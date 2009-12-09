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وصية


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 18:13
المحور: الادب والفن
    


لكي ارضى عنك 
اشرب العرق يا كيفهات 
( هكذا قالت لي إمي اليوم )
ولكي أرضى عنك 
قبلها الف مرة 
عانقها
ارفع كأسها عاليا 
وبعدها 
ستتحرر كل حارات المدينة 
من رجس خطاياك 
وانا هنا 
سأنام بسلام 
كيفهات اسعد





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كيفهات أسعد

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