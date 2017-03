محمود سلامة محمود الهايشة

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 02:09

المحور: الصحافة والاعلام









• أن قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، تم إنشاؤه في عام 2014، أن عقوبة المتهم في المرة الأولى، حبس من 6 شهور إلى سنة وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه كحد أقصى، وفى حالة تكرار التحرش من نفس المتهم لا تقل العقوبة عن السجن عاماً، و5 آلاف جنيه غرامة كحد أدنى.



• هندسة الانتباه: العوامل التي تتحكم في تكوين ونشاط إنزيمات الهضم والمشاعر، بقلم محمود سلامة الهايشة، الثلاثاء 14 فبراير 2017: http://kenanaonline.com/posts/914290



• الحوار المتمدن: العوامل التي تتحكم في تكوين ونشاط إنزيمات الهضم والمشاعر، بقلم محمود سلامة الهايشة، العدد (5430)، الأحد 12 فبراير 2017: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=548037



• موقع الجمهورية أونلاين: العوامل التي تتحكم في تكوين ونشاط إنزيمات الهضم والمشاعر، بقلم محمود سلامة الهايشة، باب دراسات، السبت 11 فبراير 2017: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=439790#.WJ4KW-dir-LIU



• الحوار المتمدن: هل يفسد الخل؟!، بقلم محمود سلامة الهايشة، العدد (5434)، الخميس 16 فبراير 2017: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=548526



• موقع الجمهورية أونلاين: هل يفسد الخل؟!، بقلم محمود سلامة الهايشة، باب دراسات، الخميس 16 فبراير 2017: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=441376#.WKWEjtIrLIV



• بالعلم تحيا الأمم: هل يفسد الخل؟!، بقلم محمود سلامة الهايشة، http://elhaisha.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_19.html



• هندسة الانتباه: هل يفسد الخل؟!، بقلم محمود سلامة الهايشة، http://kenanaonline.com/posts/915303



• موقع الجمهورية أونلاين: العزل المخطط والمصبوب!!، بقلم محمود سلامة الهايشة، باب دراسات، دار التحرير للطباعة والنشر، الاثنين 20 فبراير 2017: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=442797#.WKtawjsrKUk



• الحوار المتمدن: العزل المخطط والمصبوب!!، بقلم محمود سلامة الهايشة، العدد (5439)، الثلاثاء 21 فبراير 2017: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549060



• ورشة عمل حول "تطبيقات البيوتكنولوجي من منظور البحث العلمي والتصنيع واحتياجات سوق العمل"، بقاعة فاركو – كلية الصيدلة جامعة المنصورة، السبت 4 مارس 2017، الساعة العاشرة والنصف صباحا.



• المصادر والمراجع



• مقال د.لميس جابر: http://www.elwatannews.com/news/details/1891419



• حضور ومتابعة حفل مناقشة كتاب "عشق مختلف جدا" للأديبة مريم توفيق، ناقشه أ.د. صابر عبدالدايم، أ.د. كمال الهلباوي، أ.د. أحمد الحسيني، وقد أدار اللقاء أ.د. يسري العزب، بقصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر، مساء الخميس 16 فبراير 2017.



• موقع الجمهورية أونلاين: نريد الجودة به!!، بقلم محمود سلامة الهايشة، باب القراء، دار التحرير للطباعة والنشر، السبت 4 مارس 2017: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=446451#.WLqOOhq8bIU



• الحوار المتمدن: نريد الجودة به!!، بقلم محمود سلامة الهايشة، باب التربية والتعليم والبحث العلمي، العدد (5450)، السبت 4 مارس 2017: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=550337





• حضور ومتابعة مناقشة رسالة الدكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية تخصص إنتاج الدواجن، للباحث المساعد بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني – مركز البحوث الزراعية "مصباح حسني عبدالحميد حسين"، تحت عنوان "دراسة تأثير بعض العوامل الغذائية على إنتاجية الدواجن"، قسم الدواجن بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وذلك بعد المناقشة العلنية التي تمت ظهيرة يوم السبت 18 فبراير 2017.



• حضور ومشاهدة مسرحية {المنصورة حضارة وتاريخ} بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة بمناسبة عيد الدقهلية القومي، والمسرحية من تأليف وأشعار الشاعر/ علي عبدالعزيز، اخراج المخرج/ ناجي الدسوقي، وذلك في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 28 /2 /2017.



• محمود سلامة الهايشة: "الوقاية من النمو الفطري ومنع إنتاج سمومها في البذور الزيتية"، مجلة أبقار وأغنام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيروت، لبنان، العدد 161-162، 2016، ص56-58.



• على هامش حضور العرض المسرحي المنصورة حضارة وتاريخ.





February 2017

December 2015

=======================================

Foliar application of urea, Manganese and molybdenum correlated with yield and berry quality of Thompson seedless grapevines: https://www.researchgate.net/publication/313722183_Foliar_application_of_urea_Manganese_and_molybdenum_correlated_with_yield_and_berry_quality_of_Thompson_seedless_grapevines

• تطبيق الأوراق من اليوريا والمنجنيز والموليبدينوم المترابطة مع المحصول والجودة فى العنب الخالي من البذور طومسون

• تأثير التسميد الآزوتي والمعدني على الأوراق وجودة محصول العنب الخالي من البذور

• العنب الخالي من البذور seedless grapevines

=======================================

• استجابة كرمات العنب البناتي للرش باليوريا بعد جمع المحصول Response of Thompson seedless grapevines to urea sprays after harvest

#العنب_البناتي ؛ #الرش_باليوريا ؛ #بعد_حصاد_المحصول

=======================================

مهرجان أنا والماء لليونيسكو بمدارس الدلتا

وكتبت الأستاذة إيمان كمال – على صفحتها بالفيسبوك عن مشاركة مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات في مهرجان "انا والماء "ضمن فاعليات مشروع التعليم والمياه في اطار نشاط نادى اليونسكو بالمدرسة، فكل الشكر والتقدير للسادة المشرفين الأستاذة/ فاطمة شتيوي، والأستاذ/ عادل عبده، والأستاذ/ محمد عباس، ا/رحاب محمد ولية الأمر والطالبات المشاركات في المهرجان مع جزيل الشكر لمدرسة الدلتا الخاصة لحسن التنظيم والجندي المجهول دكتور محمد بحيري منسق المحافظة ودينامو مدرسة الدلتا الأستاذ/ ابراهيم فردون.





• المنصورة اليوم: بالصور ..انطلاق فعاليات مهرجان أنا والماء بمدارس الدلتا الدولية للغات بالمنصورة.. متابعة أيمن المرسي: http://mansora2day.com/2017/02/09/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/



# سما وانشودة تراني في البحار.. التي ادتها في مهرجان انا والماء

وهي من مواهب مدرسة تمي الامديد الرسمية المتميزة للغات في حفل اليونيسكو "أنا والماء" بمدارس الدلتا الدولية للغات، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017.

#منظمة_اليونيسكو

#مهرجان_أنا_والماء

#محافظة_الدقهلية

#مدارس_الدلتا_الدولية_للغات

https://www.youtube.com/watch?v=gMThVSQl-mo&feature=youtu.be

============================================

إبحارات الشاعر مصباح المهدي بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة

ضمن امسيات نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، حل الشاعر الكبير/ مصباح المهدي – عضو اتحاد كُتاب مصر، ضيف الأمسية الشعرية الإبداعية وإبحاره في تجربته الشعرية ورحلته الأدبية ومن يميز شعره عن اقرانه من كُتاب العامية، وذلك مساء الأحد 12 فبراير 2017، وقد أدار الندوة سكرتير النادي الأديب/ محمود سلامة الهايشة.



يقول مصباح المهدي: أنه بدأ كتابة الشعر وهو في الصف الأول الإعدادي وسنه 13 عام، وكل قراءاته في بداياته كلها فصحى وليست عامية، إيليا أبوماضي أكثر شاعر يشبهه، ديوان "قالت لي السمراء" لنزار قباني كان أول ديوان يشتريه لنزار، وكان سعره 50 قرش وكان عمره في هذا الوقت 17 سنة من مكتبة السروي بالمنصورة، وقد كتبه نزار وهو وعمره 19 عام، وقد قرأ كثيراً لـ محمود حسن إسماعيل، وقد كان فؤاد حداد لديه هذه المنطقة المجنونة مثل محمود حسن إسماعيل، أحبب مصباح المهدي المتنبي جدا، أما المحطة التالية فكانت للشاعر الفارسي مهيار الديلمي، فيرجع مصباح لمهيار تعليمه العروض.



وقد ألقى الشاعر الكبير مصباح المهدي بعدة قصائد من عدة دواوين من دواوينه الشعرية، منها قصيدة "عصف جنون"، "فيلم سكوب"، "لا عجين ولا لت!!"، "بغداد"، "هالة من النور"، "مستشفى خاص"، "الحريقة"، و "الدوري ضاع خلاص". ومن هذه الدواوين ديوانه الصادر عام 2014 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "يُرجى إعادة شحن البطاقة"، وديوانه "لله أمل يا محسنين". وقبل أن يلقى القصيدة كان الشاعر مصباح المهدي يحكي أسباب وملابسات وكواليس كتابته لهذه القصيدة أو تلك.

وقد وجه أحد الأعضاء الحاضرون سؤالا للشاعر مصباح المهدي "هل تحفظ كل ما تقرأ؟!"، فجاءت الإجابة على جزأين، الجزء الأول "احفظ القصائد التي تعجبني فقط"، أما الجزء الثاني "ولكني اكتشف أنني حافظاً ثلاثة أرباع القرآن، وتقريبا معظم القصائد والأشعار التي قراءتها واطلعت عليها، وذلك عند الكتابة والتناص معي أي نص سواء كان شعرا أو نثرا أو من القرآن، وعن لغته العامية التي يكتبها، تحدث قائلا: "عميتي بنت الفصحى وليست بنت عميه، لذلك فشعري العمي مختلف لأني بفكر بالفصحى واكتب بالعامية". وقد تحدث عن قراءتها المتعددة فمن عبدالله بن المقفع إلى الأعمال الكاملة لـ محمود تيمور من مكتبة خاله، إلى أبو العلاء المعري إلى الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني... وغيرهم الكثير.



أقيمت الأمسية تحت رعاية أ.محمد صلاح مرعي – رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت رعاية مدير القصر الأستاذ/ أسامة حمدي، في حضور أ. حسن علي – المشرف الإداري للنادي.



وقد حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشاعر/ منصور السيد منصور (وقصيدته "مش ذكريات شقتنا القديمة")، الشاعر المهندس/ عبدالصبور أبو الأنوار (قصيدة بالفصحى كتابها عام 1975 والثانية بالعامية فهو بالأساس شاعر عامية)، الشاعرة/ سمية القيصر (وقصدتين "كان زمان" و "دنيا")، الشاعر/ السيد الخياري، الشاعرة/ هالة عصفور (وقصدتين "خلي عنك!!" و "الخيط بيكر")، الشاعر/ أحمد خميس غلوش (مفتتح لأحمد بخيت ثم لأحمد الشربيني ثم قصيدته "كنا يا وطن")، الشاعرة/ أسماء عبدالفتاح (قصدتين للأطفال الأولى بعنوان "زينب" والثانية "قمرنا")، الشاعر/ إبراهيم النفيلي، الكاتبة/ تحية ياسين عنتر (قصة "القصر الأثير")، الشاعر/ هشام الألفي، المنشد/ أحمد محمد مقبل، الشاعر/ حمدي عبدالفتاح علي (قصيدته "زمن الحيطان" من ديوانه "المرايه")، الشاعر/ نشأت مرقص روفائيل، الشاعر/ عادل رمضان (قصيدة بالفصحى بعنوان "حان الرحيل")، الشاعر/ علي فوزي (قصيدته "وشوش الناس")، الشاعر/ محمد شلبي، الشاعر/ وسام أبوبكر عزالرجال، الشاعر/ عمر السيد محمد حامد، الشاعر/ سامي جودة (ألقى بقصدتين بالعامية "زهور بلدنا" و "أنتم مين؟! من ديوانه "فينك يا صحبي")، الكاتب/ عبدالحكيم إبراهيم (قرأ قصته "البيضة")... وآخرون.

متابعة: #محمود_سلامة_الهايشة - سكرتير #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة

تصوير: منصور السيد

# قصيدة عصف جنون للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=9pD4boGKXI4&feature=youtu.be



# قصيدة فيلم سكوب للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=DkxOEqQl-Sc&feature=youtu.be



# قصيدة لا عجين ولا لت!! للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=R5rjRpu_AIQ&feature=youtu.be



# قصيدة مستشفى خاص للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=2IIsnoKGRqM&feature=youtu.be



# قصيدة بغداد للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=wNOWOMEO20I&feature=youtu.be



# قصيدة هالة من النور للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=OTLwJgQhRTI&feature=youtu.be



# الحريقة قصيدة من ديوان "لله أمل يا محسنين" للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=xfmw5x1h35A&feature=youtu.be



# الدوري ضاع خلاص .. قصيدة من ديوان "لله أمل يا محسنين" للشاعر مصباح المهدي : https://www.youtube.com/watch?v=KsIf5xWsMLo&feature=youtu.be



# الشاعر منصور السيد منصور وقصيدته مش ذكريات شقتنا القديمة : https://www.youtube.com/watch?v=IInJ1ZBSzSQ&feature=youtu.be



# قصيدة خلي عنك!! للشاعرة هالة عصفور : https://www.youtube.com/watch?v=6WvO-OOeofA



# الشاعرة هالة عصفور وقصيدتها الخيط بيكر!! : https://www.youtube.com/watch?v=OomM22DnUT4



# كنا يا وطن للشاعر أحمد خميس غلوش : https://www.youtube.com/watch?v=is1JESwbsyM&feature=youtu.be



# الشاعر علي فوزي قصيدته وشوش الناس : https://www.youtube.com/watch?v=oN6SmLDLiW0



# في مدح مصر للشاعر المهندس عبدالصبور أبو الأنوار : https://www.youtube.com/watch?v=BQkj8yRdrLY



# الشاعر عبدالصبور أبوالأنوار .. بنادي أدب المنصورة 12فبراير2017 : https://www.youtube.com/watch?v=CNA2uc238qY



# قصيدة زمن الحيطان للشاعر حمدي عبدالفتاح : https://www.youtube.com/watch?v=T7mR8HqXPNo



# الشاعر عادل رمضان وقصيدة بالفصحى بعنوان حان الرحيل : https://www.youtube.com/watch?v=r3kEGmnHpi0



# قصيدة للأطفال بعنوان زينب للشاعرة أسماء عبدالفتاح : https://www.youtube.com/watch?v=FrlbmJD6JkM



# الشاعرة أسماء عبدالفتاح وقصيدة قمرنا : https://www.youtube.com/watch?v=cC7yJoIcyxA



# زهور بلدنا قصيدة من ديوان فينك يا صحبي للشاعر سامي جودة : https://www.youtube.com/watch?v=eEa7vnaR_Fc



# أنتم مين؟! قصيدة من ديوان فينك يا صحبي للشاعر سامي جودة : https://www.youtube.com/watch?v=ybnGRCpYl3w



# الشاعر مصباح المهدي والعدسة المكبرة للشاعر عبدالصبور أبوالأنوار : https://www.youtube.com/watch?v=ogeai-WTOQs



# الشاعر هشام الألفي.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 12فبراير2017 : https://www.youtube.com/watch?v=vpGpczzXHIg



# جريدة النهار العربي : إبحارات الشاعر مصباح المهدي بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة: https://www.facebook.com/pg/alnaharelarbi/photos/?tab=album&album_id=1859775717611267



# شبكة الجسور الإعلامية : إبحارات الشاعر مصباح المهدي بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة: https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1545644542120246



# صفحة الباحث/ محمود سلامة الهايشة : إبحارات الشاعر مصباح المهدي بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة:

https://www.facebook.com/mahmoud.elhaysha/media_set?set=a.10154563756833621.1073742080.701803620&type=3

============================

ورشة اللغة الإنجليزية بجمعية رعاية الطلبة بالمنصورة

كتب: محمود سلامة الهايشة – المنصورة:

نظم توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة غرب المنصورة التعليمية بالتعاون مع مدارس جمعية رعاية الطلبة الخاصة بالمنصورة، ورشة في تدريب اللغة الانجليزية الشهري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017.

أقيم التدريب تحت رعاية أ.عبدالخالق شحاتة- الموجه العام للغة الإنجليزية، أ.محمد هشام عبدالعظيم – الموجه الأول للغة الإنجليزية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وتحت ريادة أ.ياسر عبدالسلام ستين – موجه اللغة الإنجليزية، أ.حمدي علي علي – مدير إدارة المدارس.

Welcome to our monthly Work Shop

February 2017

Under the Supervision of

Dakahlia Inspector General : Mr. Abdel Khalek Shehata.

Senior Supervisor : Mr. Mohamed Hesham.

Supervisor : Mr. Yasser Sittien.

===========

Brain Teaser, Mr. Yasser Sittien

Welcome to our monthly Work Shop

February 2017

Under the Supervision of

Dakahlia Inspector General : Mr. Abdel Khalek Shehata.

Senior Supervisor : Mr. Mohamed Hesham.

Supervisor : Mr. Yasser Sittien.

ورشة اللغة الإنجليزية بجمعية رعاية الطلبة بالمنصورة

كتب: محمود سلامة الهايشة – المنصورة:

نظم توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة غرب المنصورة التعليمية بالتعاون مع مدارس جمعية رعاية الطلبة الخاصة بالمنصورة، ورشة في تدريب اللغة الانجليزية الشهري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017.

أقيم التدريب تحت رعاية أ.عبدالخالق شحاتة- الموجه العام للغة الإنجليزية، أ.محمد هشام عبدالعظيم – الموجه الأول للغة الإنجليزية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وتحت ريادة أ.ياسر عبدالسلام ستين – موجه اللغة الإنجليزية، أ.حمدي علي علي – مدير إدارة المدارس.

-dir-ected by: Mahmoud Salama El-Haysha elhaisha@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=JPKlM7tZ8mk

=======================================================

# شبكة الجسور الإعلامية : ورشة اللغة الإنجليزية بجمعية رعاية الطلبة بالمنصورة: https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1546469258704441



# جريدة النهار العربي : بالصور: ورشة اللغة الإنجليزية بجمعية رعاية الطلبة بالمنصورة: https://www.facebook.com/pg/alnaharelarbi/photos/?tab=album&album_id=1859392544316251

============================

تخلص/ي من ضغوط الحياة وانعم/ي بالسلام الداخلي ..

بقلم د.حلمي ماهر

خبير التطوير الذاتي والعلاقات الأسرية

https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1547206635297370

============================





 مصباح حسني يحصل على الدكتوراه في إنتاج الدواجن من جامعة المنصورة

 مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث مصباح حسني عبدالحميد

متابعة: محمود سلامة الهايشة –المنصورة:

تحت عنوان "دراسة تأثير بعض العوامل الغذائية على إنتاجية الدواجن"، حصل الباحث المساعد بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني – مركز البحوث الزراعية "مصباح حسني عبدالحميد حسين"، على درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية تخصص إنتاج الدواجن، من قسم الدواجن بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وذلك بعد المناقشة العلنية التي تمت ضحى اليوم السبت 18 فبراير 2017.



تشكلت لجنة المناقشة والحكم من أ.د.خالد حسان مصطفى الخولي – أستاذ فسيولوجيا الدواجن – كلية الزراعة – جامعة دمياط (محكما خارجياً)، أ.د. عبدالحميد محمد عبدالحميد – أستاذ تغذية الحيوان – كلية الزراعة – جامعة المنصورة (محكماً داخلياً)، أ.د. تاج الدين حسن تاج الدين – أستاذ رعاية الدواجن – كلية الزراعة – جامعة دمياط (مشرفاً ومحكماً)، أ.د.فوزي صديق عبدالفتاح إسماعيل - أستاذ رعاية الدواجن – كلية الزراعة – جامعة المنصورة (مشرفاً ومحكماً)، أ.م.د.محمد رأفت الجوجري - أستاذ فسيولوجيا الدواجن المساعد – كلية الزراعة – جامعة المنصورة (مشرفاً ومحكماً).



تمت التجربة على 90 أرنب نيوزيلاندي أبيض حديثة الفطام، قسمت إلى 9 مجموعات تجريبية، لدراسة أثر إضافة الحلبة والبردقوش على الأداء الإنتاجي في تجربة تسمين استمرت لمدة 14 أسبوع، وقد تم دراسة معلات النمو اليومي والأسبوعي والشهري، وإجراء تجارب الهضم ومعدلات الاستفادة من الغذاء والكفاءة التحويلة للغذاء المستخدم، ثم إجراء ذبح ثلاثة حيوانات من كل مجموعة تجريبية والحصول علي عينات الدم وإجراء صورة دم كاملة وقياسات الذبيحة وتقدير أوزان التصافي والتشافي ونسب الأجزاء المأكولة لغير المأكولة من الذبائح.

# بالفيديو: لحظة منح الباحث مصباح حسني عبدالحميد .. درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية إنتاج دواجن من جامعة المنصورة: https://www.youtube.com/watch?v=i6IGB059o-U



# شبكة الجسور الإعلامية: https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1552307118120655



# جريدة النهار العربي: https://www.facebook.com/pg/alnaharelarbi/photos/?tab=album&album_id=1862754517313387

============================

مناقشة كتاب عشق مختلف جدا لمريم توفيق بميت غمر..الخميس16فبراير2017

# صفحة الكاتب محمود الهايشة:

https://www.facebook.com/pg/elhaysha/photos/?tab=album&album_id=1568853733139787

============================

مجلة أوراق ثقافية، العدد 22، خريف 2016

هدية من أدباء ومثقفى الدقهلية إلى أدباء ومثقفى العالم:

نسخة إلكترونية للتحميل pdf من "أوراق ثقافية" العدد "22"

http://www.almlf.com/8ydw9ycrgwur.html

============================

بالصور: ليلة شعرية في رحاب الشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

لقاء مفتوح مع الشاعر محمد عبدالوهاب السعيد مع أعضاء ورواد نادي أدب قصر ثقافة المنصورة

استضاف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، الشاعر الكبير/ محمد عبدالوهاب السعيد، في ليلة أدبية شعرية رائعة، بدأت تحت عنوان لقاء مفتوح بالشاعر محمد عبدالوهاب السعيد بأعضاء ورواد نادي الأدب، ثم تحول اللقاء إلى مهرجان شعري كبير للاحتفاء بهذا الشاعر المتميز، وذلك على مدار ثلاثة ساعات ونصف من مساء الأحد 19 فبراير 2017، وقد أدار هذا اللقاء المهم الأديب/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي.



أقيمت الأمسية تحت رعاية أ.محمد صلاح مرعي – رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت ريادة مدير القصر الأستاذ/ أسامة حمدي، في حضور أ. حسن علي – المشرف الإداري للنادي.



وقد حضر تلك الأمسية كوكبة كبيرة من الأدباء والشعراء، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشاعر/ مصباح المهدي (وقصيدته "إلى محمد عبدالوهاب السعيد.. الهندول")، الشاعر/ علي عبدالعزيز، الدكتور/ أسامة عطوان، الشاعر/ أحمد عيد (عضو نادي أدب غزل المحلة، وقصيدته التي أهداها للشاعر الكبير/ محمد عبدالوهاب السعيد "ورداً وبعض لقالق")، الشاعر/ السيد السعيد وادي، الشاعر/ وليد العشري، الشاعر/ سمير الأمير، الشاعر/ عبدالرحمن محمود حمزة، الشاعر/ منصور السيد منصور، الشاعرة/ نيفين الطويل (ألقى بقصيدته من كلماتها ثم غنت بصوتها آخر كوبليه فيها)، الشاعرة/ رشا الفوال، الشاعرة/ عبير طلعت (وقصيدة "منى عمري")، الشاعر/ أحمد محسن الحديدي (قصيدة "رحلة")، الشاعرة/ أسماء عبدالفتاح (قصيدة للأطفال بعنوان "أرنبوب"، ثم قصيدة للكبار بعنوان "مراوضة")، الدكتور/ محمد السعيد عبدالغفار (من كفر بداوي وصاحب كتاب "حتى يلتقي الحب")، الشاعر/ السيد الخياري، الشاعرة/ هالة عصفور، الشاعرة/ شيماء عزت، الحقوقي والشاعر/ أحمد خميس غلوش، الشاعر/ إبراهيم النفيلي، الكاتبة/ تحية ياسين عنتر (قصة "الشيخ حمزة")، الشاعر/ هشام الألفي، الشاعر/ حسن أبوعرب البهلول (قصيدة "زمان الحر")، المنشد/ أحمد محمد مقبل، الشاعر/ نشأت مرقص روفائيل، الشاعر/ عادل رمضان، الشاعر/ علي فوزي (قصيدته "بخاف احلم")، الشاعر/ وسام أبوبكر عزالرجال، الشاعر/ عمر السيد محمد حامد، الشاعر/ محمد شلبي بطين (من المنزلة)، الكاتب/ عبدالحكيم إبراهيم، الشاعر/ مينا وليم، الشاعر/ محمد عبدالجواد قاسم، الشاعر/ محمد عبدالمعطي (قصيدة "امبارح العصر")، الأستاذ/ صلاح الزيات... وآخرون.

وقد صدر للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد حتى الآن أربعة دواوين شعرية، فهو شاعر من شعراء الفصحى المصريين، وهو من أبناء محافظة الدقهلية، وآخر دواوينه الشعرية هو ديوان "أحصنة الموسيقى" الصادر أوائل عام 2017 عن دار العماد للنشر والتوزيع، وقد ألقى خلال تلك الأمسية الشعرية العديد من القصائد من هذا الديوان.

متابعة: #محمود_سلامة_الهايشة - سكرتير #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة

تصوير: هشام الألفي

=====

# قصيدة ثنائية الموت واليمام.. للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

كتبها الشاعر الكبير/ محمد عبدالوهاب السعيد ما بين عامي 1987-1988، وهي عنوان ديوانه الأول.

https://www.youtube.com/watch?v=96O8C568Gsg



# قصيدة يا أم ابيها .. للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

يهديها الشاعر محمد عبدالوهاب السعيد إلى ابنته "فاطمة".

https://www.youtube.com/watch?v=QLJEwlFyKco



# قصيدة سيرة التفاح .. للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

والقصيدة من الطبعة الأولى لديوانه الصادر مؤخراً "أحصنة الموسيقى".

https://www.youtube.com/watch?v=ZKZGC5plSxI



# قصيدة في مديح العدم .. للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

والقصيدة من الطبعة الأولى لديوانه "أحصنة الموسيقى" الصادر مؤخراً عن دار العماد للنشر والتوزيع.

https://www.youtube.com/watch?v=mdxFl1ygjHw



# قصيدة حُلم للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد



قصيدة ليس ألا للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد

لَيْـسَ إِلا ..

نَفَـسٌ كَـفَّ ..

وَعَيْـنٌ هَـامِـدَهْ !

لَيْـسَ إِلا ..

نَقَصَتْ مِلْعَقَـةٌ مِنْ مَـائِدَهْ !

لَيْـسَ إِلا ..

فَـرَغَ الْكَـأْسُ مِنَ الْخَمْـرِ ..

طُيُـورِي عَبَـرَتْنِـي ..

رَفْـرَفَـاتٍ عَـائِدَهْ !

لَيْـسَ إِلا ..

وَلَـدٌ أَجْهَـشَ فِي الْغُـرْفَـةِ ..

غَطَّـى وَالِـدَهْ !



قصيدة سألتم عليه للشاعر محمد عبدالوهاب السعيد



# شهادة الشاعر محمد عبدالوهاب السعيد في حق قصر الثقافة

https://www.youtube.com/watch?v=yX6PLrtPcfg



الشاعر هشام الألفي .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=3n3LdyRXit8



الشاعرة عبير طلعت وقصيدتها منى عمري

https://www.youtube.com/watch?v=VhmzSukOlMA



الشاعر علي فوزي وقصيدته بخاف احلم

https://www.youtube.com/watch?v=wkI3HM5BOlY



# الشاعر أحمد خميس غلوش .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=g1qqme6Df4M



# الشاعرة رشا الفوال .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=7vaC199GNTU



# الشاعر حسن أبوعرب البهلول وقصيدته زمان الحر

https://www.youtube.com/watch?v=v7DS-ifpBoo



# الشاعر أحمد عيد وقصيدته ورداً وبعض لقالق

والشاعر أحمد عيد هو عضو نادي أدب غزل المحلة، وقصيدته "ورداً وبعض لقالق" يهديها للشاعر الكبير/ محمد عبدالوهاب السعيد.

https://www.youtube.com/watch?v=60pj-KOxzug



# الشاعر السيد السعيد وادي .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=oikrxBq3oF0



الشاعر منصور السيد منصور .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=BVVd-YmEK5w



# الشاعر علي عبدالعزيز .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=0fdegq6SY_Y&feature=youtu.be



# الشاعر نشأت مرقص روفائيل .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=Ew3p9zNlyI0



# الشاعر السيد الخياري .. بنادي أدب المنصورة19-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=0Jj2B_rRlDI



# شبكة الجسور الإعلامية: بالصور: ليلة شعرية في رحاب الشاعر محمد عبدالوهاب السعيد: https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1553153418036025



# صفحة الباحث / محمود سلامة الهايشة : https://www.facebook.com/mahmoud.elhaysha/media_set?set=a.10154584855993621.1073742086.701803620&type=3



محمد عبدالمعطي ونص بالغ الروعة

شاعر كبير تكاد تقضي عليه دوامة البحث عن رغيف العيش

محمد عبد المعطي

************٪٪%%

امبارح العصر القصيدة استشيخت

سروال و عمّة

و جلّابية قصيّرة /

ربّت زبيبة بحك جبهة

دهشتي في الحيط

و خدتني من سِفر التنازل

للوصول لله

لاتنين ما بينهم

زي ما انت تحب قول

فهنا تراتيلٌ تعربد بالهوى

و هنا الهوى

يفضي إلي طوق الوصول

و هنا ارتعاشاتٌ تزول و تنتهي

و هنا ارتجاف الصب من هول الذهول

و هنا أنا ، أنت و فرية حبنا

و هنا هو الله المثبّت للعقول

و انا عشت صوفي

طول حياتي قبلها

يا رب بس الحتة دى

.. ما وصلتهاش

من حقي اكلم نفسي/

ابرطم اقول لها .. إززززااااي ؟

إزاي و انا اللي لحد ستة الصبح

سهران عندها

باسكر لقا

و بمز همس الوحي لو قرّب

يبعد .. أتوه

مني و اضيع

و انساني و اتغرّب

تراودني و اسمع غنجها

و تهم بيا و اهم بيها و اقول لها ... عذراء . بتول

و ادخل في بيت الشعر غرقان بالفضول

قدّت قميصي مرتين . معقول ؟

شطرين يا بيت المعشقة . زيي

راغب و راهب بس بلا قافية

بدر الدجى لايف على ضيي

و انا كنت ماسك نفسي بالعافية

و يا ريتني ما استعصمت يا ظنوني

و يا ريت دخلتي السجن و يانا

يا صاحبيّ السجن دلوني

شفت ف منامي المهرة حرنانة

و ف إيدها سبحة بتستعيذ مني و

كلمة يا ريت متحمرة في الزيت

ضحكت عليا قالت لي مد اديك و قرمشني

عبيط

مديت

و انا مش خليل الله

عشان ادخل في وسط النار

احس ببرد و اضحك زيها

طب هيّ واصلة

بس انا ..... تيت تيييييت

لو هيّ قدرت

طب خلاص الرك ع الإحساس بقا

أصلا مليش في التريقة

ما تكونش لسة الخمرة

بايتة معايا من آخر لقا

يادي الشقا

تفعيلة سافلة محيّرالي الترجمة

المجرمة

إزاي تضيع الحيرة

من غير القراءة الملهمة

كان لازم اعمل زيّها

و اغويها .. و المغرب اتوب

و اقطع لها الجلابية و اكشف عورتي

و بلاش نجيب

سيرة القلوب العارفين بالله

و شغل الدروشة

و اهي ليلة و تعدي بدون . بعد العشا

و اهو عين بعين و البادي أصلاً مش هنا

سيبك .

محدش مرة قال لي ازاي بيتغير كدا

و الرد دايماً لما تسأل هتلاقيه

( هيّ كدا و ليلتك عسل )

إمبارح العصر القصيدة اتهوّرِت

ما كتبتهاش

قالت بلاش الجبن قلت بلاش أوي

و كتبتها اتهوّرْت انا

مسكت لي سبحة تقول لي إبعد من هنا

مش هوّ دا المعنى اللي عاوزة توصّله

و ما كانش دا بيت القصيد من أوله

تسبيحها بيرن الجرز ( س )

أذكارها مع صوت الخرز وجهين لعملة واحدة

وصل و جفا

و الأمر مش محتاج نباهة و فلسفة

راحت عليك

غيرك وصل





============================

لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس

رحلة حياة كالي Kali Muscle ، شخصية أمريكية صاحب رسالة تنموية يريد نشرها بين الأطفال.

https://www.youtube.com/watch?v=AzNb6KCok9o

============================

اغنية رائعة لشرح الجدول الدوري بصورة كرتونية

BEST WAY TO LEARN THE ELEMENTS! - Periodic Table Song



https://www.youtube.com/watch?v=uJGrwWOWt3Q

============================

اغنية رائعة لشرح الجدول الدوري للأطفال بالصور والنماذج



The NEW Periodic Table Song (Updated)



https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU

=================================

ورشة ادبية بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 26 فبراير2017

واصل نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، أمسياته وورشه الأدبية، حيث أقيمت ورشة أدبية على مدار ثلاثة ساعات ونصف من مساء الأحد 26 فبراير 2017، وقد أدار الأمسية الأديب/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير النادي، وسط تفاعل بناء جدا من أعضاء النادي.



أقيمت الأمسية تحت رعاية أ.محمد صلاح مرعي – رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت ريادة مدير القصر الأستاذ/ أسامة حمدي، في حضور أ. حسن علي – المشرف الإداري للنادي.



وقد الورشة مجموعة من الشعراء والأدباء من أعضاء النادي، نذكر منهم الشاعر/ أحمد محسن الحديدي (والذي قام بتقديم التحليل النقدي والفني للقصائد التي تم إلقائها خلال الورشة)، الكاتبة/ تحية ياسين عنتر (وموقف من مواقف حياة أم الهنا)، الشاعر/ عبدالصبور أبو الأنوار (مفتتح شعري وقصيدة في ذكرى وفاة أمه)، الشاعر/ السيد الخياري (ألقى بجزء من قصيدته "مصر الضحية")، الشاعر/ نشأت مرقص روفائيل (وقصيدته "أنا نفسي!")، الشاعر/ على فوزي (وقصيدته "كابوس")، الشاعر/ محمد عبدالمعطي (وقصيدة عن حوار بين الفلسفة والمنطق)، الشاعر منصور السيد منصور (وقصيدته "العصب السابع")، محمد شلبي بطين (موهبة شعرية من المنزلة – دقهلية)، الشاعر/ محمد عبدالجواد قاسم (وقصيدته "خالعت عبائتها")، محمد نور "موهبة جديدة من سمنود – غربية"، الشاعر المتميز/ محمد شلبي (قصيدتين الأولى بالعامية "أنا مش عدم!!" والثانية بالفصحى "ماذا جرى؟!")، الشاعر مصطفى صلاح (وقصيدته "أنا الجاني")، الشاعر/ عبدالرحمن محمود حمزة (وقصيدة في مدح سيدنا رسول الله)....

متابعة: #محمود_سلامة_الهايشة - سكرتير #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة

تصوير: هشام الألفي



# الشاعر على فوزي وقصيدته كابوس

https://www.youtube.com/watch?v=dNYhCTNsV64



# الشاعر محمد عبدالمعطي.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 26-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=Zf_r1BeklLo



# الشاعر نشأت مرقص روفائيل وقصيدته أنا نفسي!

https://www.youtube.com/watch?v=Amm5iMbUfRc



# العصب السابع للشاعر منصور السيد منصور

https://www.youtube.com/watch?v=Wla-Xzzc80Q



# الشاعر عبدالصبور أبوالأنوار.. مفتتح شعري وقصيدة في ذكرى وفاة والدته

https://www.youtube.com/watch?v=p1Aemzuqan0



# محمد شلبي بطين.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 26-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=7H80hP5rW6c



# الشاعر محمد شلبي وقصيدة بالفصحى بعنوان ماذا جرى؟!

https://www.youtube.com/watch?v=xXEzXGtNiqs



# الشاعر هشام الألفي.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 26-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=bVaCFU2kSUw



# الشاعر محمد شلبي وقصيدته بالعامية أنا مش عدم!!

https://www.youtube.com/watch?v=JwThBtNW8YY



# الشاعر مصطفى صلاح وقصيدته أنا الجاني

https://www.youtube.com/watch?v=H-nDxHx5oYM



الشاعر أحمد محسن الحديدي.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 26-2-2017

https://www.youtube.com/watch?v=sjAn0fcEP6Q



الشاعر عبدالرحمن محمود حمزة وقصيدة في مدح رسول الله

https://www.youtube.com/watch?v=TjXJlK_Na8U



# شبكة الجسور الإعلامية : https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1560430670641633



# جريدة النهار العربي: https://www.facebook.com/pg/alnaharelarbi/photos/?tab=album&album_id=1865911510331021



=================================

إنتاج اللحم من الجاموس: http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Algamous926/algamous.htm



تسمين العجول وإنتاج اللحوم من الماشية

http://kenanaonline.com/users/Zakia-Rezk/posts/149213

================================

Increased Incidence of Breast Cancer Due to Long Exposure of Light

• زيادة حدوث سرطان الثدي نظرا للتعرض الطويل للضوء

• التعرض الطويل للضوء يؤدي للزيادة في حدوث سرطان الثدي

================================

يوم في رحاب جمعية شموع الأمل للمكفوفين بالمنصورة



قام بعد ظهر يوم الأربعاء 1 مارس 2017، كلا من الكاتب السياسي والاقتصادي المعروف/ نهرو أبوالخير – رائد العمل الخيري والتطوعي بمحافظة الدقهلية، والمصور الصحفي الفنان/ أحمد العقاد – أحد أهم محبي المعشوقة المنصورة، والكاتب والباحث الأكاديمي/ محمود سلامة الهايشة – سكرتير نادي أدب قصر ثقافة المنصورة والمحاضر المركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة؛ بزيارة جمعية شموع الأمل للمكفوفين بالمنصورة، وقد استقبلتهم الأستاذة الدكتورة/ مايسة – نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد تم التعرف على أنشطة الجمعية المختلفة وأهم الخدمات التي تقوم بها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين من كافة الأعمار السنية والتعليمية والثقافية، كما دار اجتماع مع مجموعة من المكفوفين حول كيفية إيجاد وإتاحة فرص عمل لشباب المكفوفين، كما حضر جانبا من هذا الاجتماع الهام الأستاذة / إيناس فؤاد – أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية.



# شبكة الجسور الإعلامية:

https://www.facebook.com/pg/ShbktJdhwrAlalamyt/photos/?tab=album&album_id=1563592103658823



# جريدة النهار العربي: https://www.facebook.com/pg/alnaharelarbi/photos/?tab=album&album_id=1866529950269177

============================================

انت عمري

غناء: أم كلثوم

كلمات: أحمد شفيق كامل

ألحان: محمد عبدالوهاب

============================================

ملخص بعض التجارب العملية الكيميائية

«الجزء الأول»

مضادات الأكسدة الكلية والشقائق الحرة

إعداد وتقديم

محمود سلامة الهايشة

باحث في العلوم الزراعية والبيولوجية التطبيقية

elhaisha@gmail.com

Some practical experiences Summary Chemical

"part One"

Anti-total oxidation and free radical

Prepare and present: Mahmoud Salama El-Haysha

A scientist in applied agricultural and biological sciences

https://www.academia.edu/31717914/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

============================================

الأساس العلمي لتقدير مضادات الأكسدة في المستخلصات النباتية

"الجزء الأول"

إعداد وتقديم

محمود سلامة الهايشة

باحث في العلوم الزراعية والبيولوجية التطبيقية

elhaisha@gmail.com

The scientific basis for estimating the antioxidants in plant extracts

"part One"

Prepare and present: Mahmoud Salama El-Haysha

A scientist in applied agricultural and biological sciences

https://www.academia.edu/31717961/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9..%D8%AC1.pdf

==========================================

طريقة التفاعل والترشيح لمسابقة صٌناع الأمل

لترشيح

رائد العمل التطوعي والخيري بمحافظة الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة

بجمهورية مصر العربية

الكاتب والمفكر الكبير والاقتصادي المعروف «نهرو أبو الخير»

https://www.facebook.com/pg/elhaysha/photos/?tab=album&album_id=1586515034706990



أولا: هذا هو الموقع

https://arabhopemakers.com/



ثانيا: هذا شكل واجة موقع المسابقة عندما يفتح امامك



ثالثا: سيظهر أمامك خياران:

1- شارك كصانع أمل (لا تختاره)

2- رشح صانع أمل (نعم اختار هذا الخيار وأضغط بالموس عليه)



رابعا: بمجرد الضغط على زر "رشح صانع أمل"

ستظهر لك الشاشة التالية، وهي عبارة عن استمارة لملأ بيانات الشخصية التي سوف ترشحها



خامسا: عزيزي المتقدم بطلب الترشيح للشخصية صانعة الأمل

هناك بيانات شخصية لك أنت

وهي اسمك الأول (-----) ثم اسمك الأخير أي اسم العائلة (-----) ثم بريدك الالكتروني والذي سوف يصلك عليه رسالة من موقع الجائزة يجبرك بنجاح عملية التقدم والترشيح



سادسا : البيانات التالية فهي للشخصية تريد ترشيحها لنيل الجائزة

في البداية يطلب منك الموقع ان تختار عدد من سوف ترشحهم،

فالسؤال يقول (ترغب في ترشيح كم شخص؟) فالضغط على الزر (اختار) يظهر أمام كا هو موضوع بالشاشة عدد من 1 إلى 10

فمثلا ستختار واحد



سابعا: البيانات الدقيقة لاستمارة الشخصية التي نحن بصدد ترشيحها

الاسم/ نهرو محمود أبوالخير

بريده الإلكتروني:

nehro_aboelkher@yahoo.com

رابط صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:

https://www.facebook.com/nehro.aboelkher

إذا أحببت كتابة أي شيء تريده عن هذه الشخصية فلك ما تريد، أو التغاضي عن هذه الخطوة

ثم الضغط على زر (إرسال)

والانتظار حتى تختفي تلك الاستمارة من على الشاشة والرجوع إلى شاشة الموقع الرئيسية

=================================