

غياب الضبط والتنظيم في ساحات الأدب العربي

عبد الرزاق عوده الغالبي

الحوار المتمدن-العدد: 5501 - 2017 / 4 / 24 - 20:26

المحور: الادب والفن







غياب الضبط والتنظيم في ساحات الأدب العربي

(مشروع ادبي يستحق الوقوف والتأمل والإصلاح)



عبد الرزاق عوده الغالبي



وتمرد الرمز الشعري المستل من التراث والتاريخ والشكل الاجتماعي والأعراف ، بظلال الآونة الأخيرة من القرن المنصرم ، وبقصد التخصيص ، بعيداً عن التعميم ، فالبعض من شعرائنا ارتدوا السريالية بدلة أنيقة وربطة عنق ، وأغرقوا القصيدة الحرة بهوس الغموض وألبسوها ثوباً مهلهلاً من الإبهام ، و انتزعوا المعنى منها انتزاعاً قسرياً ، حين غاصوا في أركان القصيدة الشعرية بشكل كفيف ، هدف يسعى إليه الشاعر بحثاً وزحفاً وتوقاً نحو الفوضى وعن هالة الإشهار المستعجل المنزلق من الواقع والحقيقة ، حتى أمست القصيدة إطاراً جافاً لا روح فيه ، ومجموعة من الألغاز والطلاسم ليس لها حل ، امتص منها المحتوى ، ضفدع في فم افعى ـ ونجحت في نقل المتلقي من حيز الخيال المفترض باتجاه صحراء قاحلة من الاحتمالات الجامدة ، بجفاء عن تركيب المعنى الهادف في تلك القصيدة ، و فقد الشعر إمكانيته الحسية في صيد الانتباه ، وخسر الشاعر رسالته الإنسانية وقضيته الفكرية حين سقطت عناصره المترعة بالاحساس في بركة الافك و التمرد والجمود و الغموض الآسنة ، فأصبحت القصيدة عمياء والشاعر بصير ....!



تقيدت القصيدة الحرة بسلاسل الغموض ، وكسرت ارجلها الأثنتين وهي في ريعان الصبا و الشباب ، وظلت تتلمس أجزاءها المبعثرة بغياب المعنى والإحساس ، وهي تشكو الوحدة بعد موت والدها القريض، و أوصدت أبواب القصيدة بموت الاب وعجز الابن ، وكسى الصدأ ذوق المتذوق ، و أصبح الشعر كتلة سجينة عمياء خاوية ، لا تتميز طريقها في ظلام دامس ، مجموعة من الكلمات المتناثرة هنا وهناك ، ميتة لا روح فيها ، وبدأ العزوف يطرق أبواب القراء ، وانحسر النهم بالقراءة مع اطراد إصدارات ألفية من هذا النوع باتجاه سلال الإهمال ورفوف المكتبات.....!؟ ولا ندري لما يفعل أهلنا ذلك ، هو الكلام ما نحسن فحسب...!؟... وميض أسود يلوح بيده لظهور مدرسة جديدة لزرع القباحة والغموض والإسفاف بديلاً للجمالية والعمق الخيالي والرمزي والسباحة في بحار السهل الممتنع والاحساس المرهف الملائكي و السيابي والنزاري والرعيل الخليلي....!!



ويصرخ النقد العاجز بأعلى صوته ، يستنهض أهل القبور من أصحاب كلم وقلم ، ليأخذ كل منهم دوره الأدبي لمواجهة الأوضاع المنحرفة ، ومع ذلك ثمل الأحياء منهم بخمرة الغموض وسهولة التنصيص طلباً لشهرة ساعة او يوم ، فالكل يكتب والإسفاف الفكري والموسيقي ينقر الدفوف فرحاً ويصفق ، اربعة كلمات اسموها ومضة ، أعادوا الأقصوصة وجعلوها ،حبكة خاوية من الجمال الادبي وقرونها ب (جداً ) ، خرج البعض الكبير من بيت الادب العربي الواسع هرباً من رنة (قفا) وبإتجاه الباب ثم الى الفراغ المبهم والفوضى والغموض ....

بدأ الكل يتطارح الدهاء والتصاق القرادي بالسريالية اليابسة ، والسرد التائه ،السارح في أخيلة صحراوية خالية من الحياة ، حتى نسوا وتناسوا مخاطبة الإنسان العربي البسيط، المثخن بجراح البؤس والوجع والفقر والعوز والظلم ، كل منهم يفتح مجموعة على التواصل الاجتماعي ويغذي نفسه الالقاب ، شاعر ...أديب ....كاتب ... ولايستحي من تكرار قال الشاعر في ادبياته المفترضة ، وسقطت رسالة الادب الشريفة من يد الثلة الباقية ، فالاغلبية دوماً ، تضع اليد الثقيلة فوق يد الاقلية ، والكل محلق في غياهب الخيال كما يدعونه هم ، اصحاب تلك المدرسة الجديدة مدرسة(التحليق) في الفراغ ، وتسلل النقد خجلاً من تلك الساحة الزاخرة بالتمرد ، وغياب العراب عن توعيته الانسان بواقعه المر الخانق، وحرموا النص الادبي الرسالي من أداء واجبه الإنساني والاجتماعي ، حين قيدوه و رموه في بئرالنقد الإنشائي المتعالي و المدلل والمتشدق بالمصطلحات والرطانة الجافة الرنانة، والرموز والطلاسم المقفلة في غرف الغموض المظلمة، حتى اشمئز الذوق وشاح بوجهه عنهم نحو قصيدة الشعر الشعبي ، وهجر القراءة والقاء تلك الاصدارات في سلال المهملات وعلى الرفوف ....

واتسعت الهوة بين القراء البسطاء من الناس وادبائنا المجددين والمعاصرين ، حين أخذ العزوف مكانته المرموقة في أذهان المتلقي ودق إسفيناً اسمنتياً بينه ونصوصهم التي تستدعي كل قواميس و معاجم الأرض لفك أسرارها وطلاسمها السريالية المقفلة ، وانطلاقا من مبدا مصيبة قوم عند قوم فوائد ، فقد أخذت القصيدة الشعبية واجب الشعر الحر ، ( و القريض الذي ذاب فيه الجزء في الكل) المهمل عن قصد وترفع ، لملامستها الواقع الإنساني فينا وقربها من ذهن المهمش البسيط المسحوق ، الذي حمل الادب ،الراية والرسالة للدفاع عنه...لقد خذله وخذلنا الادباء.....!؟.. وعتب الوطن ثقيل ولسان حاله يقول جزى الله النوائب ألف خير فقد علمتني عدوي من صديقي.....لعن الله التجديد والغموض والسريالية ، هم سرطان ينخر جسد الكلمة الطيبة.... والكلمة الطيبة افضل الصدقات.. !؟

لا تخلو السماء من غيوم حبلى تلوح في الافق ، فهي ممطرة لا محالة ، سترشنا بمزن خير و رذاذ عافية ، وهي تسوق الأصلاح بحركة صادقة وهيبة ووقار مخلص ، هو محور الشرفاء والخير المغناطيسي الذي سيجمع ذرات الادب المتناثرة في محور جاذب منتج.... وأظن اننا سنلحق من ضاع ، ونعالج من مرض وبالله نستعين....أبناء جديدة من اجناس رائعة تنتظر التجنيس ، واُخرى كبرت وتخرجت من مدارسها وجامعاتها ،وهي تنتظر التوظيف ، ومنها من شاخ وينتظر الموت والدفن ، وهل نترك تلك الساحة المترعة في فوضاها العارمة ونصمت .....!؟ سؤال مفتوح النهاية ينتظر الإجابة..............منها :

1- السرد التعبيري

2- القص المقالي

3- الهمسة الأنثوية

4- الهايكو العربي

5- والمكثف المنعوت بالقصير

6- الخاسرة وتمييزها عن السرد التعبيري والموضة الشعرية والقصيدة النثرية

7- الموضة الشعرية وتميزها عن الهايكو

8- الأقصوصة وتميزها عن القص القصير جدا والمكثف

9- ماهية الحدود بين القص القصير والقصير جدا.

10- التجنيس وهوية الجنس الأدبي المفقودة

اعتقد آن ذاك جزء من مشروع يستحق الوقوف من المعنيين بالأدب العربي والنهوض به0000









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