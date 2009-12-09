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شهيد سنجار


سناء طباني
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 08:09
المحور: الادب والفن
    


شهيد سنجار
إهداء لروح الشهيد (سفيان جاسم القيراني)
سناء طباني

كأني اقرء الحزن
في عينيك
بل كأنك ترسل حزنك
من مقلتيك
هل تبحث عن قلب
هو الاقرب اليك؟
اي حزن تحمل
عينيك؟
هو الشوق لام
ابعدتها الاقدار عن
راحتيك؟
ام عتاب لمن لم يعيدها
اليك؟
لازالت الامهات
في سجون الكفار
لا زال الجبل يحتضن
جثث الصغار
كم هي كبيرة
احزاننا
ام اضاعت طفلها؟
طفل فقد الام؟
أسرة قتلتها
شتتها الاديان؟
ما بال الموت يلف
موطني؟
هل هو قدر؟
ام لعبة بيد الغلمان؟
ما بال الموت يسرق
صغارنا؟
والجبل لما اصبح مقبرة
للعرسان؟
كم قلب دفن اسراره
هناك
وكم ام فقدت اعز انسان؟
ارحل ايها الموت
عن ارضي
واترك بقايا القلوب
لترسم الاحلام
بحنان
والا فليكن البحث
عن ارض
بلا اشجان





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سناء طباني

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