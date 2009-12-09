

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:51

المحور: الادب والفن









فيما مضى

كان الرب واحدا ووحيدا

يصنع من الطين الاحمر أشكالا شتى

كهيئة الحيوان

والطير ومخلوقات جميلة

وبشرا

ولا يختم على أدبارهم تأريخ الصنع

ولا منهى النفاذ

وكأن الامر ليس بسرا

كان فيما مضى كل شيء جميل

وكلما يكثر الضجيج حول الرب

تراه يمنح الوجود

والوجوه

أحلاما ويختصر ذلك دوما على أنه مجرد ذكرى

حتى فطن أبن آدم

فهمس في أذن الرب

لو أتخذت عليهم أجرا

من ذلك اليوم

تغيرت أخلاق الرب

وصارت في السماء

أرباب عدا

***

لا تحملي أزهارك أيتها الأنيقة

وتذهبي للقاء

فوصايا الحب

تقول

أنك زهرة الوجود الأبدية

مشرقة في كل الفصول

وإليك تهدى قصائد الورد

فقط أمنحيها فرصة واحدة لتسبح

في الأحلام

وأن تتعطر بأبتسامتك

فتمطر حتى الشمس

في تموز

أنهارا من عشق لا يقاوم.

****

أيها المارون في درب كريلاء

في كل عام

تحبل الأرض من أقدامك

أجيالا من أحرار

يأكلون جسد الباطل

كي يموت للأبد

أستمروا فالأخبار تقول

أن البقايا الباقية

تحتاج صرخة أخيره

لينهد ذلك الجسد الفاني

ويعلن عن عرس الحرية