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الهوية الاقتصادية لمحافظات ما بعد داعش


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 14:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الهوية الاقتصادية لمحافظات ما بعد داعش



لم يتم تدمير التماسك المجتمعي في المحافظات التي عانت من ويلات الأرهاب ، و ويلات مابعد الأرهاب فقط . لم يتم تدمير البنية التحتية في المحافظات التي عانت من ويلات الأرهاب ، و ويلات مابعد الأرهاب فقط .. وانما تمّ تغيير الهوية الاقتصادية لهذه المحافظات بفعل الدمار المصاحب للعمليات العسكرية ، وما يترتب على هذا الدمار من تبعات ونتائج ، قد لا يكون من السهل تجنبّها في هذا النمط من الحروب .
إنّ محافظة صلاح الدين (مثلاً) لم تعُد محافظة صناعية . وليس من السهل اعادة تشغيل منشآتها الصناعية في الأجلين القصير والمتوسط (خُذ مصفى بيجي مثلاً).
ولهذا فانّ على "الدولة" العراقية أن تتحسّبْ ، وان تفكّر مليّاً فيما ينبغي عليها فعله للخروج من هذا المأزق في مرحلة ما بعد داعش (في جميع المحافظات ، وكلاً حسب ميزتها النسبية ، وليس في محافظة صلاح الدين فقط).
لا تماسك اجتماعي ، ولا سلام ، ولا هوية وطنية جامعة ، بل ولا عودة للنازحين الى مناطق سكنهم وعيشهم الأصليّة ، دون فرص عمل ، ودخل دائم ومُستدام .
هذا يعني (أو قد يعني) أنّ محافظة صلاح الدين تحتاجُ الى دعم تحوّلها (أو اعادتها) الى محافظة زراعية ، وإلى سلّة غذاء رئيسة للعراق كلّه .
إنّ هذه المحافظة تمتلك (كما يقول السيد سبهان الملا جياد عضو مجلس المحافظة) أراضٍ زراعية تقدّر مساحتها بـ 9 ملايين دونم ، منها 8 ملايين دونم صالحة للزراعة .
لذا فأنّ على "دولة" العراق الديموقراطية -التعددية- الاتحادية ، أن لا تسمح بالكثير من الممارسات والسلوكيات المجتمعية ، والقيمية التي تنتمي الى عصور ما قبل الدولة الحديثة . وأن تقنّن اجراءاتها الأمنية (الاحترازيّة) ، وتجعلها اكثر فاعلية ودقّة ، بحيث لا تتحول هذه الممارسات والأجراءات الى سياسات وسياقات عمل مؤسسيّة بمرور الوقت ، وتأخذ مدياتها التدميرية دون ضابط ، وتعرقل سياساتً وخططاً تهدفُ الى الحدّ من الخراب ، والشروع ببناء ما يمكن بناءه بالامكانات المتاحة ، قبل فوات الأوان .
إنّ على "الدولة " العراقية أن تدركَ أنّها غارقة (أو أنها قد اغرقتْ نفسها ، لأسباب عديدة يعرفها الجميع) في وحولٍ كثيفة . والسؤال الذي ينبغي عليها ان تطرحه دائماً على نفسها وعلى الآخرين (في الداخل والخارج) ، هو كيف يمكن لها أن تخطّط .. وتعمل .. للخروج من وحولٍ كهذه ؟
ذلك أنّ الدولةَ أحياناً ، بعجزها ، أو ضعفها ، أو فشلها ، أو تردّدها .. قد تزيدُ الطينَ بلّة .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عماد عبد اللطيف سالم - الهوية الاقتصادية لمحافظات ما بعد داعش