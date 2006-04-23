

سعد جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 08:09

المحور: الادب والفن









قبلَ (11) عاماً رحلَ الى الاعالي صديقنا الشاعر كمال سبتي،حيث كان قد لفظ انفاسه الاخيرة وحيداً في شقته الباردة في منفاه الهولندي وكان ذلك بالضبط في 23-4-2006 .

ولد كمال في مدينة الناصرية عام (1955) ودرس السينما في معهد الفنون الجميلة البغدادي بدءأ من منتصف السبعينيات ، وبعد تخرجه من المعهد في بدايات الثمانينيات،انتقل لدراسة السينما

ايضاً في أكاديمية الفنون الجميلة ولكنه فُصل منها لأسباب تتعلق بمزاجه الخاص ووجهة نظره الشخصية الجريئة بطرائق تدريس بعض الاساتذة في الاكاديمية . وبسبب فصله من الكلية فقد سيق الى الخدمة العسكرية الالزامية اثناء الحرب العراقية-الايرانية عام 1985.وبالنظر للسياسة القمعية للنظام الديكتاتوري

الصدامي قام كمال بالهرب من العراق عام 1989 ، وقد حكم عليه بالاعدام آنذاك .

وكمال سبتي : ينتمي -جيلياً- الى جيل السبعينيات في الشعر العراقي والعربي ، وفي حقيقة الامر ، فهو واحد من اهم الاسماء والتجارب الشعرية بين الشعراء السبعينيين ، حيث تميز كمال ومنذ بداياته بفرادة صوته الشعري وبرؤاه وطروحاته التنظيرية المهمة حول الكتابة الشعرية الجديدة . وقد اصدر كمال خلال حياته القصيرة ثمانية كتب شعرية،نذكر منها : ( وردة البحر وظل شيء ما وحكيم بلا مدن ومتحف لبقايا العائلة وآخر المدن المقدسة) وكان اخر اصداراته هو ديوانه ( صبراً قالت الطبائع الاربع ) .

وسبتي واحد من الشعراء الحقيقيين القلائل الذين عاشوا حياتهم من اجل الشعر ، ولا شيئ سوى الشعر ، وانا اشهد بكل ضمير وصدق عن حقيقة كمال هذه وذلك بحكم صداقتي المبكرّة له ايام دراستنا معاً في معهد واكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وكذلك خلال معايشتي له في الوسط الثقافي خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات .

ولا يُخفى علينا ان كمال سبتي شأنه شأن الكثير من الادباء والفنانين العراقيين قد عاش حياة لاتخلو من قسوة وتشرد في غرف وفنادق عجيبة غريبة ، وقد كان حلمه الكبير ان يمتلك غرفة شخصية او بيتاً صغيراً كي يعيش حياة هادئة يتفرغ فيها تفرغاً حقيقياً للكتابة والتأمل والانجاز ، الا انه لم يستطع ان يحقق حلمه هذا الا بعد سنوات ليست قليلة من السفر والترحال بين البلدان والمدن.ولكن المؤسف في امر كمال انه وما ان تحقق حلمه ذاك وحصل على اللجوء والسكن في هولندا حتى بدأت صحته تخذله لأنه كان موجوعاً وقلقاً على البلاد ، بلاده ، بلادنا التي كانت تتناهبها عواصف الطائفية والارهاب والمصير المجهول .

كمال سبتي : سلاماً لك في ذكرى رحيلك وحضورك الخالد في قلوبنا نحن اصدقاؤك ومحبوك الذين لاننسى ابداً قصائدك الموجعة عن البلاد التي تُحبُّها ونُحبُّها حدَّ اللوعة والقداسة والخلود .