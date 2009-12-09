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ترنيمة للوطن


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:26
المحور: الادب والفن
    


ابكيك يا وطني
بكاء ً
كما تبكِِ ، بذلٍ
حين تغفو إبنة الغجر!
نحن مثلها
على مر العصور
نرقص مرحاً
طمعاً.. أو
ان شئت ذلاً
للحاكمين..
وطني .. ونستشهد
ما شئت إن سمّيتنا
في سبيل الكرامة
والحكّام ( طبعا)!
بشر..!
وطني لقد حِرنا..
أي وصفٍٍ يليق بِنَا
سلاجقة
بويهيون
ملحدون
ام نحن ( إن عذرت)!
( طالما بلا وعي)
وحقد ..
نقتل بَعضُنَا البعض
نيابة عن
أردأ أصناف البشر

24 نيسان. 2017





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طالب الجليلي

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