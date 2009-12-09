

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:18

المحور: عالم الرياضة









أقيمت بطولة خليج العين الدولية المفتوحة للجولف وهي احدي جولات دوري جبال الألب الأوروبي للرجال ( البيس تور ) بجمهورية مصر العربية بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس خلال الفترة من 14 وحتى 18 يناير 2017 وقد أقيم أيضا علي هامش البطولة بطولة كأس مباراة الهواة والمحترفين للجولف وقد اشترك في البطولة 120 لاعبا يمثلون الدول الآتية

وهي مصر ( منظمة البطولة ) وفرنسا وايطاليا والسويد وانجلترا واسبانيا وسويسرا واسكتلندا وفنلندا وهولندا والمجر وبلجيكا وايرلندا والكاميرون والنمسا وغيرهم وقد أسفرت نتائج البطولتين عن الآتي

( أولا ) نتائج بطولة خليج العين الدولية المفتوحة للجولف وهي الآتي :-

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1- حصول اللاعب الفرنسي جوليان برون علي الميدالية الذهبية والمركز الأول مسجلا 203 ضربة

2- حصول اللاعب الفرنسي خافيير بونسيلت علي الميدالية الفضية والمركز الثاني مسجلا 204 ضربة

3- حصول اللاعب الفرنسي الكسندر ردايدو علي الميدالية الفضية والمركز الثاني مكرر مسجلا 204 ضربة

4- حصول اللاعب الفرنسي ليو ليسينيس علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مسجلا 205 ضربة

لتصبح السيطرة لكل لاعبي دولة فرنسا فقد احتلوا المراكز الأولي في هذه البطولة الكبيرة والتي أقيمت بمصر

وقد مثل الفريق المصري في هذه البطولة اللاعبين عيسي أبو العلا وعبد المنعم الشافعي وشريف رزق وإبراهيم واكد وإبراهيم عزت

5- ولم يحالف الحظ منتخب مصر للجولف للوصول إلي نهائي البطولة لأي من اللاعبين المذكورين فقد خرجوا من الدور الأول للبطولة بعد أن حصلوا علي المراكز المتأخرة في البطولة فقد سدد عيسي أبو العلا 149 ضربة بينما سدد إبراهيم واكد 151 ضربة وإبراهيم عزت 161 ضربة احتلوا بها المراكز المتأخرة في البطولة كما ذكرنا عاليه

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( ثانيا ) نتائج بطولة كأس مباراة الهواة والمحترفين للجولف :-

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وقد أقيمت بطولة كأس مباراة الهواة والمحترفين علي هامش ختام منافسات بطولة خليج العين الدولية المفتوحة للجولف الجولة الأولي من دوري جبال الألب الأوروبي بنادي جولف العين السخنة

وقد أسفرت بطولة كأس مباراة الهواة والمحترفين عن النتائج الآتية :-

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1- حصول فريق الكسندر دايرو الفرنسي والذي مثله اللاعبين سامر فرحات ونازلي الآتربي وهاني حسين علي المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 89 نقطة في المباراة

2- حصول فريق ارون زيمر الأبطال والذي مثله اللاعبين آدم حسني وعمرو حسني وحسين حسني علي المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 81 نقطة

3- حصول فريق روبين جوجير النمساوي والذي مثله اللاعبين رامي طاهر ودينا الجزار وشريف رزق علي المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 80 نقطة

4- حصول فريق جريجوري مولتيني الايطالي والذي مثله فرانسو يس وديفيد جورين وجان كيس علي المركز الرابع برصيد 80 نقطة

5- حصول فريق نيكولاس الفرنسي والذي مثله اللاعبين موريس شلقاني وتشارلز جوسلين وشريف شلقاني علي المركز الخامس برصيد 79 نقطة

وفي نهاية بطولة خليج العين للجولف وبطولة كاس مباراة الهواة والمحترفين تم تسليم الميداليات والكئوس والجوائز للفائزين بالبطولتين في حفل كبير رياضي كبير أقيم في جمهورية مصر العربية وقام بتسليم الجوائز والكئوس للفائزين للاعبين رئيس اللجنة المنظمة علي محمد علي مدير دوري جبال الألب الأوروبي وكذلك كبار المسئولين بالاتحاد المصري للجولف وأيضا الاتحاد الدولي للجولف ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقد شكر اللاعبين المشتركين في البطولة مصر علي كرم الاستقبال والضيافة في بلدهم الثاني مصر

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وإلي لقاء آخر