

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 21:46

المحور: الادب والفن









عرش السليمان

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قالت ..

سليماني أنت

وانا عرشك

فتربع فوقي

كيف شئت

ومتى شئت

عسى هدهدك

يوما بحملني إليك ..

ملكة

فوق بلاط الهوى ..

أترنح

حبلى بالأمنيات

قلت ..

لك الخاتم

والهدهد

والسليمان

قبل ان يرتد

طرف القصيدة

هي السماء

جادت بعرش الحروف ..

مالكة سبأ

تضيء سماوات الكلام ..

الليلكي نبيذ الالوان ..

فاشربي

حتى ثمالة الذاكرين ..

الاقمار

كعبة العاشقين ..

فاكتبي يا سر عشقي

صكوك الخالدين ..

*** رضا الموسوي ***