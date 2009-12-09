أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - بمناسبة عيد المرأة العالمي في 8 من آذار
Len= 2364


اخر الافلام











المزيد.....

بمناسبة عيد المرأة العالمي في 8 من آذار


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 10:10
المحور: الادب والفن
    


بمناسبة عيد المرأة العالمي في يوم 8 من آذار

ياقبلة البساتين

عبد صبري ابو ربيع
أرخت ْ ذوائبها ومالت
تناغيني بعينيها الضاحكتين
وتهديني كلاماً عذباً
من بين الشفتين
قالت ... آذار عيدي
وعيد الغيــــد والملايين
وأنا نفحة الورد ِ
وعطر الياسمين
قلت .. سيدتي لك ِ
باقة ورد ٍ حمــــــــراء
يا قبلة البساتين ِ
وحمامة القلــب الذي لا يستكين
أنا من غيركِ ... سراب
وروحي بلسمها صحبة واحباب
وأنتِ ياسيدتي ... مفردتي
وقيثارتي والسكن
ونغمة تتراقص في حضني
وتمسح من عينيّ الوسن
أنت ِ كل الموازين
كلانا يأخذه الطريق
وكلانا .. على الطريق صديق
فأذا غفوت ُ ، حرستني
واذا تعبتُ .. أهدتني
سواراص من عقيـــــــــق
ألوذ بين اعطافها
فأستكيـــــــــــــــــــــــــن
تمسح جرحي .. اذا اطبق
ليل الملاعيــــــــــتن
تضاحكني جميلة العينين
قلت .. سيدتي
لك ِ روحي ياسيدة النهريـــــــــن


......................................................................................................................................................................................

نشيد متواضع للمرأة في يوم عيدها العالمي في 8 من آذار

يا بـــــــذرة الوجـــــــــود
عبد صبري ابو ربيع

الحياة .. الحيــــاة
انتِ رمــــزٌ للحياة
والعبق الفواح
في ليل آذار
وأنتِ الملاذ والسكن
والأماني والنجاة
يا بذرة الوجود
والسحر ِ والجمال
وروضة الروح
نبراس الوقار
وربة الشعر ِ
قيثارة الدعاة
يا فخر الثبات
وملهاة النفوس
وبهجة آذار
ورقصة العاشق
مدرسة ٌ للنشء
وميزان للبناة

الغداة ... الغداة
سينتهي عهد السبات
ياهتاف الشهيد
وشهقة الفجر
وحمامة الأباة

.........................................................................................

بمناسبة عيد المرأة العالمي
في 8 ما آذار
أنت ِ الحياة
عبد صبري أبو ربيع
هلَّ آذار كما هل َّ
وجهك ِ القمر
كما أنار قلبي
وأزاح عني
الحزن والكدر
وعطرني بالأريج
فواحة سيدتي
كأنها المسك والعنبر
وردة ربيعيه
لبست كل أثواب الشجر
خذيني بين يديك ِ
في يوم عيدك ِ الأغر
فأنت ِ الحياة
وانت ِ المطر
فإذا جنَّ الليل
سحائب الحزن
تمطر الثمر
فأنت ِ الساعد الأخر
وانت ِ لغة العود والوتر
وعداك ِ وحيداً
يتيم الكأس
يتيم النظر
يا قبلة الماء للجرف
وحنين الحمائم للوكر
كلانا نصنع المستقبل
وكلانا نسقي الأرض
من أجسادنا
وكلانا نصير للجذر ثمر





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد صبري ابو ربيع

إجمالي القراءات: 207,485
المقالات المنشورة: 133
- شموخ الابطال
- أيتها الشرف العبقري
- سلاماً يا وطني
- أسفاً يا عراق
- أنت قصيدتي الحمراء
- ما غابت الشمس يوماً
- أنتِ السلام
- أشيخ وأنا غض كالزهور
- الليل يا سمراء
- وأنت الصامت الصبور
- بالله يا ليل التمني
- ترابي ليس للبيع
- والشفق
- يمه البلد
- آه ٍ من سكونها والخفر
- جميلة النهرين
- انكسر حين اراها
- هكذا قال القمر
- إيه ٍ بغداد
- واه ٍ يا وطن

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- أخرباش لمجلة “رياليتي” التونسية: “لا يجب اعتبار المغرب العرب ...
- المقدسي عبدو: ننافس دوليا في مسرح الدمى
- صدر حديثًا كتاب -خريف عادل حمودة- ، للكاتب السيد الحرانى
- صدور رواية -عيْن خَفشة-، لرجاء بكرية
- حفل توقيع ومناقشة كتاب «مقصوفة الرقبة» للكاتبة غادة عبد العا ...
- افتتاح فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر دبي الدولي للنشر»
- المغنية البريطانية أديل تؤكد زواجها من سيمون كونيكي
- دار الكتب والوثائق تستضيف معرض الفنان عيدان جبر
- 18 فيلماً في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة..سينما طموحة وت ...
- اللغة الأم للمغاربة.. الأمازيغية، العربية أو الدارجة ؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - بمناسبة عيد المرأة العالمي في 8 من آذار