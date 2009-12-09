

سمير اسطيفو شابا شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 14:02

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة









عام وعالم المرأة المحررة من قفص الدين

يوم المرأة العالمي 2017 عام السبايا



الحقوقي سمير شابا شبلا



المقدمة

آنت روح العالم

نعم انها روح العالم (الزوجه والاولاد والام والاخت والحبيبه والخطيبة وجميع القريبات! وخاصة السبايا عند داعش القذر والمحررات من الإرهاب الديني الوطني والدولي)



(لا يخفى على أحد أن سعر السبية الواحدة كان 150 دولار في وقتها، ورسالتنا المنوه عنها الى أغنياء قومنا ومسئولين أن يحددوا مبلغ خاص لتحرير بناتنا وزوجاتنا الايزيديات والمسيحيات داخل العراق وسوريا ايضا، (اي 1000 دولار لكل 3 سباي والان اصبحت الاسعار حسب الاعمار بالاف الدولارات) ولم يتجاوب أحد سوى (أحد البطاركة الاجلاء + شيخ واحد + احد الاغنياء في شبكتنا الحقوقية) فتم تحرير ما مجموعه 6 وتم تأمين ثلاثة أخريات في منطقتين متفرقتين عند جيراننا الطيبون في العيش المشترك! من مقالنا بمناسبة يوم المرأة العالمي 2016)

(لا نأتي بجديد ان قلنا ان المهجرين قسرا هم غرباء في وطنهم قسرا، أي أجبروا على أن يصبحوا غرباء عن أحبائهم وجيرانهم الذين خانوهم في املاكهم واموالهم وحتى شرفهم، نقول هذا وقلبها يعتصر دما على قضية سبايانا المسيحيات واليزيديات بشكل خاص! لأننا عشنا ونعيش المأساة معهن بشكل مباشر، نعم حيث قدمنا رسالة خاصة الى أثرياء قومنا الاصيل! وكنائسنا والجهات الرسمية الحكومية والبرلمانية التي من مسؤوليتها هذه القضية، اضافة الى المنظمات الانسانية الوطنية والدولية! 8-9 آذار 2015 ) (8 آذار لسبيانا و غرباء في أوطانهم فقط

الحوار المتمدن-العدد: 4743 - 2015 / 3 / 9 - 23:16

(وصلتنا الرسالة المرفقة طيا من البيت الأبيض تتضمن معلومات عملية حول الاغتصاب الأسري والإجراءات الأمريكية تجاه عمليات الاغتصاب وحقوق المرأة، مع وضع رقم هاتف خاص لمتابعة مئات الالاف من الحالات التي تحدث يومياً في الولايات المتحدة الأمريكية

عليه نطالب الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان العراقي والسلطة القضائية التحرك الفوري لمتابعة حقوق المرأة وخاصة :

اولا= الاغتصاب الجنسي الأسرى والاعتداء الجسدي

ثانيا= حقوق السجينات العراقيات وخاصة العنف والاغتصاب داخل السجون وضرورة اطلاق سراح اللاتي لم تثبت ادانتهم وقد مضوا في السجن أو التوقيف مدة طويلة خلافا للقوانين المرعية

للتفاصيل تابع الرابط ادناه:

شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط والعنف الأسري واغتصاب المرأة

الحوار المتمدن-العدد: 4574 - 2014 / 9 / 14 - 09:20 )





الموضوع

في الوقت الذي نشكر فيه كافة الزملاء والزميلات والاصدقاء حول العالم ! بما قدموه من تحرير سبايانا من قبضة الارهاب الداخلي وخاصة منظماتنا العاملة على الساحة العلمية داخل العراق! نقدم في الوقت نفسه تقديرنا العالي للبيشمركة الابطال الذين لولاهم لما تمكنا من تحرير 374 سبية من امرأة وبنت وطفل وعجوز (9 منهن مسيحيات والباقي إيزيديات - الوثائق موجودة بحوزتنا للتاريخ لسان طويل

انه يوم المرأة العالمي 8 آذار 2017 وقد ارتأينا أن يكون هذا العام (عام عالم المرأة السبية المحررة) لوجود منظمات مجتمع مدني وكتابات أخرى غيرنا قد قامت مثلنا واكثر - من هنا جاءت ان يكون عام 2016/2017 عام عالم المرأة ايمانا منا بتأهيل المحررات (اجتماعيا ونفسيا وثقافيا وعائليا) وهكذا نسير في الطريق الصحيح ومنهج علمي متطور وقد سبقونا الكثيرين من المنظمات الدولية والمحلية! نعم لم نكن لوحدنا قط وأنا هناك عشرات المنظمات التي عملت في هذا المجال المحفوف بالمخاطر ويمكن اعطها شهداء مثلنا ! جميع المنظمات كانت تعبر من معبر خازر ومعبر بعشيقة وبحزاني واسكي موصل من هنا جاءت فكرة احترام وشكر القوات الكوردية

نذكر الان جميع الأغنياء الذين لم يساهموا ولو بتحبى سيبة واحدة عدا غبطة البطريرك الكلداني الحالي ان يراجعوا انفسهم اليوم وقد أوقفنا تحركنا في هذا المجال واكتفينا ب 374 سبية محررة منهم (9 مسيحيات فقط) لغاية آذار 2016 بسبب التمويل حيث كنا نسلم (1000-$-) لكل ثلاثة سبايا آنذاك

نكرر شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في انقاذ طفل أو بنت أو امرأة أو عجوز من قبضة الارهاب وداعش القذر أو تمكن من تأهيلهم وتزويجهن ايضا , انه قفص الارهاب الديني

انه يوم عالم المحررات بالفعل

06 آذار 2017

