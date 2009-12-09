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سلطةٌ نخبوية


راما ديب
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 21:46
المحور: الادب والفن
    


أأعودُ إلى الورقْ؟
فمن عشرةِ أعوامٍ عُدتُ إلى الورقْ
و من سبعةِ أعوامٍ عُدتُ إلى الورقْ
و من ثلاثةِ أعوامٍ .. أنا من احترقْ
أأعودُ إلى الورقْ ؟
و يعودُ ملاذيَ الآمنَ من الأحكامْ؟!
السجانونَ فيها .. قُضاةُ كلامْ ..
لِكيف يجبُ أنْ يكونَ .. ليكتسبَ الشرعيةْ
بسياطٍ أنيقٍ على أيدي نخبةٍ أدبيةْ
ذروة قممها واقعٌ .. كما وقعْ
فلا كانَ موقِعُها طائرٌ ..!
و لا المُدَعي بها ارتفعْ ..
فهل أعُودُ للورقْ؟
و أكثَرُ ما فيهِ خطوطاً
على المدى مفتوحةً..
ففيها للجُرحِ مُتَسعْ .. و للفرحِ مُتَسعْ
و للحياةِ مُتَكئْ ..
تقفزُ منهُ.. إلى أينَ تُريد ..
خارجةً من الدوائرْ .. المتراصةُ تباعاً
من أولِ خطاباتِها تُعرفُ النهاياتْ
ليُعيدَ الدورانُ آخرٌ .. يُجلجِلُ العباراتْ
و ينضمُ آخرون .. تُبَّعاً
فهل من مزيدْ؟
وبآخر حفلةِ التصفيقِ تُغلقُ الحلقاتْ
ليُصبحَ للمعنى سوراً ..
و للفنِ شرطاً .. و للإبداعِ أوقاتْ
.. لمْ تُخلقْ الروحُ في إناءْ ..
.. لنْ تُختزلَ الشمسُ في الشَفقْ ..
إنني الآن على الورقْ !
عُدتُ إليهِ .. و ما عُدتُ ..
إلّا ليكون بساطَ الريحِ دونما هوامشْ
ينبتُ منهُ العشبَ بعدَ المطرْ
يندى لوردةٍ .. ويفسحُ لنجمةٍ قربي
تتعرقُ معيَ عندَ الكتابةْ .. تتراقصُ مع بصري
نزرع الحُلُمَ في سحابةْ ..
مُهطلينَ على الدوائر .. من المنتصفِ وحولها
غاباتٍ تنأى عن الجموعْ
فالفضائِلُ تنمو .. أفرادا
عسى الهطولَ .. عسى الإجابةَ.
06/03/2017





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راما ديب

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