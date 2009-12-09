

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 14:40

المحور: الادب والفن









لا تسألني

عما يوحش صدري فيك

لا تسألني

لماذا اجوع اليك

لا تسألني

عن خوفي منك..

عليك

لا تسألني

ما الذي يعزلني عنك.

هذا المفترض

بيني وبينك

لا أكثر من مليمين

من شفافٍ وقحٍ..

قذرٍ

لكن هذا التقدير البائس

يا للهول

هو أكثر فاصلة في سَفَر الرؤيا

بين الواقع والحلم.

هذا الشيء المبهم

مثل الأشياء المبهمة

صفر مطلق

هذا الصفر العازل

بيني وبينك

كيف يتحول

لفراغ لا يدرك؟!