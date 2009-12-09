

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 02:26

المحور: الادب والفن









ابكيك يا وطني

بكاء ً

كما تبكِِ ، بذلٍ

حين تغفو إبنة الغجر!

نحن مثلها

على مر العصور

نرقص مرحاً

طمعاً.. أو

ان شئت ذلاً

للحاكمين..

وطني .. ونستشهد

ما شئت إن سمّيتنا

في سبيل الكرامة

والحكّام ( طبعا)!

بشر..!

وطني لقد حِرنا..

أي وصفٍٍ يليق بِنَا

سلاجقة

بويهيون

ملحدون

ام نحن ( إن عذرت)!

( طالما بلا وعي)

وحقد ..

نقتل بَعضُنَا البعض

نيابة عن

أردأ أصناف البشر



24 نيسان. 2017