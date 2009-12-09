|
Len= 4205
|
مرثية على جدران العروبة
عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 11:16
المحور:
الادب والفن
يوما كانت العروبة حجرا دارسا وأطلالا وجدرانا يعلق عليه الشعراء معلقاتهم في سوق عكاظ ، وحلما يتغزلون به في المربد ، وحالا من أحوال العشق في الحدائق السوريالية .. وكان العرب في الجاهلية يسمون يوم الجمعة بيوم العروبة .. يوم كانت العروبة عروسة سمراء يشبه وجهها الأبنوس وقد مرت بهودجها كإعصار ، تحمل الرايات في يدها اليمنى ، وتكتب باليسرى قصة الآتين بالنار ، ثم لم يبق من العروبة وأخواتها سوى دم ، ودموع ، وبقايا سور ، وقصائد عصماء معلقة على الجدران .
وترجلت الفرسان عن جيادها ، وتجردت السيوف عن أغمادها ، وتنازلت الرماح غير العوالي ، وتنافست المشيخات على الزعامات، واختلفت على الديات ، وتقاتلت العروبة وأخواتها ، بين عبس وذبيان ، وسال دم أبناء العمومة والخؤولة أربعين سنة في حرب البسوس ، وتقاتلت البطون والأفخاذ في القبيلة العربية الواحدة حتى قال قائل منهم لما طلبت حبيبته الأخذ بثأر أخيه : ( قومي همو قتلوا أميم أخي .... فإذا رميت يصيبني سهمي ) .. وتذكرت القربى يوسف الذي ألقاه أخوته في غيابة الجب ، وقالوا أكله الذئب ، ففاضت دموعها .
ويوما كان العرب ينجدون في تهامة ، ويتهمون في نجد ، ويعرقون في الشام ، ويشأمون في اليمامة ، ويتبغددون في المدينة المنورة ، ويتمدنون متنورين في بغداد ، يوم كان الفرات والنيل وبردى والليطاني ونهر الأردن متعانقين كالعشاق المعاميد ينبعون من القلب العربي ويصبون في القلب العربي .
ووقفنا يوما مع شاعر العروبة سليمان العيسى ، منشدين : ( ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا ) وكانت قصيدته مثار اهتمامنا ونحن طلاب ، نالها الكثير من التأويل والشرح والإعراب .. وحفظنا عن ظهر قلب قصيدة عبدالله البردوني ( زحف العروبة ) ، وفيها يقول : ( فكأن صنعا في دمشق روابي .... وكأن مصر وسوريا في مأرب ) ، وانتسبنا إلى الشاعر القروي المهجري رشيد سليم الخوري ، وهو يشدو من غربته : ( بنت العروبة هيئي كفني ..... أنا عائد لأموت في وطني ) .. ولم أكن أعرف لحظتها لماذا لا تكون بلاد العروبة جديرة بالحياة بدلا من الأكفان ، وتزهو بأوطانها وأبنائها ، أم أن العروبة يتيمة ، فلا أم ، ولا أب ، ولا شقيق واحد لها ، ولا شقيقة ؟!.
وأمسكنا نجوم السماء ، وكدنا نقطف الشمس والقمر معا ، وصفقنا بدفء العشق والشوق ، وتسمعنا على نبض القلب ، واحتفينا بنزار قباني ، وهو يلقي في بغداد قصيدته الميمية الرائعة ، التي مطلعها : ( أيقظتني بلقيس في هدأة الفجر .... وغنت من العراق مقاما ) ( قبل عصر التوحيد نحن اتحدنا .... وجعلنا راوه دمشق الشاما ) ، وتقاسمنا أوجاعه ، وهو يشكو ( أنا يا حبيبة متعب بعروبتي .... فهل العروبة لعنة وعقاب ) ؟!.
وكنا نقف في الصباحات الشتائية ننشد قصيدة فخري البارودي ( بلاد العرب أوطاني ) ومن أين إلى أين ( من الشام لبغدان ... ومن نجد إلى يمن ... إلى مصر فتطوان ) وكيف تكون الأوطان ملكنا ، وقد قطعوها مثل كعكة على حافات السكاكين في سايكس بيكو قطعا متناثرة .. فمـن المطالب والقتيـل القاتـل ؟.
كان المحيط هادرا في يوم من الأيام ، وكان الخليج ثائرا ، وكانت أحلامنا فوارة ، وكنا شبابا حالمين نثور مع الخليج العربي ، ونغضب كلما تلاطمت أمواج المحيط .. فماذا جرى الآن للمحيط ؟ وماذا جرى الآن للخليج ؟ وماذا جرى لأحلامنا الفوارة ؟ ماذا جرى لنا ؟.
وجاء زمن استعنا بالغريب على أخينا وابن عمنا ، ( وأحيانا على بكر أخينا .... إذا ما لم نجد إلا أخانا ) ، واستبدلنا كتاب القومية العربية بكتب التربية الوطنية ، ثم ألغينا هذه الوطنية من ثقافتنا التربوية .. وكم كنا نقرأ لمفكري العروبة شبلي شميل ، وفرح انطون ، وانطون سعادة ، وساطع الحصري ، وغيرهم العشرات ، من الطهطاوي إلى محمد عبده ، إلى علي عبد الرازق ، والبساتنة ، وناصيف وإبراهيم اليازجي ، الذي أطلق إنذاره الشهير للأمة بقوله : ( تنبهوا واستفيقوا أيها العرب ..... فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب ) ولم تنتبه الأمة الى الذؤبان والخصيان والشطار والعيارين والمماليك والنوكى ، وظلت عروبتها تغفو على الضلال في عالم محنط الرجال .
ثم أصبح العربي يتلمس تذكرة السفر ، وتأشير الدخول إلى بلد عربي مجاور ، كما يتلمس رسالة غرام لم يفتحها بعد ، وينهض كالغزال الشارد ، وعيناه مفتوحتان على الحدود ، أما قلبه فيكاد من شدة عنفوانه أن يطير .. ولكن إلى أين ، وهو لن يجد من يستقبله ، أو ( طويل العمر ) الذي يقول له ( يا مرحبا ) ، ولا ذلك البدوي الذي يقدم له فنجان قهوة مرة ، وكل المدن العربية فنادق صالحة للمبيت ليلة واحدة .. أو ليلتين على الأكثر ؟!.
فهل نقيم مأتمنا على روح عروبتنا ونتقبل التعازي ونقرأ سورة الفاتحة ، ونكتب في رثائها معلقتنا الأخيرة .. فربما إذا كتبنا نتطهر من الخطايا ؟!.
بقلم رباح آل جعفر
شبكة المنصور
----------
مقال للأستاذ " رباح آل جعفر " بصوت : فارس العبيدي ومونتاج
https://www.youtube.com/watch?v=nEzGRlwC1_s
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الإخوان الشياطين.. طاعون المسلمين!
-
عصابة ولاية الفقيه وافتعال الأزمات!
-
الشيخ احمد جابر الصباح مع الحاج محمد علي زينل في الهند عام 1
...
-
نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار
-
استغلال الأطفال في القتال.. من الإمام الإيراني إلى شبه الإما
...
-
نظام عصابة ولاية الفقيه... التعذيب من السجون إلى المدارس!
-
الدكتور علي نوري زاده ويوسف عزيزي ضيفا برنامج بانورما
-
الكاتب البحريني د. عبدالله المدني ضيف برنامج -حديث الخليج-
-
التضليل الإعلامي... في مواقع التواصل الاجتماعي
-
الكاتب الروسي الكبير مكسيم غوركي
-
أكبر حدائق ورود في العالم في إمارة دبي وهولندا
-
اغتيال اردشير حسين پور.. عبقري صناعة الصواريخ في إيران
-
علاقات مشبوهة بين مغتصب الأطفال والمرشد خامنئي ونجله؟!
-
محنة العقل مع التراث الإسلامي
-
بيل كلينتون: يا ليت الشباب يعود يوماً!؟
-
التقليد الأعمى... من النقاب إلى السروال الممزق!؟
-
غجر البحر .. حياة كاملة على الماء
-
المعارضة الإيرانية: الحرس الثوري فجر مبنى پلاسكو!
-
نكتة السنة الجديدة: النبي محمد سيتزوج السيدة مريم في الجنة!؟
-
رفسنجاني وخامنئي وجهان لعملة واحدة!
المزيد.....
-
أخرباش لمجلة “رياليتي” التونسية: “لا يجب اعتبار المغرب العرب
...
-
المقدسي عبدو: ننافس دوليا في مسرح الدمى
-
صدر حديثًا كتاب -خريف عادل حمودة- ، للكاتب السيد الحرانى
-
صدور رواية -عيْن خَفشة-، لرجاء بكرية
-
حفل توقيع ومناقشة كتاب «مقصوفة الرقبة» للكاتبة غادة عبد العا
...
-
افتتاح فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر دبي الدولي للنشر»
-
المغنية البريطانية أديل تؤكد زواجها من سيمون كونيكي
-
دار الكتب والوثائق تستضيف معرض الفنان عيدان جبر
-
18 فيلماً في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة..سينما طموحة وت
...
-
اللغة الأم للمغاربة.. الأمازيغية، العربية أو الدارجة ؟
المزيد.....
-
حركية التدوير في الشعر النسوي العربي
/ جعفر كمال
-
جوْقاتٌ كوبانيِّة
/ ريبر هبون، بنار كوباني
-
إنهم يخفون شيئا
/ نافذ سمان
-
أصداء الخيبة
/ ريبر هبون
-
النادلة
/ شذى احمد
-
محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ
/ إدريس ولد القابلة
-
أطياف ورؤى
/ ريبر هبون
-
لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج
/ كريم ناصر
-
أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع !
/ جابر حسين
-
الابعاد الستة
/ تايف سلوم
المزيد.....