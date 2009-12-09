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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: شبق .. آسن .. تبادل .. سيمفونيات .. حرير.. شغل .. اوزة .. جوع ..اشعار.. طلاسم .. اشراق .. توحد.. نسيج .. وداعة.. فراغ .. اندفاع .. لؤلؤ .. جني


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قصائد: شبق .. آسن .. تبادل .. سيمفونيات .. حرير.. شغل .. اوزة .. جوع ..اشعار.. طلاسم .. اشراق .. توحد.. نسيج .. وداعة.. فراغ .. اندفاع .. لؤلؤ .. جني


احمد صالح سلوم
الحوار المتمدن-العدد: 5501 - 2017 / 4 / 24 - 22:01
المحور: الادب والفن
    


شبق



كوكبة عصافير
تهدئ الأعشاب البرية
وتمنحها
ارتعاش الشموس
..........................


آسن


البساطة
تنمو في المستنقع
حيث تأسرها
الضفادع
والمياه الراكدة
....................................

تبادل



عند البوابة
الشمالية
تقايض القبور
وردوها
بالنبيذ
بين الفينة والأخرى
..............................

سيمفونيات



جسدها
يمر كالفراشات
ناثرا الألوان
مطليا بالسيمفونيات

.......................

حرير


ذات مرة
كان العيد
يطلق معزوفاته الذهبية
من برج صدرها
المشرئب للأضواء
..........................

شغل



تتربص القطة
في الممر
امام ثقب
يعدها بمهمات تحصنها
من البطالة
..........................


اوزة



قرب القارب
اوزة بيضاء
ومعبد انثوي
يبحر ببطء
نحوي
...........................

جوع




اجلس انصت
لقميص
يرتعد جوعا
هذا الصباح
قرب سرير
المعنى
............................

اشعار




هوامش حاذقة
تلك العجائب الساخرة
التي تهندسها زها حديد

.................................

طلاسم




انك عديم النفع
ما لم تحرز فعالية
تغوص اكثر
في هذه الكليشيهات
....................................

اشراق




البجعة
التي تنتابها
اشراقات عالية
ترقص كل مساء
على فنون ومضة صغيرة
.........................


توحد





احساس زائغ
يلامس تخوم السماء
ذلك الذي يتقاسمه
طائر الحجل
مع
الوعل البري
...............................

نسيج




عندما اصحو صباحا
اترك اليرقات
تسخر من قصائدي
..........................

وداعة




هذه الطيور الداجنة
وديعة
لدرجة
انها تقتات من بين اصابعي
الخشنة...
المتعجرفة

.......................................

فراغ




سوف تدور في العتمة
وتصعد بطيئا
الى اللاشيء
...............................


اندفاع




اذا فتشت
عن نهر مرهون للجريان
خذ طريق الجبال
المسقوفة
بالثلوج
....................

لؤلؤ




عندما تندلع طاحونة الماء
تتناثر حبات الماء
كاللؤلؤ
................

جني





اردم الازهار
حول شجرة المشمس
اذا اردت ان تجني ثمرا

.............................
فليمال - لييج – بلجيكا
نيسان 2017
.....................................
من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا
La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique
مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة
مواقع المؤسسة على اليوتوب:
https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA
https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg
شعارنا "البديل نحو عالم اشتراكي"
...........................................





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احمد صالح سلوم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: شبق .. آسن .. تبادل .. سيمفونيات .. حرير.. شغل .. اوزة .. جوع ..اشعار.. طلاسم .. اشراق .. توحد.. نسيج .. وداعة.. فراغ .. اندفاع .. لؤلؤ .. جني