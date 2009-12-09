

كيفهات أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 18:13

المحور: الادب والفن









لكي ارضى عنك

اشرب العرق يا كيفهات

( هكذا قالت لي إمي اليوم )

ولكي أرضى عنك

قبلها الف مرة

عانقها

ارفع كأسها عاليا

وبعدها

ستتحرر كل حارات المدينة

من رجس خطاياك

وانا هنا

سأنام بسلام

كيفهات اسعد