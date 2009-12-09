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بين الجفن و النّبض


نوميديا جرّوفي
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 02:57
المحور: الادب والفن
    


في حضورك
المرئي
اللاّ أرى
تتيه الكلمات
يتلاشى الكون
تتقاذف اللاءات ذاتها
و عينانا في رحلة لقاء طويلة
بلا انتهاء...
*****
أنت
كلغات بلا حروف
أنت الرابض بين الجفن
و النبض
امنحني أحبّك
و ازرع كفّك بروحي
حلما بلا نهاية صحو
لأنّي بك فقط
أكون
و لا تعنيني الأزمنة
*****
يشقيني
أنّك لست هنا
فامنحني أنا
حينما لا أبدو بدونك أنا
لنرسم وطنا يخصّنا
روّاده أنفاس تتطابق و نحن
و امنحني
سرّ آخر أضيفه
لصندوق أسرار عينيك
في روحي
*****
وجهك
تلقائيّة الفرح الدامع
فصبّ حروفك على واجهة عمري
بطيفك ليسكنني كلاّ
و احملني بوصلة ترشدني لنبضك
حيث الحبّ
الوطن
21/04/2016





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نوميديا جرّوفي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نوميديا جرّوفي - بين الجفن و النّبض