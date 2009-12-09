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صوت مُبصِر


أديب كمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:54
المحور: الادب والفن
    


شعر : أديب كمال الدين


الطفلُ الأعمى
يغنّي في الشارعِ بصوتٍ مُبصِر.
كانَ الناسُ مُندهشين، مَذهولين
بالصوتِ العذبِ الآتي من أعماقِ الطفل.
أمّا أنا فقد كنتُ أغنّي مع الطفل
بقلبٍ أعمى
وأذنين مُبصِرتين.

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www.adeebk.com





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أديب كمال الدين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أديب كمال الدين - صوت مُبصِر