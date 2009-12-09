

موصل اليوم جحيم بلا أمل...

محمد سيف المفتي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 21:46

المحور: المجتمع المدني







موصل اليوم جحيم بلا أمل

محمد سيف المفتي 06.03.2017

سأل رجل حكيم الزمان :

يا سيدي اشعر بأنني انا المنفى و انا المنفي، يسكنني المنفى و انا في وطني و بين اهلي و ناسي، و اشعر كذلك انني منفي في غربتي وراء الشمس ... هل تدلني يا حكيم زماننا اين رحل الوطن و اهلي؟

اطرق الحكيم ثم هز رأسه و رفع عينيع ة نظر الى الرجل و قال له بصوت عميق أجش :

• انت عراقي أليس كذلك؟ اجابه الرجل

• هو ذاك يا سيدي.. رفع الحكيم يديه الى السماء و تمتم بدعاء لم يفهمه الرجل.

• يا رجل وطنك في مكانه لكن المنفى يسكنه و قد تغلغل النفي في قلوب الناس فاستوطنهم .. لم يعد هناك احد يجفف دمعة احد.. كان الله في عون من تعلق قلبه بالعراق .

ذكرتني كلمات حكيم الزمان بأجمل ايام العمر لكل الشباب " أيام الجامعة " معظم الفحول كانوا يعملون جاهدين على الرسوب بدل النجاح لكي يتجنبوا الموت في الجبهات، و تذكرت الهاربين في تلك الايام، لم يخطر ببالي بأنه سيأتي يوم أهرب فيه من العراق.

في التسعينات بدأ الحديث عن اللجوء فهاجر من هاجر الى اوربا، و لجأ اساتذة الجامعة الى دول عربية لتحسين الحال، و مع ذلك لم يخطر ببالي أنني سأفارق العراق و اتركه.

واستمر الحصار و توالت الحروب حتى تبدل النظام الديكتاتوري و جاء النظام الجديد فتضاعف عدد الهاجرين، و ازداد الوضع سوءا ليقذف بالناس بين احياء المدينة و اريافها بدون دعم من الدولة أو حماية قانونية. أستمر الارهاب يستنزف مدينة الموصل حتى اصبحت من أهم جهات تمويل الارهاب في العالم، نعم كانت الموصل تمول الارهاب في العالم.

أما اليوم، يهرب الناس من المدينة تاركين جثث أهلهم تحت الركام، يركضون الى مخيمات ليست بالمخيمات و طالبين نجدة ليس لها وجود.. كيف لا يهربون و كل شيء فيها يسحق و يمحق تاريخها و حضارتها و الانسان الذي يسكنها.

وادي حجر أصبح اسم على مسمى.. حجر بجانب حجر .

ماذا فعلت المؤسسة السياسية؟

سمعنا معظم رجال الدولة من البرلمانيين و السياسيين و المنظمات الحكوية تخبرنا عن التحضيرات التي تمت لاستقبال النازحين. كان المتوقع 750000 نازح كتبت تقارير تفيد بأنهم جاهزين لأستقبال 500000 نازخ، بعد نزوح 55 الف رفعت الحكومة المركزية و المحلية الراية البيضاء ليتضح أن كل التحضيرات كانت تحضيرات معظمها فضائية أدت لنوم نازحي الأيسر لفترة في العراء، في خيام مكتوب عليها الامم المتحدة وهي من أسوأ الانواع، تمت بعقود ربحية نفعية و كانت النتيجة خيام ينضح اليها الماء من كل صوب و الآن جاء دور الجانب الأيمن، على ما يبدو أن السياسيين سرقوا كل النقود المقدمة من العالم و تركوا النازحين من الجانب الأيمن فعلا في العراء تحت رحمة السماء.

دور العشيرة

هناك من كان ينادي أن العشائر هو طريقنا الى النجاة. العشيرة أصبحت اداة بيد الفاسدين تعمل لمن يدفع لها و يشتري صوتها. هذا مقطع يوضح تجاوب العشائر مع هذه المأساة أخذته من مقال للكاتب نوزت شمدين.

" شيوخ العشائر ووجهاء جنوب الموصل الأفاضل هذه صفحة من صفحات الحرب على إرهاب داعش و(سقاعة) السياسيين وفسادهم، الناس يموتون بردا وجوعا في أماكن قريبة من دياركم، فهلموا لنجدتهم ومد يد العون إليهم، لقد ضاقت بهم السبل وصاروا بعد أن كانوا أعزة في بيوتهم مجلودين بذل النزوح. حتى رئيسة مجلس قضاء الموصل(بسمة بسيم) التي زارت مكانهم اليوم ألقت منديلها الأبيض مستسلمة وعاجزة عن فعل شيء، ودعت الخيرين أمثالكم للقيام بما عجزت عنه حكومة نينوى الفاسدة"

و سقطت العشيرة و هكذا سقطت المؤسسة السياسية و العشيرة و بقيت مؤسسة أخرى لا تقل أهمية عن المؤسستين السابقتين.

سلبية المؤسسة الدينية..

المؤسسة الدينية، لم تفهم هذه المؤسسة و بمعظم شخوصها أن إعطاء نعل قديم لنازح حافي القدمين اعظم قدرا من الف عمامة مما يعدون..

استميحكم عذرا! اخشى ان يسيء فهمي رجال الدين الكرام و ينجرح كبريائهم .

انا قصدت ان قيمة ما يمنحه حذاء لقدم قدم طفل عاري اكبر قيمة من كل ما منحتنا اياه عمائمكم.

انزعوا عمائمكم و الجبب و فصلوا منها ملابس للمحتاجين و انزلوا للشارع لا نحتاج خطبكم ولا جعجعتكم الفارغة ايام الجمع نريد ان ارى أفعالكم .

معظمكم اصبح فعلا آفة المجتمع. تقولون ما لا تفعلون. تنصحوننا بالصدق و أنتم تكذبون و تطالبوننا بالأمانة و أنتم تسرقون..

لكني أرى أملاً يمشي أمامي على قدمين ، بعد سقوط كل المؤسسات و القيم بقي الامل بسواعد ابناء المدينة و عشاق العراق تلك السواعد التي تعمل ليل نهار بلا مقابل سوى حب الموصل و عتيقها. أملي بمؤسسة أيديولوجية تنفخ روحا جديدة في مدينتي لينهض آشور و ينعم بالربيعين من جديد.

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