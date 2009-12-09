

دعد دريد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 21:46

المحور: الادب والفن









أرتاب اليأس وخامره الشك

صديق يخون لمنصب قوادٍ محترم

عائلة تلهث خلف شرف باعته

حبيب يخشى الوقوع في براثن روح صافية

رجال وجوههم في أدبرتها

نساء تنتظر مقتل الحسين لينسينّ آمالهن

وطن منكوح والعاهرة عذراء

بلابل تنق صباحاً نقيقاً أخضرا

حميرٌ نبتت لها أجنحة لتطير بين النخلات

موتى يسكرون لعلهم يحيون أبدا

الصعاليك، وهم يهزأونني وكأنني أملا

لعلني المجنون، وقد سقطت سهواً

من كتاب الله

في صحن طفل جائعٍ