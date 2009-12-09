

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:22

المحور: الادب والفن









عزفٌ على جروح وطني

أدمى الحزن حناجر اليمام واستلقى على ضفاف دجلة يبكي

والورد فوق الشطآن احتسى نخب موته واغمَضَّ قبل الرحيل

حتى العصافير أصبحت بكماء من رعود

الصليل خوفاً وعيونها غارت على احتضار الوطن

والرياح تضفراكفان الموت تحت

سعال الرصاص وانفلاق الليل

حين ملأ الوميض السماء وادمع الوهج

الأرض وضاع القمر

لو يعلم وطني عوائد الزمان لا ينفع معها *

العِتاب لاستفاق من نعاسه قبل الغدِ

إن قال منذ فجري تأبط الحساد سيفهم وما يتراءى

للناس من ثلمٍ فهي اوسمة فخرٍكثر حَمْلُها

والغزاة إن تجاسرو تنحني رميتهُم فما *

من طريقٍ لهم إن عَظُمَ العزم

ها أنا في النزال لا أُضامُ حتى وإن

ابصرني المنون قبل أن يجفَّ عودي

فالحَيْنُ حليف السُفَلِ والدنيا دار ابتلاءٍ *

إن مالت ألاح البرق طلعتي واعتليتُ الردى *

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*عوائدُ : جمع كلمة عادةٌ .. كلُّ ما ألِفه الشَّخصُ حتَّى صار يفعله من غير تفكير ، أو فعل يتكرَّر على وتيرة واحدة

*ألمنون .. ألموت

*الحَيْنُ : الهلاكُ .. إِذا حان الحَيْنُ حارت العينُ

*سفل الشخص ..خسّ ونذُل ، صار خسيسًا نذلاً :- سفُل في تعاملاته مع زملائه .

*ألاح البرقُ : أومض