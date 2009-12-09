

براءة الإسلاميين من اتهام صباح إبراهيم المهين.

حماده ولعه

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 02:11

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









في مقالة الأستاذ ناصر المنصور وهذا رابط المقالة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=550519



شن الأستاذ صباح إبراهيم وكعادته هجوما لاذعا على المتاسلمين والإسلاميين الذين وصفهم بالشبق الجنسي تلميحا في أثناء تفاسيرهم أو على الأقل في أثناء قراءتهم لنصوص في الكتاب المقدس تصرح بذكر أعضاء جسم المرأة أو تفصل قصص زنى ؛ وتطرق هو للتفسير المجازي الروحي كأنه قطع بأن جميع اللاهوتيين يعتقدون اعتقاده وأن المسألة محسومة

بنوع واحد أو مدرسة واحدة لتفسير الكتاب المقدس !!



وأن رؤية الإسلاميين خاصة بهم !



وهذا تعليق الزميل صباح إبراهيم بداية



1 - الاخ ناصر المنصر

صباح ابراهيم ( 2017 / 3 / 5 - 15:07 )

يقول الشاعر اسمعت لو ناديت حيا ... لكن لا حياة لمن تنادي



الكتاب المقدس كله امثال و تشبيهات و استعارة للمعاني والرموز، ومن لا يحتل جسده وعقله روح القدس لن يفهم هذا الكتاب ، لان المتاسلمين والاسلامييون يبحثون عن ماديات المعاني لا عن روح المعنى ومغزاه ، فإن وجدوا كلمة ثدياك في الكتاب المقدس ، تحركت لديهم شهوة الجنس و اعتبروا ان كلمة الثدي هو الجزء المثير من المراءة و لا يدل المعنى عندهم الا على الجنس ، ولا يفقهون لمعنى الارضاع الروحي للكنيسة لأبنائها من ثدياها الغذاء الروحي .

لقد شرحنا لهم كثيرا تفسير آيات كتابنا ، ولكنهم يجترون تعليقاتهم ويكررونها في كل مرة . بقصد الاساءة و الطعن و التشكيك .



العقول المغلقة لا يمكن ان تفتح بالكلام الجميل المنطقي انما بالطرق على الاقفال الصدئة .

شكرا لمجهودك في الشرح و التفسير للكتاب المقدس.



أولا

عليه أن يعرف التالي



مدارس تفسير الكتاب المقدس:



هناك منهجان لتفسير الكتاب المقدس …



1- منهج مدرسة الإسكندرية اللاهوتيّة:

اشتهرت مدرسة الإسكندرية – التي كانت معقل العالم المسيحيّ الأول – بالتفسير الرمزيّ Allegorical، استخدم القديس أكْلِمَنْضُس هذا النوع من التفسير؛ إذ نرى أن التفسير الرمزيّ للكتاب المقدس يشبه بتولية العذراء، حتى بعد أن ولدت المسيح، كذلك الكتاب المقدس يلد لنا الحق الذي نأخذ منه التأملات ولا يزال بتولاً.

نَظَّمَ أوريجانوس قواعد هذا التفسير، ومن القواعد التي وضعها أوريجانوس أننا نفهم الكتاب المقدس بثلاث طرق

التفسير الحرفيّ أو المعنى السطحي وهو يناسب البسطاء من المسيحيّين.

التفسير السلوكيّ “الأخلاقيّ” وهو للتهذيب ودرجة أعلى من التفسير الحرفيّ.

التفسير الروحيّ Typology ويتهذّب به الكاملون.

التفسير الحرفيّ أو المعنى السطحي وهو يناسب البسطاء من المسيحيّين.

التفسير السلوكيّ “الأخلاقيّ” وهو للتهذيب ودرجة أعلى من التفسير الحرفيّ.

التفسير الروحيّ Typology ويتهذّب به الكاملون.

كما يقول العلاَّمة أوريجانوس: “إن هناك علاقة بين المستويات الثلاثة وبين خلق الله للإنسان نفساً وجسداً وروحاً، فالمعنى الحرفيّ يقابل مستوى الجسد Body وهو يناسب البسطاء من المسيحيّين، والتفسير السلوكيّ أو الأخلاقيّ يقابل مستوى النفس Soul ونستشفه من الأحداث ونعيش به، والتفسير الروحيّ يقابل مستوى الروح Spirit، وهو خاص بالكاملين الذين يكتشفون فيه المفاهيم الروحيّة العميقة ويتلاقون مع المسيح”.

التفسير الروحيّ يشير إلى الطبيعة الإلهيّة، بينما الحرفيّ والتاريخيّ إلى الطبيعة البشرية للكلمة المتجسد، وكل منهما يعملان بغير اختلاط ولا انفصال، وكل منهما يشير إلى الآخَر، فالتفسير الروحيّ يشير إلى اللاهوت، والتفسير الحرفيّ يشير إلى الناسوت الذي يقودنا إلى ألوهيته، ويُعطي مصداقية تاريخية لحقيقة التجسد.

كما يرى العلاَّمة أوريجانوس أن التفسير أحياناً يكون على مرحلتين فقط وليس ثلاثة، فقد يخلو النص من التفسير الحرفيّ الذي يقابل الجسم، ويكون ذلك عندما يكون الكلام مجازياً، ويعتمد في ذلك على الستة أجاجين المستخدمة في التطهير كانت تسع لمطرين أو ثلاثة: “سِتَّةُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةً مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ الْيَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَينِ أَوْ ثلاَثَةً” (يو 6:2) فيقول “الذين يدعوهم الرسول (يقصد معلّمنا القديس بولس الرسول) يهوداً في الباطن (راجع رو 29:2) أنهم تطهّروا بكلام الأسفار، لأنهم يسعون تارة مطرين أي يتقبلون فهم النفس والروح، وأحياناً ثلاثة حينما يمكن أن يحتمل النص … فالاجاجين الستة الذين تطهروا وهم في العالم، أننا نقرأ أن العالم وكلّ ما فيه قد اكتمل في ستة أيام”

التفسير الرمزي:-

يرى القديس أكْلِمَنْضُس السكندريّ أن الثوب الملون الذي أعطاه يعقوب أبو الآباء ليوسف الصديق إشارة إلى المعرفة المتنوعة.

كما يفسر قول السيد المسيح “وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُيُوتاً أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَباً أَوْ أُمَاً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَداً أَوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلِ اسْمِي يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ الحَيَاة الأَبَدِيَّةَ” (مت 29:19)، بأن الأب يعني ترك الحق المدنيّ، وترك الأم يشير إلى الموطن أو القوت.

كذلك العلاَّمة أوريجانوس يرى أن ابنة فرعون التي انتشلت موسى بعد أن وضعتْه أمه في سفط مطليّ بالقار، تشير إلى كنيسة الأمم التي جاءت إلى النهر لتغتسل من خطاياها، فالنهر يشير إلى المعمودية، وموسى الموضوع في سفط مطلي بالقار، يشير إلى الناموس الذي وقع أسيراً في يد الأمة اليهودية، حتى تحرّر وجاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله فيقول إن ابنة فرعون: “بحضورها إلى مياه المعمودية تأخذ الكنيسة الناموس “موسى” الذي كان مختبئاً في صفط من البرديّ ومطليّ بالحمرة والقار”.

كما يفسرّ قول السيد المسيح عندما سأله تلميذه يوحنا: “رَبِّي أَيْنَ تَمْكُثُ؟ فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَيَا وَانْظُرَا. فَأَتَيَا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. وَكَانَ نَحْوَ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ (يو1 38 ،39)، فيقول العلاَّمة أوريجانوس (تعاليا) دعوة للعمل، (انظرا) دعوة للتأمل؛ فالسيد المسيح يدعو البشريّة للحياتين معاً العملّية والتأملية... ) .



التفسير الرمزي وخطورته عند ( الأرثوذكس )

اعتمدت مدرسة التفسير الرمزيّ للكتاب المقدس على آية “لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ الرُّوحَ يُحْيي” (2كو 6:3)، لهذا بَاَلَغَ أوريجانوس في التفسير الرمزيّ للكتاب المقدس على أساس أن حرّفية الناموس قاتلة بسبب عصيان الكلّ له، أما روح الإنجيل فهو واهب الحيّاة. كما كان أوريجانوس مغالياً في استخدام المعنى الرمزيّ للأسماء والأعداد لدرجة أنه أهمل التفسير الحرفيّ بعد ذلك حيث قال: (أن التفسير الحرفيّ يقابل الجسد وأن الكتاب المقدس ليس له جسد)، وصل لدرجة أنه أنكر بعض الحقائق مثل وجود حروب دموية، أو فلك نوح، أو كذب إبراهيم بقوله عن ساراي أنها أخته؛ مظهراً أن هذه الحقائق لها تدابير باطنية تحمل رموزاً روحية، لم تقبل الكنيسة هذه الطريقة الرمزيّة بهذا الشكل المتطرف، ومع ذلك ينبغي الإقرار بالتأثير القويّ لــ “فيلو اليهودي” على كل المقالات في القرون الأولى.

وأيضاً التلاميذ بسبب رغبتهم في أن يعرفوا وقت حدوث ما قاله الرب، توسلوا إليه قائلين “قل لنا متى ستكون هذه الأمور، وما هي علامة مجيئك؟” (مت 3:24)، أرادوا أيضاً أن يعرفوا زمنها (مت 36:24)، وذلك لكي لا يضلوا، وأيضاً لكي يتمكنوا من تعليم الآخَرين، فإنهم بعد أن عرفوا، فقد صححوا أفكار الذين كانوا على وشك الضلال من أهل تسالونيكي.



منهج مدرسة انطاكية:

تبنّت مدرسة التفسير الحرفيّ Literalist Interpretation ، وقد قام به لوكيانوس في النصف الثاني من القرن الثالث، كرد فعل للمبالغة في التفسير الرمزيّ.

وقد كانت مدرسة أنطاكية مشابهة لمدرسة الإسكندرية، إذ كانت تقوم على الجهود الفردية للمعلمين، ولم يكن لها منهج أو تخطيط علميّ، ولكنها لم تكن مستديمة يتعاقب عليها المدرسون على التوالي كمدرسة الإسكندرية، لكنها كانت تتبنى اتجاهاً لاهوتياً، وبالأخص تتميز بنمط مُعَّين في تفسير الكتاب المقدس.



قاومتِ المدرسة الأنطاكية التفسير الرمزيّ لمدرسة الإسكندرية، معتمدة فقط على التفسير الحرفيّ (حقيقيّ أو مجازيّ) وهو المنهج اللغويّ أو الحرفيّ، التاريخيّ. يقوم هذا المنهج على التفسير البسيط حسبما تشرحه اللغة، لذا دعي “المنهج اللغوي أو الحرفيّ”. كما قام على تأكيد الحقائق التاريخيّة كما وردتْ في الكتاب المقدس كحقائق واقعية وليست أعمالاً مجازية رمزية، لذا سمى أيضاً بالمنهج التاريخيّ، مستبعدة تماماً المعنى الروحيّ الذي استبدلوه بالتعليم الأخلاقيّ.

ومن مشاهير المدرسة، نسطور الهرطوقيّ الذي أُدين في مجمع أفسس سنة (431م)، وديؤدور أسقف طرسوس، وثيؤدور أسقف موبسويست، وأهم عظماء هذه المدرسة مارِ أفرام السريانيّ، القديس يوحنا ذهبيّ الفم، العلاّمة ترتليانوس.. ويقول المستشرق الفرنسيّ L.Le Camus: إنَّ تيودور ويوحنا فم الذهب وتيودوريت ساروا على طريقة مار أفرام في شرح الكتاب، وهو يأخذ الحقائق الواردة في الكتاب المقدس خاصة العهد القديم كحقائق واقعية فهي ترفض الرمزيّة .Allegorism

ومع ذلك ظهر لدى آباء أنطاكية ما يُعرَف بالثيؤريا Theoria، وهو نوع من الرمزيّة والتأمل، يقوم على أساس ما يُسمى بالنمطية Tipology بشرط ألاَّ تكون الرمزيّة اجتهاداً شخصياً، ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:-

يفسر مارِ افرام السريانيّ ما جاء في نبوءة إشعياء “لأُنشِدَنَّ عَنْ حَبِيبِي نَشِيدَ مُحِبِّي لِكَرْمِهِ. كَانَ لِحَبِيبِي كَرْمٌ عَلَى أَكَمَةٍ خَصِبَةٍ. فَنَقَبَهُ وَنَقَّى حِجَارَتَهُ وَغَرَسَهُ كَرْمَ سَوْرَقَ وَبَنَى بُرْجاً فِي وَسَطِهِ وَنَقَرَ فِيهِ أَيْضاً مِعْصَرَةً فَانْتَظَرَ أَنْ يَصْنَعَ عِنَباً فَصَنَعَ عِنَباً رَدِيئاً. وَالآنَ يَا سُكَّانَ أُورُشَلِيمَ وَرِجَالَ يَهُوذَا احْكُمُوا بَيْنِي وَبَيْنَ كَرْمِي. مَاذَا يُصْنَعُ أَيْضاً لِكَرْمِي” (إش5 :1-4)، حيث يشبّه إشعياء إسرائيل بكرم نصبه الله وسيَّجه وبنى في وسطه برجاً وحفر فيه معصرة، ولكن عوض أن يُعطي الكرم أعطى حصرماً، فرذله صاحب الكرم، يقول مارِ أفرام: “كان لله حبيبي كرم في رابية خصبة، حرثه بالخيرات والآداب، وحوَّطه بسياج شريعته وغرس فيه أغصان كرمه وهم الصدّيقون والنسّاك، وبنى برجاً في وسطه أعني مملكة ومحكمة، وحفر فيه معصرة أعني كهنوتاً وذبيحةً، وانتظر أن يُثمر عنباً أعني أعمالاً صالحة، فأثمر حصرماً برياً وخرنوباً أعني أعمالاً رديئةً… ولهذا يقول الرّب إنّي أقوّض برجه فيكون معرضّاً للنهب والسلب.. وأخرق جدار شريعته فيصبح مدوساً تطأه الشهوات التي كلف بها..”.. ) .



منهج القديس يوحنا ذهبيّ الفم:-

على الرغم من أن القديس يوحنا ذهبيّ الفم يتبع مدرسة أنطاكية، حيث لم يستخدم الرمزيّة خاصة في العهد القديم، وفي نفس الوقت لم يهاجم مدرسة الإسكندرية، إلاَّ أنه يرى

1- توجد عبارات في الكتاب المقدس لا تُفسَّر إلاَّ بتفسير رمزيّ مثل سفر نشيد الأناشيد، أو عبارات مثل يد الرب، عينا الرب، يمين الرب، نزل الرب … كما أن نهر الأردن يُشير إلى المعمودية؛ ولكنه في نفس الوقت حقيقة، وعبور شعب بني إسرائيل فيه، قصة واقعية وليست رمزية فقط.

في تفسير القديس يوحنا ذهبيّ الفم للمزمور 150 “سبحوا الله بالطبل والمزمار”، يشرحها بطريقة روحية، فيشير إلى إماتة الجسد، حيث إن الطُّبول تُصنَع من جلود الحيّوانات الميّتة، والمزمار إلى التأمل في السماء، ولكنه لا يتغاضى عن التفسير الحرفيّ فيرجع ويقول: “أما أنا فأعتقد أن النص يعني تنازل الله لقبولنا بضعفنا البشريّ فيجب أن نُسبح مجده بفرح مستخدمين هاتين الآلتين”

2- عبارات تقبل الاثنين معاً الحرفيّ والثاؤريا، فيؤكد ذهبيّ الفم على أن ذبح إسحق حقيقة تاريخية، وفي نفس الوقت فيه رمز للصليب.

3- عبارات آخرى لا تقبل إلاَّ التفسير الحرفيّ فقط، مثل عبارة “خبزنا كفافنا أعطنا اليوم”، إذ يرى القديس يوحنا ذهبيّ الفم أنها لا تُفسَّر إلاَّ حرفياً، فالله يقدّم وصية لأُناس لهم جسد، وهذا الجسد له احتياجات.

وهو بذلك على العكس مِن العلاَّمة أوريجانوس الذي يرى أن الخبز هو خبز الطعام الباقي وليس الماديّ.

في تفسير ذهبيّ الفم لقول السيد المسيح في الموعظة على الجبل “طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الأَرْضَ” (مت 5:5)، نجد أن القديس يوحنا ذهبيّ الفم يرفض أيَّ تفسير رمزيّ لها، ولا يقبل إلاَّ التفسير الحرفيّ، فيقول: “أخبروني عن إيِّ أرض يتكلّم الرّب؟ يقول البعض إنها أرض رمزية، كلا ليس الأمر كذلك، لأننا لا نجد في الكتاب المقدس كله أيَّ ذكر لأرض رمزية، فما معنى القول إذن؟ إن الرب يعد لنا مكافأة حسيّة، مثلما يقول معلّمنا القديس بولس الرسول أيضاً “أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، الَّتِي هِي أَوَّلُ وَصِيَّةٍ بِوَعْدٍ” (أف 2:6)، ويُضيف: “لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ، وَتَكُونُوا طِوَالَ الأَعْمَار عَلَى الأَرْضِ” (أف 3:6)، والرّب نفسه يقول للص اليمين “الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ” (لو 43:23)، فهو لا يعدنا بالبركات العتيدة فقط، بل وبالحاضرة أيضاً، لأجل الذين يسعون إليها من سامعيه ذوي الطبيعة الأرضية جداً!!



مدارس التفسير وسمات التفسير الأرثوذكسي للكتاب المقدس

من خلال دراستنا لطريقة تفسير القديس كيرلس للكتاب المقدس نستطيع أن نتبيَّن مدارس التفسير التي كانت سائدة في العصور الأولى، وكيف تعامل معها القديس كيرلس بحكمة ووعى روحي ليقدم لنا في النهاية سمات التفسير الأرثوذكسي والتي يمكن فهمها من خلال الملامح الأساسية الآتية:

1- الأساس الخريستولوجي:

إذ أن الإيمان الصحيح بسر التجسد والفداء هو ضرورة أساسية للتفسير السليم، إذ أن الكلمة المتجسد هو القانون والمعيار الذي يقاس عليه التفسير الأرثوذكسي.

2- الأساس الروحي:

إذ أن الكلمة المكتوبة لها مفهومين، تاريخي وروحي. والذي يقودنا إلى التفسير الصحيح هو الإيمان إذ هو يسبق المعرفة، إذ بواسطة الإيمان يصل الإنسان إلى المعرفة الكاملة. والإيمان هنا هو المعرفة الصحيحة عن الله داخل حياة الفضيلة.

3- الأساس الكنسي:

حيث يلجأ القديس كيرلس دائمًا إلى التعاليم والخبرة الكنسية معبرًا أن التقليد الكنسي هو المرشد والضامن للتفسير الكتابى السليم. ويركز على حقيقة الوحي الإلهي وحضور الروح القدس في الكنيسة، وعلى أهمية التقليد الذي يشمل الإيمان المستقيم والعقيدة الصحيحة، وعلى العبادة الليتورجية داخل الكنيسة، وعلى الحياة الروحية في الفضيلة.

يعتبر القديس كيرلس الإسكندري (370-444 م) من المفسرين العظماء للكتاب المقدس في تاريخ الكنيسة، وبينما اتبع الطريقة الأوريجانية لتفسير العهد القديم، ظل محافظًا على العقيدة من سوء التفسير الرمزي. إن العقيدة الخريستولوجية ضد (أريوس، نسطور، أبوليناريوس، افنوميوس) تمثل الأساس لفهم كل شروحاته وتفسيراته للكتاب، وهو يربط ربطًا محكمًا بين الشروحات وعقيدة الكنيسة.

ولأن القديس كيرلس ربط بين التفسير واحتياجات الكنيسة التعليمية في عصره فقد يفهم إنه انطلق من العقيدة ليفسر الكتاب ولكن العكس صحيح. بدون شك لا ينتمي القديس كيرلس إلى المتطرفين الغيورين للتفسير الرمزي وفي نفس الوقت لم يوجد معاديًا للمدرسة الأنطاكية فلقد استخدم الرمزية allhgorikh مع النموذجية (النمطية) أو المثالية Tupologikh.



كيف برزت للوجود مدرسة النقد الأعلى؟









ج: اهتمت مدرسة النقد الأعلى بالنقد السلبي للكتاب المقدس، أي "نقض " الكتاب وما جاء فيه، فأنكرت الوحي الإلهي، وأنكرت المعجزات، وطوحت بالتقليد، واعتمدت كلية على العقل والدراسات الأثرية في تفسير الكتاب وتواريخه وأحداثه.



وظهرت جذور هذه المدرسة في شكل أسئلة فردية أو آراء فردية طرحها البعض، مثلما قال "يوليوس الأفريقي " أن قصة سوسنا لا تتبع سفر دانيال لأنها كُتبت باليونانية، بينما كُتب سفر دانيال بالعبري الآرامي، وقال "ثيؤدور الموبسيستي" معلم نسطور في القرن الخامس الميلادي بأن سفر النشيد شعر رومانسي ذات معنى جنسي، وأنكر "هوغ فيكتور" في القرن الثاني عشر نسبة سفر الحكمة لسليمان الحكيم، وقال إسحاق بن يشويش الطبيب الخاص لحاكم الأندلس المسلم في القرن الحادي عشر أن بقائمة ملوك أدوم التي ذكرها موسى بعض هؤلاء الملوك (مثل هدد الأدومي) الذين عاشوا بعد عصر موسى، فردَّ عليه "ابراهام بن عزرا " وقال إن كتابه يستحق الحرق ودعاه بإسحاق الأخرق، وابراهام بن عزرا Ibn Ezra هذا الذي ردَّ على إسحاق بن يشويش كان أول من شكّك في نسبة بعض الأجزاء من التوراة لموسى النبي سنة 1167 م عندما علق على قول موسى النبي في سفر التكوين "واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة ممرا. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض" (تك 12: 6) فقال أن قول موسى (وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض) يعني أنهم لم يعد لهم وجود أثناء كتابة هذا الحدث، فالكاتب يتحدث عن طرد الكنعانيين كحدث ماضٍ، وبما إن الكنعانيين كانوا متواجدين أثناء حياة موسى، إذًا موسى لم يكتب بعض الأجزاء من سفر التكوين ولا بعض الأجزاء من بقية الأسفار الخمسة، وادعى ابن عزرا إن اللغة التي كُتبت بها التوراة لم تكن سائدة في عصر موسى، ولكن ابن عزرا هذا لم يجرؤ على إعلان آراءه هذه صراحة بل إكتفى بالتلميح وقال "ولو فهمت ستدرك الحقيقة... والفاهم يلزم الصمت"

وأخذ الحاخام "يوسف بن أليعازر بونفليس " في القرن الرابع عشر بدمشق بقول بن عزرا، ولكنه لم يلتزم الصمت، بل أعلنه كتابًة فقال معلّقًا على (تك 12: 6) "هذا برهان على إن هذه الفترة دُونت في التوراة في عصر متأخر ولم يكتبها موسى، وإن كان الكاتب الحقيقي لها هو أحد الأنبياء المتأخرين ؛ ولم يتنكر يوسف هذا الذي لُقّب بالولد الطيب لقداسة النص الوارد في التوراة.

وفي القرن الخامس عشر الميلادي قال "ألونسو توستارو" أسقف أفيلا بأسبانيا بأن الذي سجل خبر وفاة موسى هو تلميذه يشوع بن نون، فقال "كارل شتات " Carlstadt المعاصر لمارتن لوثر في القرن السادس عشر إن قصة وفاة موسى كُتبت بأسلوب مماثل للفقرات التي سبقتها، ولذلك يصعب قبول أن يشوع هو الذي كتب هذه الجزئية، وهو بهذا يريد أن يقول إن كاتب هذه الجزئية وما سبقها أيضًا شخص آخر غير موسى النبي.

وفي القرن السادس عشر أيضًا قال "أندرياس فان ماس " الكاثوليكي المذهب إن موسى هو كاتب التوراة، ثم جاء مُحرّر آخر وأضاف بعض الفقرات وغيِّر بعض الأسماء لكيما توافق عصره، وقام أندرياس مع "بنديكت بربارة " و"جاك بونفرد " بفصل النص الأصلي الذي كتبه موسى عن بقية الفقرات التي لم يكتبها، وذلك بحسب تصورهم الخاطئ.

وفي القرن السابع عشر سنة 1651 م رأى الفيلسوف البريطاني "توماس هوبز " Thomas Hobbes (1588- 1679 م) إن قول كاتب التوراة "حتى هذا اليوم " لا تعبر عن أمور حديثة راهنة، إنما تعبر عن أحداث حدثت في الماضي وما زالت قائمة منذ حدوثها وحتى هذا اليوم، ولذلك ادّعى إن أسفار موسى الخمسة مع أسفار الملوك من وضع عزرا الكاتب، وقال هوبز أنه يجب أن نستنتج اسم الكاتب وتاريخ السفر من السفر نفسه، وفي عام 1670م نشر "باروخ سبينوزا" Benedict Spinoza (1632- 1677 م) تحليلًا نقديًا في هولندا وقال لو كان موسى هو كاتب التوراة ما كان يمتدح نفسه (سيتم الرد على هذا الإدعاء في حينه) وأيضًا قال إن كاتب التوراة "ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى " دليل على إن الكاتب قد عاين أنبياء آخرين وقارن بينهم، وبالتالي فالكاتب ليس هو موسى النبي.. ولم يدرك سبينوزا إن هذه العبارة وردت في الإصحاح الأخير من سفر التثنية الذي كتبه يشوع بن نون، وأدرك بالروح القدس بأنه لن يقوم نبيًا مثل موسى قط، وذكر السبب في نفس الآية، وهو إن الله كان يكلمه وجهًا لوجه "ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهًا لوجه" (تث 34: 10) وفعلًا تحقق كلام يشوع، وبعد أن ذكر عدة اعتراضات أخرى قال "إن الأمر واضح وضوح الشمس وقت الظهيرة وهو إن أسفار التوراة الخمسة لم يكتبها موسى، بل كتبها شخص ما عاش بعده بسنوات طويلة"

واعتبر سبينوزا أن الأسفار من التكوين حتى الملوك قد تكون تكملة متأخرة لعزرا الكاتب أُضيفت في وقت لاحق، وقال أنه لم يكن هناك إعلان إلهي خاص بإسرائيل، ولكن الطبيعة هي المظهر الوحيد للوجود الإلهي، أي أنه أنكر الوحي والمعجزات.

وربما تكون أعظم أعمال وفي نفس الوقت أكبر أخطاء سبينوزا هي نشر أفكار ابن عزرا، وراشي (الحاخام شلومو يتسحاقي) باللغة اللاتينية العالمية، وقد صادرت المحكمة العليا في هولندا كل من أعمال سبينوزا وهوبز.

وتعرض سبينوزا للطرد من الطائفة اليهودية، كما إن آراءه لم تجد قبولًا لدى المسيحيين سواء الكاثوليك أو البروتستانت، وضُم كتابه إلى قائمة الكتب المُحرَّمة لدى الكاثوليك، قد صدر ضده 37 قرار إدانة خلال ست سنوات كما جرت عدة محاولات لاغتياله (راجع ريتشارد فريدمان- من كتب التوراة؟ ص 20).



وفي سنة 1678 م رفض "ريتشارد سيمون " Richarad Simon (1638- 1712 م) آراء سبينوزا مؤكدًا أن موسى هو كاتب التوراة، ولكن جاء بعده بعض الأنبياء الذين جمعوا المخطوطات وأضافوا لها بعض الفقرات، ولأنهم أنبياء مُلهمين بالروح القدس فإن هذا لا يقلل من قدسية النص. أو بمعنى آخر قال سيمون أن الأسفار الخمسة الأولى كتبها إنسان آخر غير موسى، ولكنه استعان بمذكرات موسى مع مصادر أخرى، وأن الكتب التاريخية في العهد القديم هي نتاج تجميع متدرج ومتوالي للنصوص، وقد تم إعادة صياغة لهذه النصوص المجمَّعة في عصور متأخرة، وكان سيمون بروتستانتيًا من فرنسا، وتحوَّل إلى قس كاثوليكي، ولكن نتيجة أقواله هذه أنه طُرد من الكنيسة الكاثوليكية وضُمت كتبه إلى قائمة الكتب المحظورة، كما وجه له رجال البروستانت أربعين نقدًا، وكان سيمون قد وضع كتابًا من ثلاثة أجزاء باسم "تاريخ العهد القديم النقدي" Histoire Critique du Vieux Testament وذكر فيه الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن موسى ليس هو المؤلف الوحيد للتوراة، وهذه الأسباب تتمثل في الصعوبات التاريخية، والتكرار، واختلال التتابع الروائي، واختلاف الأسلوب بين فقرات التوراة (سيتم التعرض لهذه الأمور والرد عليها في حينه). وأكد ريتشارد أن موسى لم يكتب سوى سفر التكوين والأجزاء التشريعية من التوراة (راجع الأب أنطون نجيب- رسالة صديق الكاهن- يونيو 1971 م) وقام سيمون بطبع 1300 نسخة من كتابه هذا أُحرقت تقريبًا بالكامل، ولكن نجت نسخة نُقلت إلى "أمستردام " فأُعيد طبعها عدة مرات، وتناول سيمون في الجزء الأول من كتابه تاريخ النص العبري، وافترض أنه كان هناك مجمعًا من الكتبة قد قام بتجميع الأجزاء المتوفرة من النصوص وصياغتها في أسفار، واستمر عملهم هذا حتى زمن عزرا حتى اكتملت الأسفار، وأشار سيمون إلى اختلاف الأسلوب في قصتي الخلق والطوفان، وفي الجزء الثاني من كتابه بحث سيمون في تاريخ الطبعات المختلفة في العهد القديم، وصرَّح بعدم قناعته بالنسخة اللاتينية "الفولجاتل" وتناول في الجزء الثالث تاريخ الشروح والتفاسير، وعندما قام "جون هامفدن " بترجمة كتاب سيمون من الفرنسية للإنجليزية موافقًا على آرائه سنة 1688 قُبض على جون وسُجن في سجن القلعة في لندن، ولم يخرج منها إلَا بعد أن أعلن ندمه على ما فعله.

وفي القرن الثامن عشر تُرجمت أعمال سيمون إلى اللغة الألمانية، وقد ركز سيمون على التقليد الكتابي أي تسليم النص الأدبي والقصص الكتابيَّة من جيل إلى جيل، وهذا ما لم يجد قبولًا في الوسط البروتستانتي، وبعد نحو قرن من الزمن سنة 1776 م تم الاعتراف بريتشارد سيمون على أنه أبو النقد الكتابي.

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر برز "جان استروك" Jean Astruc الطبيب الفرنسي، و"ألكسندر جيدس" الكاهن الكاثوليكي الاسكتلندي، و"ايخهورن" الألماني.. إلخ. كما سنرى ذلك بالتفصيل، ونستطيع أن نقول أن النقد الأعلى قد بدأ على يد أشخاص غير محترفين في عملية الشرح والنقد مثل الدبلوماسي "جروتيس"، والفلاسفة "توماس هوبز " و"سبينوزا " والطبيب "جان استروك"، وقد شهد القرن الثامن عشر إقرار حق النقد الحر للكتاب المقدس، وفي خلال القرن التاسع عشر كان التركيز على المصادر المتعددة التي أُخذت منها الأسفار المقدسة، وفي النصف الأول من القرن العشرين كان التركيز على أساليب الكتابة والاستنتاجات المؤدية لها، أي "النقد التركيبي" وقد أُتخذ هذا الاسم سنة 1919 م، ويعتبر "هرمان جنكل" (1862- 1932 م) أول من أدخل هذا النوع من النقد عندما اكتشف أن هناك مقاطع أدبية متشابهة من جهة التركيب والأسلوب ومتكررة، فقام بتحديد "الأشكال الأدبية "

كما توجد في العهد القديم وبمساعدة الخيال الاجتماعي أعاد تكوين صورة الحياة الحقيقية التي خرجت منها هذه الأدبيات، فأُعتبرت تعليقاته على سفر التكوين إضافة أساسية للشروح المتعلقة به، واشتهر أكثر بعمله في سفر المزامير.

ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن المقصود بالتوراة هي أسفار موسى الخمسة وهي:

1-سفر التكوين: ويحدثنا عن أصل الكون والبشرية، ويروي لنا قصص الآباء البطاركة الأولين إبراهيم وإسحق ويعقوب، وينتهي باستقرار يوسف في مصر ومجيء أبيه يعقوب وأخوته إليه.

2-سفر الخروج: ويُظهر استعباد العبرانيين بيد المصريين، ومحاولات موسى للخروج بالشعب من أرض مصر، والضربات العشر التي أصابت المصريين، وخروج بني إسرائيل بقيادة موسى، والرحلة في برية سيناء، وعهد الله مع شعبه على الجبل، وبناء خيمة الاجتماع.

3-سفر اللاويين: ويشمل مجموعة الشرائع وطقوس العبادة.

4-سفر العدد: ويحدثنا عن إحصاء شعب الله في سيناء، ويذكر المحطات التي مرَّ بها هذا الشعب والحروب التي قادتهم إلى سهول موآب، والتنظيمات الجديدة.

5-سفر التثنية: ويُعتبر الخطاب الوداعي لموسى النبي في الشهر الأخير من حياته والذي ألقاه في سهول موآب، ويشمل قسمين (تث 1- 11) ، (تث 27- 30) وبينهما دستور تشريعي ديني ومدني (تث 12- 16) وينتهي السفر بموت موسى النبي.





رأي الكنيسة الكاثوليكية في سفر النشيد مثلا وموقف الأرثوذكس !!



تأثرت الكنيسة الكاثوليكية بآراء مدرسة النقد الأعلى، هكذا نرى هنا مدى تأثر الكنيسة الكاثوليكية أيضًا بالآراء النقدية، ففي مقدمة سفر نشيد الأناشيد بالطبعة اليسوعية يقولون "إن هذا الكتاب الصغير يُشكل مسألة من أشد المسائل المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدَّس. فما معنى هذه القصيدة الغزلية (أو مجموعة القصائد الغزلية) في العهد القديم، فللكتاب طابع غرامي، وهو لا يتوقف إلاَ على الجمال الطبيعي ولا يذكر الله ولا إنجاب الأولاد.. فيه ذكريات أسطورية. ومع ذلك فلا نجد فيه أي مفتاح لتفسيره. من الذي ألفَّه وفي أي تاريخ؟ ولماذا أَلّف؟ وإذا صح أن وجوده في قانون الكتب المقدَّسة لم يكن إلاَّ مصادفة.. جرت عدة محاولات قيل فيها إن التأليف يرقى عهده إلى زمن سليمان أو إلى ما بعده بقليل، لكن الإنشاء واللغة يدلاّْن على أنه جاء متأخرًا، في أيام الفرس مثلًا (القرن الخامس ق.م) أو حتى في العصر الهليني (القرن الثالث ق.م.).. ولكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان.. أيًّا كان معناه، افتراه نشيدًا مقدَسًا أم دنيويًا، أي أثُراه في مكانه في الكتاب المقدَّس؟ لقد حاول العلماء للجواب عن هذا السؤال أن يكتشفوا معنى نشيد الأناشيد. وفي أمكاننا أن نلخص مختلف التفسيرات في أربعة عناوين..



التفسير التمثيلي (أو الرمزي) - التفسير الليترجي - التفسير المأسوي - التفسير الطبيعي - تفسير خامس !!



1- التفسير التمثيلي (أو الرمزي): يرقى على الأقل إلى القرن الأول ب. م، وبتجنب ما في هذه القصيدة الغزلية من معثرة كثيرًا ما أوقعت اليهود والمسيحيين في الارتباك. إنه يفسر علاقات الفتى والفتاة، إما تفسيرًا تاريخيًا، وإما تفسيرًا صوفيًا.. وللتفسير الصوفي أيضًا طريقان، الأول جماعي يخص الله وإسرائيل، يخص المسيح والكنيسة أو المسيح والبشرية، والثاني فردى يربط بين الله، والمسيح والنفس البشرية، لا بل بين الروح القدس ومريم العذراء، أو بين سليمان والحكمة أيضًا..



2- التفسير الليترجي: هو صيغة أخرى للتمثيل، يرى في نشيد الأناشيد نقل شعائر دينية وثنية شرق أوسطية إكرامًا لإله يموت، وتفتش عنه في الجحيم حبيبته إلهة الحب والحروب، يمثلها الملك وعظيمة الكهنة اللذان يرمز زواجهما (الزواج المقدَّس) إلى الإتحاد ويؤدى إلى تجديد الخصب في رأس السنة. وفي هذا التفسير أيضًا إزالة للمعثرة الغرامية، إذ أن الإتحاد الجنسي لم تبق غايته في حد ذاتها، بل هي في خدمة قضية دينية. قاوم أنبياء إسرائيل هذا النوع من العبادة.. ولكن من المحتمل أن تكون هذه الليترجية قد دخلت إلى أورشليم في القرن السابع..



3- التفسير المأسوي: يقبل ما في نشيد الأناشيد من واقع جنسي، ولكنه يتجنب ما يخشى أن يكون معثرة.. فيرى فيه وصف حب شريف تقصد به الأمانة أكثر مما يُقصد به الجنس، وأكثر من ذلك فإن في الكتاب ثلاثة أشخاص لا شخصين، بحيث إننا أمام مأساة الراعية الأمينية لراَعيها، بالرغم من سعى سليمان لخطفها منه، وبذلك يخفف من قيمة الشهوة الغرامية.



4- التفسير الطبيعي: يرى في نشيد الأناشيد مجموعة أناشيد حب فيه بُعد واقعي أكيد، حُفظت هذه المجموعة كمجموعة على مثال مجموعات الحب المصرية القديمة أو الأناشيد الشعبية العربية، أو نُظَمت على نمط الأعراس السورية التي تجدها في أواخر القرن الماضي في عبر الأردن وفي لبنان. لا يرى بعض المفسرين في نشيد الأناشيد سوى مؤلف دنيوي (كتبرير زواج سليمان ببنت فرعون) ويذهبون إلى القول بأنه نشيد إباحي دخل قانون الكتاب المقدَّس عن طريق المصادفة. وهناك من يتكلم على معنى خُلُقي لحب شريف..



ويمكن اقتراح تفسير خامس _ الأرثوذكس _ ، يأخذ بعين الاعتبار عناصر التفسيرات السابقة، فإن بعض أصحاب التفسير الرابع يرون أن نشيد الحب البشرى هذا يستعمل لغة الأنبياء في وصفهم عهد الله مع إسرائيل كأنه زواج، ويركز غيرهم على تأثير لغة الزواج المقدَّس فيه.. من المحتمل أن يكون حب نشيد الأناشيد بشريًا، جنسيًا ومقدَّسًا في آن واحد.. وبناء على هذا الافتراض، فإن نشيد الأناشيد يصف الحب البشرى كأنه غاية في حد ذاته في العمل الحسن الذي عمله الله (وفي ذلك نوع من شرح تك2: 23، 24) ولذلك فإنه يضم، عن علم واضح أو غير واضح، عناصر الزواج الوثني المقَّدس، ولكنه ينزع عنه طابع الأسطورة نزعًا تامًا.. وهكذا فإن معنى نشيد الأناشيد الروحي هو في معناه الحرفي !!



آراء مرفوضة _ عند الأرثوذكس _ في تفسير السفر:



رغم صغر سفر نشيد الأناشيد فإنه لقى معارضة كبيرة على مدار التاريخ لم يلقاها سفر مثله، وكثيرون أخذوا السفر بالمعنى الحرفي، ثم تساءلوا إن كان السفر هكذا، فلماذا أُدرج ضمن الأسفار المقدسة، وفيما يلي نعرض لبعض هذه الآراء الخاطئة:

1- في سنة 250م قال "أوريجانوس" بأن هذا السفر هو عبارة عن نشيد زفاف كتبه سليمان على شكل قصة، ولكن قوله هذا لم يجد قبولًا حينذاك.

2- هاجم "ثيؤدور" أسقف موبسويست الذي مات سنة 429م هذا السفر، وقال أنه غزل فاضح وحب شهواني، أنشده سليمان يوم زفافه من ابنة فرعون، ومن الخطأ إدراجه ضمن الأسفار المقدَّسة، ولكن مجمع القسطنطينية الثاني سنة 553 م. أدان ثيؤدور على قوله هذا، بالإضافة إلى هرطقاته الأخرى وحكم بالحرم عليه هو وأوريجانوس، وفي القرن السادس عشر أعاد "سباستيان كاستليو" قول ثيؤدور المبسويستى ولكن جون كالفن رفض هذا، وأمر بطرد سباستيان من جنيف، وللأسف فأنه مازال البعض يؤيدون فكر ثيؤدور، فيقول د.ق. صموئيل يوسف "وربما يكون مثل ثيؤدور على حق في ذلك كما يرى علماء آخرون، لأن السفر يُمجَد الحب الإنساني ويُظهر ماله من قيمة عظمى ونقاوة وطهرًا وقداسة، وهي حقيقة طالما أغفلت من الكثيرين. فالسفر تعليمي أخلاقي، وبهذا المعنى يتحدث إلينا في عالم امتلأ بالخطية والفساد والانحلال والشهوات والتجارب التي تحيط ببني الإنسان، وتدمر العلاقة الزوجية بين الأزواج، وهنا يُقدم السفر نموذجًا رائعًا للعلاقة بين زوجين مخلصين آمنين لبعضهما، كرمز للولاء وتكريس الواحد للآخر.

وربط القس صموئيل يوسف بين ما جاء في هذا السفر وبين ما جاء في الأدب المصري القديم من قصص الحب العاطفي فقال "وهناك تشابه بين سفر النشيد وقصائد الشعر العاطفي في مصر قديمًا (الأسرة 19، و20) ففي سفر النشيد سُمعت أنشودة اليمامة في أرضنا وفصل الربيع هو زمن الحب (2: 12- 13) يقابله في قصائد الحب المصرية قديمًا صوت العصفور الذي ينادى على الفتاة المصرية أن تخرج للتأمل في جمال الطبيعة في الخلاء ليتدفق الحب الحقيقي بلا وجل أو رسميات "مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها" (8: 7) كذلك الحال أيضًا مع المحب الإنسان المصري الذي لا تعيقه المياه، ولا التماسيح تقدر أن تفصله عمن أحب {إن غرام حبيبتي يقفز على شاطئ الغدير، في الظلام تمساح رابض، ولكنى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج. ويشتد بأسى فوق الغدير، ويكون الماء هو والأرض تحت قدمي سواء. لأن حبها يملأ قلبي قوة}

ثم يبرَّر القس صموئيل وجود هذا ا لسفر ضمن الأسفار المقدَّسة "وتتردد الأسئلة العديدة مرات ومرات: إذا كان سفر النشيد لا يزيد عن كونه تعبيرًا عن حب إنساني عميق نقى، ملؤه الطهر وخوف الله بين الأزواج، فلماذا وُضع بين الكتب المقدَّسة؟ وفي هذا يقول إدوارد يونج Y. Young طالما وُجدت النجاسة في هذا العالم، فنحن في مسيس الحاجة إلى سفر النشيد، والسؤال الأصوب هو: ماذا يقول الكتاب المقدَّس عن العلاقة بين الزوجين؟ لقد أراد الله أن يعلَم الإنسان نقاوة وقدسية الزواج الذي أسَّسه هو نفسه في جنة عدن حينما قال أثمروا..

وعندما نقرأ سفر النشيد تتطهر قلوبنا أكثر. وندرك حقيقة التجربة وبشاعتها التي يسقط فيها عدد غير قليل من جراء عدم الأمانة بين المتزوجين. فالسفر هدفه أخلاقي تعليمي، وبه ندرك لماذا أعطانا الله إياه، لأن الجميع زاغوا وفسدوا، والمحبة التي يتحدث عنها السفر تعد في ذاتها صدى للمحبة الإلهية، ومحبة الله أساس كل محبة نقية طاهرة بل هو نبعها"

ويقف ضد هذا التفسير الحرفي آيات عديدة في السفر تتعارض مع الحب الطبيعي كما سنرى.



3- قال البعض أنها قصة حب فاشلة للملك سليمان، فقالوا "في إحدى رحلات سليمان إلى شمال إسرائيل ولبنان شاهد فتاة جميلة تُدعى شولميث (6: 13) وكانت تعمل في الحقل (6: 11) فأمر جنوده أن يحضروها إلى مركبته (6: 12) قاصدًا أن يأخذها معه إلى أورشليم (4: 8) ليتزوجها وبالفعل ضمها إلى مجموعة نساءه وجواريه وكان عددهن في ذلك الوقت قد وصل إلى ستين ملكة وثمانين سرية (6: 8) ولكن قلب شولميث كان متعلقًا بحبيبها الذي يعمل راعيًا للغنم في لبنان (6: 3) فرفضت أن تتزوج سليمان حتى بعد أن بدأ سليمان في إقامة الاحتفالات الفاخرة استعدادًا للزفاف (3: 11) وحاولت الفتاة الهرب فمنعها الحراس (5: 7) واستمرت مراسم العرس عدة أيام كعادة ذلك الزمان وخلالها حاول سليمان استمالتها تارة بالغزل وتارة بالوعود وبكل الوسائل (6: 4- 11) واشتركت بنات القصر وجواريه في محاولة التقليل من شأن حبيبها (5: 9) إذا قورن بسليمان ولكن نظرًا لشدة حبها له وكثرة كلامها عنه تبدل موقفهن للتعاطف معها (6: 1) وفي كل مرة كان سليمان يحدثها بكلامه الجميل ويبثها أشواقه كانت تجيبه بحبها للراعي وأن قلبها معه، لذلك اضطر سليمان بعد أن فشل في استمالة قلبها أن يطلق سراحها (6: 13) فأسرعت إلى بلدتها وإلى حبيبها الراعي في لبنان، وظهرت مع حبيبها وفرح الناس هناك عندما رأوها لشدة إخلاصها وحبها له ورفضها لسليمان (8: 5) فقالت للناس أن كل ما فعلته هو بسبب الحب الذي يكنه قلبها للراعي وأن ذلك الحب لا تطفئه أي قوة (8: 6-7)

ثم يقول هاني ماهر أن شولميث مثال للمؤمن والراعي الغائب مثال للسيد المسيح.



4- وقال البعض أن الملك سليمان رأى امرأة جميلة تحرس الكروم، فهربت من أمامه، فتنكَر في زى راعى وفاز بحبها فجاء في التفسير التطبيقي "ونشيد الأنشاد هو قصة علاقة حميمة بين رجل وامرأة، قصة الحب بينهما وتوددهما وزواجهما. إن نشيد الإنشاد قصة درامية حيَّة، تصوَر حوار المحبة بين فتاة يهودية بسيطة (من شولميث) وحبيبها (الملك سليمان) ويصف السفر بالتفصيل مشاعرهما من نحو أحدهما الآخر، وأشواقهما للالتقاء معًا وطوال الحوار نجد الجنس والزواج في موضعهما الصحيح كما قصدهما الله. لقد دار جدل كثير حول معنى النشيد، فيقول البعض أنها قصة رمزية عن محبة الله لشعبه القديم أو الكنيسة. ويقول البعض الأخر أنها قصة واقعية عن المحبة الزوجية. وهي في الحقيقة تعبر عن كليهما معًا.. كثيرًا ما كان الملك سليمان يزور المناطق المختلفة في مملكته. ويومًا ما عند زيارته لبعض الكروم الملكية في الشمال، وقع بصره فجأة، وهو وسط حاشيته، على امرأة فلاحة جميلة تحرس الكروم، فارتبكت وجرت منهم، ولكن سليمان لم يستطع أن ينساها. وأخيرًا تنكر في شكل راع، ورجع إلى الكروم وفاز بحبها، وأعلن لها حقيقته. وطلب منها أن تعود إلى أورشليم معه، وأن تصبح ملكة معه.. وكانت الفتاة التي استرعت انتباه سليمان، من شولم (يرى الكثيرون أنها شونم) وهي منطقة زراعية تبعد نحو تسعين كيلو مترًا إلى الشمال من أورشليم، وتدل بشرتها السمراء على أنها كانت تعمل في الخلاء في الكروم (1: 6)

وقال جورديس Gordis بأن السفر كُتب بمناسبة إحدى زيجات سليمان من أميرة أجنبية، وقال "ديليش" Delitysh أنها ليست أميرة لكنها فتاة من عائلة متواضعة في مكان أقصى من الجليل.



5- اعتبر البعض هذا السفر أنه نشيد من أناشيد الزفاف،

فجاء في التفسير الحديث. وفي سنة 1873م قام قنصل ألمانيا في سوريا (ج. ج. وتزستين Wetzetein) بنشر مقال عن عادات الزواج عند أهل الريف في المنطقة، ووصف العديد من الممارسات التي تشبه ما جاء في النشيد "كتتويج " العروس والعريس كملك وملكه (1: 4) وأغاني الحرب كجزء من الاحتفالات (3: 6 - 8) ورقص السيوف تقوم به العروس (6: 13) وقصائد وصفية تسمى (الأوصاف) (7: 1-5) تُنشد تكريمًا لهما، كل ذلك كان سمة احتفالات الزواج والتي كانت تمتد لمدة أسبوع.. بالطبع ليس هناك دليل على وجود أي علاقة بين الاحتفالات العربية في القرن التاسع عشر والحياة العبرية القديمة.

وقال البعض أن السفر عبارة عن رواية مسرحيَة، والبعض رفض هذا الرأي، فيقول القس ج. لويدكار أستاذ الدراسات الكتابية واللاهوتية كلية غورنون والذي وضع التفسير الحديث لهذا السفر. وخبرتي الشخصية في مجال الإنتاج والإخراج المسرحي قد أقنعتني أن النشيد بوضعه الحالي غير قابل للتمثيل، ومن المستحيل أيضًا أن يكون النشيد صالحًا لأن يكون رواية مسرحيَة ذات مغزى دون إعادة كتابته ككل من جديد. ثم أنه بحاجة للتأثير الدرامي الذي يجذب الجمهور.

بالإضافة إلى أن الأدب العبري لم يعرف الرواية المسرحيَّة كما عرفها الأدب اليوناني، ولذلك يمكن أن نطلق على السفر شعر مسرحي وليس رواية مسرحيّْة.

كما أدعى البعض أن السفر مجرد رسالة عشق من الملك سليمان إلى عشيقته، وهذا أمر مردود عليه، لأن العشق يتولد من الرغبات بعيدة المنال، بينما سليمان كملك لم تكن هناك رغبة بعيدة المنال بالنسبة له، فهو القائل "اتخذت لنفسي مغَنين ومغنيات وتنعمات من بنى البشر سيدة وسيدات.. ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما" (جا2: 8، 10) فمادام كل شيء سهل المنال بالنسبة له، فلا يوجد الدافع للعشق، ولذلك قالوا أن الملوك لا يعشقون لأنهم عندما يشتهون يملكون، وعندما نرى سليمان الملك يعشق فلابد أنه يعشق العشق الإلهي "أنا لحبيبي وإلىْ اشتياقه" (نش 7: 10).





ثانيا

بالمختصر المفيد أستاذ صباح إبراهيم الإسلاميون ما لهم علاقة !!







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المصادر



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