نيسان 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طالب الجليلي

إجمالي القراءات: 598,137
المقالات المنشورة: 442
- مأساة العراق..!
- مناجاة..
- ترنيمة للوطن
- بهداي ..!
- يا زمان..!
- يا ليل..!
- دعاء..!
- حوار مع الذات..
- عيناك بحر ..!
- من يدري؟!
- مجرد أسئلة ..!
- رسالة الى عبد الوهاب البياتي..
- الى ..صديق.. !!!
- دمع ،ماينباع
- لا تِحِن..!
- (كلمات)
- كلمات...!
- مطارات عراقية
- مقياس الشرف
- الشيوخ ج2 .. ح2

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- تنطلق اليوم «الأربعاء» الدورة الـ 27 من معرض أبوظبي الدولي ل ...
- محمد حسن علوان يفوز بجائزة البوكر عن رواية -موت صغير-
- اطلاق أول نسخة من كتاب المتوصف بـ -لغة برايل- خلال معرض أبوظ ...
- مجموعة جديدة من إصدارت -الآن ناشرون وموزعون- في معرض أبوظبي ...
- مليون درهم إماراتي لأمير الشعراء الجديد السعودي إياد الحكمي ...
- مهرجان جرش: إطلاق جائزة ثقافية باسم الشاعر الاردني الراحل حب ...
- فوز -موت صغير- للسعودي محمد حسن علوان بجائزة االبوكر
- إفشاء أسرار الافتصاد الصيني: فرصه وتحدياته
- إلتون جون يلغي حفلاته لإصابته بعدوى بكتيرية -قد تسبب الوفاة- ...
- قصيدة أسَدُ الشِعْرُ العَرَبيِّ و العِرَاقيَّة

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,921
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - ابنادم والوكت