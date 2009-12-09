

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 12:05

المحور: الادب والفن









أنا هاوٍ بمد الكلام

على بساط الريح

ومغازلة الكلمات

عند حدود الالم

انا حالم كبير

بالسعادة على الحروف .

عشر سنوات

تركت فيها مداعبة

الخيال في مدينة

تضيع الارصفة

فيها من قدمي .

على خد وردة

لم ازرع قبلاتي مجازا ،

ولم استعير

نشاطي اللغوي

من سير نملة .

ها أنا الان اعود

بعد ان تعطلت

الحياة في القلب

الى السرقة ،

سرقة الاخضرار

من حديقة خالية

من النسيم والأزهار ،

سرقة البياض

من النساء اللواتي

يمتهن العيش

في القمامة ،

سرقة النبضات

من عشاق يقاتلون

على السواتر .

أعود ليس كشاعر

بل متدرب يحاول تعلم

فن معاشقة

العصافير للأشجار ،

وفن القطيعة مع العتمة ،

واللجوء الى الاضواء .

فمن شجرة الصفصاف

اتعلم تدفئة المواعيد

بالعناق الحار

في الشتاء ،

وتبريد الهواء

في الانفاس

والقبلات صيفا .

ومن شجرة السنديان

لا اتعلم شيئا

سوى الديمومة

في العشق

عشق الاوراق المتساقطة

وهي تودعني بالضحكات .

ومن النخلة

اتعلم النفخ لقلبي

حتى يكبر مثل عثق

فيحتضن الناس منتشيا .

أما عن العتمة

لا اقطع معها

إلا ومعي المصابيح ،

مصباح للضحكة

بوجه الدموع التي

تزرعها الحروب ،

مصباح للطريق

وهو يتنفس الحقيقة

في وجوه كثيرة

لا يطفئه هواء النهار ،

مصباح للاحتضان

يلم الجذور جميعا

ويصعد معها

الى الاختلاف .

هكذا علمني

اصدقائي الفلاسفة

اكثر مما علمني

اصدقائي الشعراء .