

ستار الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:53

المحور: الادب والفن









"في ذكرى تفجير شارع "المتنبي"

هناك مثل شعبي عراقي يقول ( أطعمه من لحم ثوره)

"كم ستنعلنا الأجيال القادمة"

ستار الجودة

قد يكون القرض الذي استلفه العراق اليوم5-اذار-2017 (عشر مليار دولار) ,من بريطانيا, هي من الرسوم المالية التي يستحصلها المعرض الحربي البريطاني من كل شخص يرغب بزيارة الجناح الخاص بقايا السيارة التي فجرت في شارع المتنبي,عام 2007 .



في مثل هذا اليوم 5 اذار 2007 تعرض شارع المتنبي كغيره من مناطق بغداد والعراق . خلال فترة عدم الاستقرار الأمني ، إلى هجوم بسيارة مفخخه أدى استشهاد العديد الرواد والمتسوقين ,وتدميرالعديد من المكتبات والمباني. حيث تم تدمير المكتبة العصرية بشكل كامل، وهي أقدم مكتبة في الشارع تأسست عام 1908. كما تدمر مقهى الشابندر الذي يعد من معالم بغداد العريقة. إضافة إلى تدمير واحتراق العديد من المكتبات والمطابع والمباني البغدادية الأثرية في الشارع.

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بعد الانفجار قامت أمانة بغداد برمي بقايا السيارة في الطمر الصحي في أطراف بغداد , فقام متحف الحروب العظمى في بريطانيا بأخذها من بين الأنقاض ووضعها في جناح خاص في المتحف واعتبرت هذه السيارة السبب بضرب احد اقدم الشوارع الثقافيه والعلميه والأدبيه التي لها تأريخ عظيم ،،، فقام المتحف بفرض رسوم ماليه على كل شخص يرغب بزيارة الجناح الخاص بتلك السياره وبالتالي جمعت مبالغ استحصلها المتحف من الأشخاص الذين زاروها تصل الى ٤٥ مليون دولار ,منذ ذلك الحين الى اليوم والى ما لا نهايه, مورد جديد لا ينضب مدى الحياة , المبلغ المستحصل بحدود ال ٥٠ مليار دينار بسبب الخرده مبلغ يبني شارع متنبي جديد وبنى تحتية ومستمر في دعم الاقتصاد

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الجزء الثاني,ما حدث اليوم هو

واليوم 5-اذار 2017 وقع العراق، الاحد، مع بريطانيا مذكرة تفاهم على قرض بمقدار 10 مليارات باون استرليني لتطوير البنى التحتية بالعراق، مشيرا الى ان مدة تنفيذ القرض تبلغ عشر سنوات.



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براين ترنر: شاعر أمريكي ولد في كاليفورنيا عام 1967. حصل على الماجستير بالفنون الجميلة من جامعة أوريغون قبل أن يلتحق بالجيش الأمريكي. أمضى عاماً من خدمته العسكرية (ابتداء من تشرين الثاني 2003) يقود حضيرة مشاة في العراق. حظيت مجموعته الشعرية الأولى (هنا، أيتها الرصاصة)، الصادرة عام 2005، باهتمام الأوساط الأدبية ومنح بسببها جوائز وزمالات عديدة. قصيدته "تفجير شارع المتنبي" مأخوذة من مجموعته الثانية (ضجيج الفانتوم) الصادرة عام 2010.



(المصدر:حيدر الكعبي: شاعر عراقي مقيم في الولايات المتحدة.)