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قصيدتي النثرية بعنوان : (( صفا* تبحث عن ساعة ضائعة ))


رائد مهدي
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:27
المحور: الادب والفن
    


تغير الوقت يا صفا
فالزمن ينقلب أحيانا على الساعات
يسير فوق عقاربها ويصير أمامها بغتة
تستفيق الأميال فتجد نفسها
بغير زمنها الهارب من وجه القراءات
لم تعد الساعة واحدة لصفا
تعدد الوقت ومعه تعددت صفا على الساعات .

رائد مهدي / من زمن الشعر حيث صفا

*هي الشاعرة العراقية صفا الهلالي





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رائد مهدي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد مهدي - قصيدتي النثرية بعنوان : (( صفا* تبحث عن ساعة ضائعة ))