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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ستار الجودة - في ذكرى تفجير شارع -المتنبي- هناك مثل شعبي عراقي يقول ( أطعمه من لحم ثوره) -كم ستنعلنا الأجيال القادمة-
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في ذكرى تفجير شارع -المتنبي- هناك مثل شعبي عراقي يقول ( أطعمه من لحم ثوره) -كم ستنعلنا الأجيال القادمة-
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ستار الجودة - في ذكرى تفجير شارع -المتنبي- هناك مثل شعبي عراقي يقول ( أطعمه من لحم ثوره) -كم ستنعلنا الأجيال القادمة-