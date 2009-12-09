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مجموعة الرحيل ( 2 ).


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 09:52
المحور: الادب والفن
    


مجموعة الرحيل ( 2 ).
الراتب
نهاية كل شهر تكرر زوجتي نفس المشكلة ، فقد انتهى الراتب على الايجار ،الكهرباء ، القرض ، الاكل والملابس ؟ ممكن سؤال : هل تتوقعين ان يقوم صندوق النقد الدولي بتسديد ديوننا ام ستقوم القيامة , ام ماذا .

رحيل .
ارحل بصمت ... دون ضجيج الوداع والاف المشاعر الكاذبة ، لم يعد لي فيك شيء ، الحب قرار تقبلتهَ كجبان لم يقاوم ، لأنك كل يوم امراة وكل يوم جنون وكل ساعة حال ، تعبت من اللهاث وراء ظلك ، اعيتني نفسي وضياعها ... اه لو تعلمين انك كنت الاخيرة .. الحية الميته .

تساؤلات غبية .
ارسلت له رسالة نصية
- انه احقر من عرفت ؟
- اذا كان كل الذين عرفتيهم حقراء ؟ كيف يمكن لحقير ان تمنحيه جسدك ، يمارسك الحب والحياة . النشوة والفرح . كيف يمكن ان تستمعي بالحياة مع حقير ؟ لابد ان تكوني امراة دون مشاعر ، تمارس الحب للذة .... التسجيل العقاري 23 / 5 / 2016 .
تعليم .
كل الذي اردت تعليمك اياه ... فشلت فيه ، اعتقد ان هذه هي النهاية " فقدت فيك الامل " مستحيل بعد مرور سنة ونصف لا اثق بك كيف يمكن الاستمرار ، ارجوك ارحلي .. رحيلك امل . 23 – 5 – 2016 .

انت .
انت ليست اخر النساء ... لكنك كل النساء ، شكرا لجمال روحك ، لطفك . فانت تمنحين كل شيء دون مقابل سخاؤك ... سيدة النساء احبك واخافك في الخطوة القادمة .





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سعد سوسه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد سوسه - مجموعة الرحيل ( 2 ).