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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليم نصر الرقعي - يا صاحبي هذا الزمان مخيف!.شعر
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يا صاحبي هذا الزمان مخيف!.شعر
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليم نصر الرقعي - يا صاحبي هذا الزمان مخيف!.شعر