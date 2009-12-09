

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 02:57

المحور: الادب والفن









في حضورك

المرئي

اللاّ أرى

تتيه الكلمات

يتلاشى الكون

تتقاذف اللاءات ذاتها

و عينانا في رحلة لقاء طويلة

بلا انتهاء...

*****

أنت

كلغات بلا حروف

أنت الرابض بين الجفن

و النبض

امنحني أحبّك

و ازرع كفّك بروحي

حلما بلا نهاية صحو

لأنّي بك فقط

أكون

و لا تعنيني الأزمنة

*****

يشقيني

أنّك لست هنا

فامنحني أنا

حينما لا أبدو بدونك أنا

لنرسم وطنا يخصّنا

روّاده أنفاس تتطابق و نحن

و امنحني

سرّ آخر أضيفه

لصندوق أسرار عينيك

في روحي

*****

وجهك

تلقائيّة الفرح الدامع

فصبّ حروفك على واجهة عمري

بطيفك ليسكنني كلاّ

و احملني بوصلة ترشدني لنبضك

حيث الحبّ

الوطن

21/04/2016