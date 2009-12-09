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قصة قصيرة جداً: ما أرخص الثمن!!


الشربينى الاقصرى
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:28
المحور: الادب والفن
    


بعد كده وتعبه طول النهار.
يتناول طعامه ثم ينام.
فى الأحلام يرى:
حلم الرجل الثرى
صاحب القصور.
حلم لاعب الكرة المشهور.
حلم رجل السياسة صديق
العظماء .
حلم الممثل معبودالجماهير.
فجأة ...
أصبح ثرياً.. مشهوراً..صديقاً
للعظماء.
معبوداً للجماهير.
فقد الأحلام .





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الشربينى الاقصرى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - الشربينى الاقصرى - قصة قصيرة جداً: ما أرخص الثمن!!