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نادي القلم المغربي يطلق سلسلة حفلات لتوقيع كتب حديثة النشر


الكبير الداديسي
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 18:13
المحور: الادب والفن
    


نادي القلم المغربي فرع آسفي
يطلق سلسلة حفلات توقيع كتب حديثة النشر
ذ. الكبير الدا ديسي
تنفيدا لبرنامجه السنوي افتتح نادي القلم المغربي فرع آسفي الأسدس الثاني للموسم الثقافي بسلسة من حفلات التوقيع دشنا بحقل توقيع كتاب ( خريف فرجينيا ) للكاتب والشاعر عبدالرحيم الخصار الحفل الذي احتضنته قاعة نادي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم .. في هذا الكتاب خلع عبد الرحيم الخصار جبة الشعر وارتدى جبة الرحالة، من خلال تدونيه لرحلاته التثافية في بعد دول اوربا وبعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية : الكتاب صادر عن دار كراس المتوحد في 111 صفحة من حجم الصغير سافر فيها الكاتب بالقراء عبر أربع ولايات ( فيرجينيا ، كاليفورنيا ، فرانسيسكووشيكاغو) وخمس مدن أوروبية( لندن، لوديف، مارسيليا، بروكسيل، وأخيرا الإسكندرية حيث منزل كفافس ) افتتح الحفل بكلمة رئيس فرع نادي القلم الأستاذ شكيب عبد الرحمان مذكرا بسيرة الشاعر عبد الرحيم الخصار مؤلفاته، إسهاماته ، مشاركاته في الأنشطة الثقافية بالمغرب وخارجه ، أما مدير دار كراس المتوحد التي نشرت الكتاب ، فأثنى على الكتاب وصاحبه مقدما بعض مزايا كتابات الأستاذ عبد الرحيم الخصار ، وفيما ركزت كلمة صاحب الكتاب المغربية وأدب الرحلة، مركزا على ما يميز رحلته من خلال التذكير بظروف تأليف الكتاب، والتركيز على الجوانب الثقافية في المدن والولايات التي شملتها الرحلة... وتخلل الحفل وصلات موسيقية وغنائية شنف بها الثنائي جمال بوطاهر على آلة العود وعبدالحق الوردعلى ألة القانون بحضور كورال المسفيويات .. لينتهي الحفل على إيقاع توقيع نسخ من الكتاب للسادة والسيدات الحضور في انتظار الجمعة القادمة حيث الموعد مع توقيع كتاب أزمة الجنس في الرواية العربية بنون النسوة للكاتب الكبير الداديسي ....





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الكبير الداديسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - الكبير الداديسي - نادي القلم المغربي يطلق سلسلة حفلات لتوقيع كتب حديثة النشر