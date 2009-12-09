

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:53

المحور: الادب والفن









1

الشعراء عتّموا دوائر (الخليل)

ودنّسوا قصائد التشبيب والغزل

ولوّثوا منابع النقاء

واقتحموا هوادج النساء

تحت جناح الليل

وسرّحوا القصائد

في زمن الفوضى

وفي الضجيج

مثل صهيل الخيل

2

لينزع المحارب

خوذته والدرع

ويكسر السيف أمام (قيصر)

يسرّح الخيول

في لحظة السبي

وفي تلاحق الخيول

التف باليأس وبالذهول

حين تدقّ سمعي الطبول

3

امدّ للريح يدي اصيح

وأسأل النجوم يا (سطيح)

في زمن الفراسة

عنّي وعن مستقبل الانسان

اصيح بالسيوف والسيوف

في غمدها السيوف

يا (عبس)

يا (كندة)

يا (قريش)

يصعد مثل البرق

من رحمه النداء

من عصب الأرض

الى بوّابة السماء

لتخرج الطير

من عتم الكهوف

لعالم يدور

تحت محيط النور

4

همت على وجهي في الصحراء

يتبعني ظلّي يا (جرير)

فوق رمال نارها

والماء

قرب فمي دماء

اصيح يا جرير

لم يبق لل (فرزدق) المهزوم

غير سهمك الأخير