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يا صاحبي هذا الزمان مخيف!.شعر


سليم نصر الرقعي
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:27
المحور: الادب والفن
    


خاطرة شعرية
********
يا صاحبي!،هذا الزمـانُ مخيـفْ ** حتى الربيعَ صار مثلَ خريفْ !
والـديــنُ صار تجـارةً وشطـارةً ** بيدِ الشيــوخِ طــالهُ التحــريفْ !
وأهل الثقافةِ والصحافةِ قد غدوا ** جيـشا ً يُمارسُ مِـهْنةَ التزييفْ !
والشعــبُ ملَّ وظـلّ وسطَ كـآبةٍ ** بينِ الطغـاةِ وعُصْبةِ التخريـفْ !
وأنا هُنا في غُربـتي وبعُـزلــتي ** قـلتُ الحقيـقةَ. نـالـني التّعـنيـفْ !
يا صاحبي هذا الزمان سخيف !!!.
**
سليم الرقعي
24 ابريل 2017





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سليم نصر الرقعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليم نصر الرقعي - يا صاحبي هذا الزمان مخيف!.شعر