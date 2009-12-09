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القلم الحبر


محمد هشام ميسرة
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 02:58
المحور: الادب والفن
    


فيونكة سوداء على ياقة قميصي الأبيض..كنت احب ان افردها دائما..كنت قصيرا ومبقلظا ..واشبه اسماعيل ياسين..وكنت أحب المشاركة في الأعمال الاذاعية المدرسية..وكان صوتي مثل المدفع...وكنت انحني عندما يصفق لي الناس..كل ذلك ليس مهما ..
أهم شئ هو حبيبتي..كنت اشارك في الاعمال الاذاعية من اجلها..وكنت أنظف القميص الابيض من أجلها...حتى الفيونكة السوداء..كنت افردها من اجلها..وكنت انظر لها..كل ذلك ليس مهما..
أهم شئ هو القلم..الذي كان في جيبي..كان قلم حبر..كنت اتمنى ان تراه حبيبتي في جيبي ..كل ذلك ليس مهما.
أهم شئ لبيسة القلم..عندما سقطت على الارض وأنا اقرأ معلومة تقول..هل تعلم ان البطيخ من الخضروات والطماطم من الفاكهة..وعندما صفق لي الناس وانحنيت...سقطت اللبيسة...والقلم حبر..وليس جاف أو رصاص..كما انه ليس قلمي من الأساس.كل ذلك لم يكن مهما
اهم شئ عندما انحنيت حتى ألتقط اللبيسة...هل تعلم ما معنى ان ينحني شخص قصير ومبقلظ مثلي...الانحناء لم يسبب لي اي مشكلة
كل ما في الأمر اني بنطلوني انقطع وانا انحني.كما ان صوت انقطاع البنطلون..ظهر في ميكرفون المدرسة...وهاتك يا ضحك..وتصفير..وتسقيف..ليس من مدرستنا فقط..بل قامت المدارس المجاورة بالمشاركة ايضا..
كل ذلك ليس مهما..
المهم ان وجهي اصبح مثل الطماطم...كما انني خسرت حبيبتي للأبد....حيث انها لم تنظر لي..ولكن نظرت في الارض..وقررت ان لا تعرفني
قررت يومها الانتحار عن طريق أكل أكبر كمية ممكنة من الفطير بالعسل ..ولكن النوم اخذني..لأحلام كثيرة جدا..كنت أحلم انني امشي في الشارع...وكان جميع الناس مبقلظين..وقصيرين..ويلبسون بناطيل ممزقة..وكنت اضحك عليهم واصفر واسقق...يا سلام..





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محمد هشام ميسرة

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المقالات المنشورة: 12
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد هشام ميسرة - القلم الحبر