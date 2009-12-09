

عبد صبري ابو ربيع

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 10:10

المحور: الادب والفن









بمناسبة عيد المرأة العالمي في يوم 8 من آذار



ياقبلة البساتين



عبد صبري ابو ربيع

أرخت ْ ذوائبها ومالت

تناغيني بعينيها الضاحكتين

وتهديني كلاماً عذباً

من بين الشفتين

قالت ... آذار عيدي

وعيد الغيــــد والملايين

وأنا نفحة الورد ِ

وعطر الياسمين

قلت .. سيدتي لك ِ

باقة ورد ٍ حمــــــــراء

يا قبلة البساتين ِ

وحمامة القلــب الذي لا يستكين

أنا من غيركِ ... سراب

وروحي بلسمها صحبة واحباب

وأنتِ ياسيدتي ... مفردتي

وقيثارتي والسكن

ونغمة تتراقص في حضني

وتمسح من عينيّ الوسن

أنت ِ كل الموازين

كلانا يأخذه الطريق

وكلانا .. على الطريق صديق

فأذا غفوت ُ ، حرستني

واذا تعبتُ .. أهدتني

سواراص من عقيـــــــــق

ألوذ بين اعطافها

فأستكيـــــــــــــــــــــــــن

تمسح جرحي .. اذا اطبق

ليل الملاعيــــــــــتن

تضاحكني جميلة العينين

قلت .. سيدتي

لك ِ روحي ياسيدة النهريـــــــــن





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نشيد متواضع للمرأة في يوم عيدها العالمي في 8 من آذار



يا بـــــــذرة الوجـــــــــود

عبد صبري ابو ربيع



الحياة .. الحيــــاة

انتِ رمــــزٌ للحياة

والعبق الفواح

في ليل آذار

وأنتِ الملاذ والسكن

والأماني والنجاة

يا بذرة الوجود

والسحر ِ والجمال

وروضة الروح

نبراس الوقار

وربة الشعر ِ

قيثارة الدعاة

يا فخر الثبات

وملهاة النفوس

وبهجة آذار

ورقصة العاشق

مدرسة ٌ للنشء

وميزان للبناة



الغداة ... الغداة

سينتهي عهد السبات

ياهتاف الشهيد

وشهقة الفجر

وحمامة الأباة



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بمناسبة عيد المرأة العالمي

في 8 ما آذار

أنت ِ الحياة

عبد صبري أبو ربيع

هلَّ آذار كما هل َّ

وجهك ِ القمر

كما أنار قلبي

وأزاح عني

الحزن والكدر

وعطرني بالأريج

فواحة سيدتي

كأنها المسك والعنبر

وردة ربيعيه

لبست كل أثواب الشجر

خذيني بين يديك ِ

في يوم عيدك ِ الأغر

فأنت ِ الحياة

وانت ِ المطر

فإذا جنَّ الليل

سحائب الحزن

تمطر الثمر

فأنت ِ الساعد الأخر

وانت ِ لغة العود والوتر

وعداك ِ وحيداً

يتيم الكأس

يتيم النظر

يا قبلة الماء للجرف

وحنين الحمائم للوكر

كلانا نصنع المستقبل

وكلانا نسقي الأرض

من أجسادنا

وكلانا نصير للجذر ثمر

