

فرحان بدري الحربي

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 00:35

المحور: الادب والفن









الساعة الحرام

أبداُ من علامات الساعة

فالليلُ فراق

والصبح متنفسٌ للأوهام

جثثُ القتلى تملأ رعبي

يأساً

النار ستلحقني فزعاً

فضمير الدولار .. (فراغ)

يخلو صفرا من أصفار الساعة .. بعد القتل

الكلُ مُلام

لِمَ تشرك .. في نفسك قتلٌ

تحشر رأسك بين الموت ... وبيني

أنت حرام

ياصفر الساعة ماخطبك !

أقتل أختك أو جيرانك

واغسل دينك .. بالأوهام 0



شعر: فرحان بدري الحربي

15/5/2007