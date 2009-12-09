

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 09:52

المحور: الادب والفن









مجموعة الرحيل ( 2 ).

الراتب

نهاية كل شهر تكرر زوجتي نفس المشكلة ، فقد انتهى الراتب على الايجار ،الكهرباء ، القرض ، الاكل والملابس ؟ ممكن سؤال : هل تتوقعين ان يقوم صندوق النقد الدولي بتسديد ديوننا ام ستقوم القيامة , ام ماذا .



رحيل .

ارحل بصمت ... دون ضجيج الوداع والاف المشاعر الكاذبة ، لم يعد لي فيك شيء ، الحب قرار تقبلتهَ كجبان لم يقاوم ، لأنك كل يوم امراة وكل يوم جنون وكل ساعة حال ، تعبت من اللهاث وراء ظلك ، اعيتني نفسي وضياعها ... اه لو تعلمين انك كنت الاخيرة .. الحية الميته .



تساؤلات غبية .

ارسلت له رسالة نصية

- انه احقر من عرفت ؟

- اذا كان كل الذين عرفتيهم حقراء ؟ كيف يمكن لحقير ان تمنحيه جسدك ، يمارسك الحب والحياة . النشوة والفرح . كيف يمكن ان تستمعي بالحياة مع حقير ؟ لابد ان تكوني امراة دون مشاعر ، تمارس الحب للذة .... التسجيل العقاري 23 / 5 / 2016 .

تعليم .

كل الذي اردت تعليمك اياه ... فشلت فيه ، اعتقد ان هذه هي النهاية " فقدت فيك الامل " مستحيل بعد مرور سنة ونصف لا اثق بك كيف يمكن الاستمرار ، ارجوك ارحلي .. رحيلك امل . 23 – 5 – 2016 .



انت .

انت ليست اخر النساء ... لكنك كل النساء ، شكرا لجمال روحك ، لطفك . فانت تمنحين كل شيء دون مقابل سخاؤك ... سيدة النساء احبك واخافك في الخطوة القادمة .