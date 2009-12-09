

باسم القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 00:35

المحور: الادب والفن









حسناً ..

سنتفاوضُ على أنّني

حين أصرخ ُ "لا"

تقطفينَ من شجرها

تفّاح الصدى

وتذكّري أنّني أهديتكِ

في آخرعتمةٍ جمعتنا

سكّينة َ الضوء

فاسمحي الآن أن أترك

صوتيَ اليوسفيَّ يدخل علينا

من بهو القصيدة ِ

صدّقيني إنّها فرصتنا

الوحيدة ُ

حيث يمكن أن تقطّعي أناملي

تلك التي تركتْ

سفوحَ جسمك

وثائقَ صهيلٍ

دون توقيع