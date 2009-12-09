

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 11:16

المحور: الادب والفن









يوما كانت العروبة حجرا دارسا وأطلالا وجدرانا يعلق عليه الشعراء معلقاتهم في سوق عكاظ ، وحلما يتغزلون به في المربد ، وحالا من أحوال العشق في الحدائق السوريالية .. وكان العرب في الجاهلية يسمون يوم الجمعة بيوم العروبة .. يوم كانت العروبة عروسة سمراء يشبه وجهها الأبنوس وقد مرت بهودجها كإعصار ، تحمل الرايات في يدها اليمنى ، وتكتب باليسرى قصة الآتين بالنار ، ثم لم يبق من العروبة وأخواتها سوى دم ، ودموع ، وبقايا سور ، وقصائد عصماء معلقة على الجدران .



وترجلت الفرسان عن جيادها ، وتجردت السيوف عن أغمادها ، وتنازلت الرماح غير العوالي ، وتنافست المشيخات على الزعامات، واختلفت على الديات ، وتقاتلت العروبة وأخواتها ، بين عبس وذبيان ، وسال دم أبناء العمومة والخؤولة أربعين سنة في حرب البسوس ، وتقاتلت البطون والأفخاذ في القبيلة العربية الواحدة حتى قال قائل منهم لما طلبت حبيبته الأخذ بثأر أخيه : ( قومي همو قتلوا أميم أخي .... فإذا رميت يصيبني سهمي ) .. وتذكرت القربى يوسف الذي ألقاه أخوته في غيابة الجب ، وقالوا أكله الذئب ، ففاضت دموعها .



ويوما كان العرب ينجدون في تهامة ، ويتهمون في نجد ، ويعرقون في الشام ، ويشأمون في اليمامة ، ويتبغددون في المدينة المنورة ، ويتمدنون متنورين في بغداد ، يوم كان الفرات والنيل وبردى والليطاني ونهر الأردن متعانقين كالعشاق المعاميد ينبعون من القلب العربي ويصبون في القلب العربي .

ووقفنا يوما مع شاعر العروبة سليمان العيسى ، منشدين : ( ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا ) وكانت قصيدته مثار اهتمامنا ونحن طلاب ، نالها الكثير من التأويل والشرح والإعراب .. وحفظنا عن ظهر قلب قصيدة عبدالله البردوني ( زحف العروبة ) ، وفيها يقول : ( فكأن صنعا في دمشق روابي .... وكأن مصر وسوريا في مأرب ) ، وانتسبنا إلى الشاعر القروي المهجري رشيد سليم الخوري ، وهو يشدو من غربته : ( بنت العروبة هيئي كفني ..... أنا عائد لأموت في وطني ) .. ولم أكن أعرف لحظتها لماذا لا تكون بلاد العروبة جديرة بالحياة بدلا من الأكفان ، وتزهو بأوطانها وأبنائها ، أم أن العروبة يتيمة ، فلا أم ، ولا أب ، ولا شقيق واحد لها ، ولا شقيقة ؟!.

وأمسكنا نجوم السماء ، وكدنا نقطف الشمس والقمر معا ، وصفقنا بدفء العشق والشوق ، وتسمعنا على نبض القلب ، واحتفينا بنزار قباني ، وهو يلقي في بغداد قصيدته الميمية الرائعة ، التي مطلعها : ( أيقظتني بلقيس في هدأة الفجر .... وغنت من العراق مقاما ) ( قبل عصر التوحيد نحن اتحدنا .... وجعلنا راوه دمشق الشاما ) ، وتقاسمنا أوجاعه ، وهو يشكو ( أنا يا حبيبة متعب بعروبتي .... فهل العروبة لعنة وعقاب ) ؟!.



وكنا نقف في الصباحات الشتائية ننشد قصيدة فخري البارودي ( بلاد العرب أوطاني ) ومن أين إلى أين ( من الشام لبغدان ... ومن نجد إلى يمن ... إلى مصر فتطوان ) وكيف تكون الأوطان ملكنا ، وقد قطعوها مثل كعكة على حافات السكاكين في سايكس بيكو قطعا متناثرة .. فمـن المطالب والقتيـل القاتـل ؟.

كان المحيط هادرا في يوم من الأيام ، وكان الخليج ثائرا ، وكانت أحلامنا فوارة ، وكنا شبابا حالمين نثور مع الخليج العربي ، ونغضب كلما تلاطمت أمواج المحيط .. فماذا جرى الآن للمحيط ؟ وماذا جرى الآن للخليج ؟ وماذا جرى لأحلامنا الفوارة ؟ ماذا جرى لنا ؟.



وجاء زمن استعنا بالغريب على أخينا وابن عمنا ، ( وأحيانا على بكر أخينا .... إذا ما لم نجد إلا أخانا ) ، واستبدلنا كتاب القومية العربية بكتب التربية الوطنية ، ثم ألغينا هذه الوطنية من ثقافتنا التربوية .. وكم كنا نقرأ لمفكري العروبة شبلي شميل ، وفرح انطون ، وانطون سعادة ، وساطع الحصري ، وغيرهم العشرات ، من الطهطاوي إلى محمد عبده ، إلى علي عبد الرازق ، والبساتنة ، وناصيف وإبراهيم اليازجي ، الذي أطلق إنذاره الشهير للأمة بقوله : ( تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ..... فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب ) ولم تنتبه الأمة الى الذؤبان والخصيان والشطار والعيارين والمماليك والنوكى ، وظلت عروبتها تغفو على الضلال في عالم محنط الرجال .



ثم أصبح العربي يتلمس تذكرة السفر ، وتأشير الدخول إلى بلد عربي مجاور ، كما يتلمس رسالة غرام لم يفتحها بعد ، وينهض كالغزال الشارد ، وعيناه مفتوحتان على الحدود ، أما قلبه فيكاد من شدة عنفوانه أن يطير .. ولكن إلى أين ، وهو لن يجد من يستقبله ، أو ( طويل العمر ) الذي يقول له ( يا مرحبا ) ، ولا ذلك البدوي الذي يقدم له فنجان قهوة مرة ، وكل المدن العربية فنادق صالحة للمبيت ليلة واحدة .. أو ليلتين على الأكثر ؟!.

فهل نقيم مأتمنا على روح عروبتنا ونتقبل التعازي ونقرأ سورة الفاتحة ، ونكتب في رثائها معلقتنا الأخيرة .. فربما إذا كتبنا نتطهر من الخطايا ؟!.

بقلم رباح آل جعفر

شبكة المنصور

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مقال للأستاذ " رباح آل جعفر " بصوت : فارس العبيدي ومونتاج

https://www.youtube.com/watch?v=nEzGRlwC1_s