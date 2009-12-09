التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,921
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - شهيد سنجار
|
|
شهيد سنجار
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الخريف
- قصة العشق
- داعش.. وشجرة الزيتون
- الصداقة.. والوفاء
- كان في قريتي عيد
- مستقبل المرأة الايزيدية في مرحلة ما بعد تحرير الموصل
- من ذاكرة الألم الايزيدي
- عرس بعشيقة وسنجار
- لمن يقاتل الكفار
- لوحة بألالوان
- رحلة البحث في الاعماق
- حبات المطر
- ستشرق الشمس مجددا
- شهيدة الحرية (جيلان)
- رحلة الانسان
- منسية من سنجار
- صباح الألم الأيزيدي
- حوار مع القيادي.....حيدر ششو
- سبية ايزيدية
- هجرة ألأقليات
المزيد.....
- تنطلق اليوم «الأربعاء» الدورة الـ 27 من معرض أبوظبي الدولي ل ...
- محمد حسن علوان يفوز بجائزة البوكر عن رواية -موت صغير-
- اطلاق أول نسخة من كتاب المتوصف بـ -لغة برايل- خلال معرض أبوظ ...
- مجموعة جديدة من إصدارت -الآن ناشرون وموزعون- في معرض أبوظبي ...
- مليون درهم إماراتي لأمير الشعراء الجديد السعودي إياد الحكمي ...
- مهرجان جرش: إطلاق جائزة ثقافية باسم الشاعر الاردني الراحل حب ...
- فوز -موت صغير- للسعودي محمد حسن علوان بجائزة االبوكر
- إفشاء أسرار الافتصاد الصيني: فرصه وتحدياته
- إلتون جون يلغي حفلاته لإصابته بعدوى بكتيرية -قد تسبب الوفاة- ...
- قصيدة أسَدُ الشِعْرُ العَرَبيِّ و العِرَاقيَّة
المزيد.....
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سناء طباني - شهيد سنجار