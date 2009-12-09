

أحمد المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:26

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









صفاء الدين ربيع يلفلف الحكومة



د. أحمد المشهداني

د. صفاء الدين ربيع.. رئيس الجهاز التنفيذي والإداري لهيئة الإعلام والإتصالات ورئيس مجلس أمناء الهيئة د. علي الخويلدي، تمكنا من لفلفة مجلس الوزراء، ليوافق على تجديد عقود شركات الهواتف النقالة آسياسيل وعراقنا وكورك، من دون أن تدفع ما بذمتها من مستحقات للهيئة، والبالغة 3 مليارات دولار سنويا، لكل شركة، أي 9 مليارات مضروبة بـ 14 عاما مضت لم تسدد فيه تلك الشركات، يعني 126 مليار ---$--- وهو مبلغ لا يحق لمجلس الوزراء إطفاءه، عن تلك الشركات الثلاث التي لا تريد أن تسدد، مكتفية برشوى من مليون ومليوني ---$--- لصفاء والخويلدي؛ ليجددا عقدها، بتواطئ مجموعة من الأمناء في هيئة الإعلام والإتصالات.

صفاء والخويلدي، تقاضيا نسبا ولفلفا مجلس الوزراء، فغض النظر عن مديونية شركات الهاتف النقال، لكن عندما وصل تجديد العقد الى مجلس النواب، هدأ صفاء والخويلدي اللعب،...

...كيف؟

تلقى ناظم الساعدي.. رئيس لجنة الخدمات النيابية ود. صباح التميمي.. عضوة اللجنة وعضو ثالث، دعوة من نائب أردني.. وصلوا عمان، فلقوا أناسا إستقبلوهم، وكل دخل (سويت) خاص به، في فندق سياحي فائق الدرجة.

ليلا شعر ناظم بالنائبة صباح تحاول الدخول الى غرفة نومه، في ساعة غير بريئة، من توهج الشهوات؛ نهرها؛ فتعذرت له بأنها تريد محادثته بشأن مهم، لا يحتمل التأجيل.. قال: "إسبقيني الى الرسبشن – صالة الإستقبل" ولما نزل وجدها بثوب أحمر قصير، يكشف عن فخذين كالمرمر، وصدر بض مفتوح الأزرار، ناولته صكا خالي، طالبة منه أن يحدد الرقم الذي يشاءه، نظير الموافقة على تجديد عقود شركات آسياسيل وعراقنا وكورك، ولاح له صفاء الدين ربيع وعلي الخويلدي، يشغلان مكانا في الصالة، ليس بعيدا عن مجريات ما يحدث بين صباح التميمي وناظم الساعدي، الذي مزق الصك وعاد الى العراق، لاعنا النائب الأردني الذي لوث نفسه بمولاة ربيع والخويلدي والتميمي وشركات النقال العاملة في العراق ومجلس الوزراء الذي لفلفوه، ولا نعرف هل تلفلف لأنه مغفل، وهذا مستبعد؛ لأن مديونية الشركات الثلاث لهيئة الإتصالات ليست بحاجة لذكاء خارق؛ كي تسدد مع الغرامات التأخيرية قبل تجديد العقود، لكن سلسلة تواطؤات نابعة من رشاوى، تبدأ بصفاء والخويلدي.. مرورا ببعض أعضاء مجلس أمناء الهيئة والوزراء وصباح التميمي.. وإنتهاءً بالنائب الأردني، الذي شاء ان يدعوهم الى عمان ملطخا حسابه البنكي بدم الشعب العراقي.

فأين هو رئيس الوزراء د. حيدر العبادي ولا أستثني رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، مما يحدث تحت قبتي مجلسيهما؟