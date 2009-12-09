

سالم الياس مدالو

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:53

المحور: الادب والفن









حمائم حالمة - قصيدة نثر -



سالم الياس مدالو



حمائم فرت

من قباب عشقها

عارية

عارية فرت

صوب برار

من حجر وكبريت

والظلام

الظلام

قد خيم

والسنابل

اعتراها الذبول

نبع ماء صاف فقط

قربة غرد

عندليب

حزين

وحمائم

حمائم

طاردتها

الغربان

ففرت من قباب

هداتها صوب برار

من حجر وكبريت

حالمة حالمة

حالمة بالبرق بالريح

وبضفة من مسك

وعبير

وشجر

سالم الياس مدالو