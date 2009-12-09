أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - ازاهير الربيع - قصائد هايكو -
Len= 645


اخر الافلام











المزيد.....

ازاهير الربيع - قصائد هايكو -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:56
المحور: الادب والفن
    


ازاهير الربيع
ابتسامة
عيون الحمام

2 -

عند الصباح
يرحل القمر
النجوم

3 -
ثلوج كانون
قلوب العصافير
احزان

4 -
العنادل
الربيع
قادم

5 -
ارحلي ارحلي
ليتها القبرات
الصقور غاضبة

6 -
شروق
اوزات
تبتسم

7 -
عينا
كلب صيد
غزالة

8 -
احتفظي احتفظي
بتوازنك
عاصفة

9 -
رحيل الثلوج
مرح
هداهد

10 -
قباب مضيئة
ابتسامات
حمام

11 -
زقزقة
عصافير
نعيق بومات

12 -
ابتسامة زهرة
مرح
نحلة

13 -
نقر على نافتي
روح طير
صدته في طفولتي
سالم الياس مدالو





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سالم الياس مدالو

إجمالي القراءات: 3,600,813
المقالات المنشورة: 2,170
- حينما تنطفيء الشموع
- ديناصورات - نصوص نثرية -
- حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -
- ابتسامة اطمئنان - نصوص نثرية -
- القرميد الاصفر - نصوص نثرية -
- صراخ - افكار ليست فلسفية -
- حب العصافير - قصيدة نثر -
- شفق اخضر- قصائد هايكو -
- اهتزازات - قصيدة نثر -
- الوقوف بعيدا عن اللهب - قصيدة نثر -
- البعد عن الممكن - قصيدة نثر -
- اياد ووجوه صفراء - قصيدة نثر -
- نرجسات من شموع الحب - قصيدة نثر -
- القمر - قصيدة نثر -
- السنابل تنتظر المطر - قصائد نثر-
- اصوات الحجارة والحصى - قصيدة نثر -
- الحلم - قصيدة نثر -
- الوقت سيوقد شموعه - قصيدة نثر -
- التحديق في القبة - قصيدة نثر -
- الوقت قد انحسر - قصيدة نثر -

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- اللغة الأم للمغاربة.. الأمازيغية، العربية أو الدارجة ؟
- الصباغ: ديوان -تسيالزم، إخناتون يقول- يُكثف العالم ويعيد تشك ...
- الكتابة للأطفال ..اللغة وسيلة – جاسم محمد صالح
- منحوتات
- وزير الثقافة الايراني يؤكد ضرورة توطيد العلاقات مع العراق
- آيات من الكتاب السوري مقابلة مع المخرج نبيل سايس أجرتها إليس ...
- متاحف قطر تدشن فرع متجر عالمي لمستلزمات الفن
- اختيار موريتانيا لرئاسة الرابطة المغاربية لحماية اللغة العرب ...
- المهرجان المغاربي للفيلم يحتفي بدور الثقافة في التنمية
- تنظيم الدولة ألحق أضرارا بأثر روماني في تدمر

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - ازاهير الربيع - قصائد هايكو -