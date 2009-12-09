

سليم نصر الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:27

المحور: الادب والفن









خاطرة شعرية

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يا صاحبي!،هذا الزمـانُ مخيـفْ ** حتى الربيعَ صار مثلَ خريفْ !

والـديــنُ صار تجـارةً وشطـارةً ** بيدِ الشيــوخِ طــالهُ التحــريفْ !

وأهل الثقافةِ والصحافةِ قد غدوا ** جيـشا ً يُمارسُ مِـهْنةَ التزييفْ !

والشعــبُ ملَّ وظـلّ وسطَ كـآبةٍ ** بينِ الطغـاةِ وعُصْبةِ التخريـفْ !

وأنا هُنا في غُربـتي وبعُـزلــتي ** قـلتُ الحقيـقةَ. نـالـني التّعـنيـفْ !

يا صاحبي هذا الزمان سخيف !!!.

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سليم الرقعي

24 ابريل 2017

